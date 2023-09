Documental del exjefe de la ETA causó revuelo en España

image.png Imagen de archivo de 'Josu Ternera' (centro) junto a Arnaldo Otegi en el Parlamento Vasco en 2001. (Europa Press)

Entre otros delitos, la Justicia española lo reclama para juzgarlo por el coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza (1987), que mató alrededor de 11 personas, inclusive embarazadas y niños, que se suma a los más de 800 asesinatos del brazo armado en otros atentados.

Sin embargo, el director del documental legitima la entrevista al catalogarla como “una pieza histórica” en pos del ejercicio de la memoria colectiva y no como propaganda pro-actos del terrorismo vasco.

Algo parecido sucedió con la entrevista del periodista argentino Ceferino Reato al ‘dictador’ Rafael Videla en la celda cinco de Campo de Mayo, que fue parte de su libro “Disposición final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos”, lo que suscitó una polémica para algunos sectores que lo acusaron injustamente de querer engalardonar al terrorismo de estado, nada más alejado de la realidad.

Ahora bien, el nuevo documental del terrorista vasco, ofuscó a un amplio sector de la ciudadanía al revelarse públicamente que allí confesó su participación en el asesinato del alcalde de Galdakao (Bizkaia), Víctor Legorburu Ibarretxe, en 1976.

Por aquel brutal crimen nunca fue enjuiciado y sólo tres miembros de la ETA estuvieron procesados, pero luego quedó en la nada por la famosa Ley de Amnistía. Según los productores, Ternera se adjudicó ese atentado pero alegó que él no disparó.

En ese sentido, 514 personas firmaron un petitorio para que la película no se proyecte en la sección “Made in Spain” del Festival de Cine en San Sebastián al considerarlo como un “blanqueo de la ETA”, diferenciándose de la propia productora que asegura que la entrevista tiene gran valor como memoria histórica y no para endiosar a la figura.

“El Zinemaldia constituye una verdadera e influyente escuela de lo que tiene valor o no en la cinematografía actual, que es tanto como decir en la cultura más popular, promoviendo a personas, ideas y modos de ver y vivir [...]. Por esta razón, la eventual selección de un documental-entrevista al jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea [...] no podría considerarse irrelevante”, dice el petitorio.

Entre las voces de renombre que firman el petitorio, están el filósofo Fernando Savater que ha criticado al separatismo vasco, el escritor Fernando Aramburu (autor de la novela Patria que ha sido llevada a la pantalla por HBO), los profesores Carlos Martínez Gorriarán y Carlos Fernández de Casadevante, los escritores Félix de Azúa y Andrés Trapiello, los periodistas Miguel Ángel Idígoras y Santiago González y decenas de víctimas del terrorismo, entre otras.

El presentador de La Sexta, el periodista a cargo del documental, en cambio, describió a la entrevista “como bastante seca, árida, con momentos de tensión”. “El pensamiento que tiene Josu Ternera y el que tengo yo no coindicen para nada. Hay momentos en que eso se nota, se ve y se palpa”, agregó.

“Consideramos que tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, y la historia de España tiene una parte muy marcada por el terrorismo de ETA. Creíamos que era una ocasión única tener a alguien que perteneció a aquella organización terrorista durante toda su vida”, sentenció.

