Javier Milei "la rompió" en el super acto de la derecha global

Apuntando los cañones a las presidenciales de 2023 , el libertario, voló a Madrid acompañado de su hermana para recrear una alianza más sólida con los liberales del viejo continente. Las gestiones corrían via redes sociales hasta el punto de ser el mismo Abascal quien lo invitó a los dos días que durarán las jornadas políticas del sector.

Milei abrió su arenga con una reflexión interior...“No pensé que del otro lado del Atlántico me conocían tanto”, luego agradeció la “calurosa bienvenida” y al “queridísimo Santiago Abascal”. Segundos después remarcó la importancia de la “batalla cultural enfocada en la economía”.

PHOTO-2022-10-08-17-46-51.jpg El líder libertario se mezcló con los seguidores de Vox en la super cumbre de Madrid

El zurderío

En ese punto sostuvo: "Vamos a tratar de entender cómo el zurderío nos contamina la vida, convirtiéndonos en esclavos. Lo primero que tenemos que tener claro es que allá en 1989 se cayó el muro de la vergüenza y aplastó a los zurdos. Y sin embargo siguen contaminando a nuestra sociedad”.

Reiteró conceptos que los argentinos escuchamos varias veces.

“Los países más libres crecen el doble que los países reprimidos, tienen un PBI per cápita ocho veces más grande. Ellos que tanto hablan de la desigualdad”, párrafo siguiente derramó números y porcentajes detallados que adhirió al “progreso” en Alemania, a la experiencia del imperio austro-húgaro, de Corea del Sur en contraste con Corea del Norte, y de Hong Kong en comparación con China.

Situación argentina

“Cuando Argentina abrazó las ideas de la libertad, en 1885, llegó a ser el país más rico del mundo. Hoy, tras más de cien años de abrazar tanto socialismo, está 70 en el ranking mundial en el cambio oficial y 140 al paralelo. El socialismo es la máquina de empobrecer, un fenómeno miserable, del odio y de la violencia”, acotó.

Volvió sobre los que califica de “los zurdos mentirosos”, a ellos enlazó con las “acusaciones sobre los discursos del odio” que, insistió, reciben los liberales. “Estimados muchachos, dos más dos es cuatro”.

Para profundizar la cuestión ejemplificó. “Hoy el socialismo trata de trasladar la lucha de clase a otro tipo de cuestiones sociales, para ir inoculando el socialismo. Ahí están la ideología de género, los conflictos étnicos, los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo. Cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Y esto no es ajeno a la agenda económica”,

Luego agregó

“Tratan de poner por un lado el supuesto altruismo socialista versus el individualismo liberal. Ellos, de donde vengo, niegan la superioridad cuantitativa. Dicen que el sistema es injusto e inmoral. Reconocen que el sistema capitalista es más productivo, pero dicen que no se puede soportar la desigualdad y lo estructuran bajo el lema de que donde nace una necesidad nace un derecho".

Con todo dejó claro que la fiesta, alguien la paga.

El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos, alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, hay un problema de inconsistencia. Ese problema fue resuelto por la ciencia económica del capitalismo vía el sistema de precios. Sin embargo, a los socialistas no les gusta. Entonces, lo quieren recomponer, y quieren reconstruirlo vía la acción violenta del Estado, con la idea de la justicia social, que implica quitarle a uno y darle al otro”, expresó

Citó el desequilibrio

“Como hay desequilibrio fiscal, recurren al endeudamiento, que es una política absolutamente inmoral, porque implica que la fiesta de hoy se la vamos a pasar a nuestros hijos y nietos”, más adelante refirió , textual, que “los políticos no son Dios”. “Esto no es para tibios, no valen las soluciones intermedias, porque son funcionales al socialismo”. “El socialismo se arroga una supuesta superioridad moral. Eso es falso, porque los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, y el asesinat".

Javier Milei en la VOX, Viajó a España, Visito Madrid y hablo en un acto que explotó de gente 2022

