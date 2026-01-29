Colapsa el consulado de Pakistán en Barcelona y expone el impacto de la regularización

El discurso se endureció aún más desde Vox. Su líder, Santiago Abascal, acusó al Gobierno de impulsar una “medida criminal” y cargó también contra el PP, al que señaló por temer que la regularización “beneficie a Vox”. En la misma línea, el secretario general del partido y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, afirmó que “con Vox las colas serán para subir a un avión con destino a Pakistán”, una consigna que la propia formación difundió en sus redes sociales y que elevó aún más la tensión del debate.

Lo cierto es que no se trata de una medida inédita en la historia reciente de España. El país ya avanzó en regularizaciones extraordinarias de inmigrantes sin papeles durante los gobiernos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). La diferencia, esta vez, es el contexto político y la dureza del enfrentamiento: mientras el Ejecutivo defiende la regularización como una herramienta para ordenar una realidad existente, el Partido Popular que hoy lidera Alberto Núñez Feijóo busca frenarla por vía judicial y convertirla en uno de los ejes centrales de la disputa política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Igarrigavaz/status/2016855032122003602?s=20&partner=&hide_thread=false Con VOX las colas serán para subir a un avión con destino a Pakistán. https://t.co/KulDFlcxHr — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) January 29, 2026

Qué requisitos deberán cumplir quienes busquen regularizar su situación

La regularización extraordinaria ya aprobada establece una serie de condiciones básicas que deberán acreditar las personas extranjeras que quieran acceder al permiso de residencia provisional. El objetivo del Gobierno es dar cobertura legal a quienes ya viven y trabajan en España, no habilitar nuevas entradas.

Entre los requisitos centrales figura haber residido en España antes de fines de 2025, un extremo que podrá demostrarse mediante empadronamiento, contratos de alquiler, certificados médicos, billetes de transporte o comprobantes de envío de dinero. También será obligatorio carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen, de ahí la importancia que adquirieron los consulados en los primeros días del proceso.

Además, podrán acogerse al decreto personas que hayan solicitado protección internacional antes de la fecha límite fijada por la norma. Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido por el Ejecutivo y serán evaluadas caso por caso por la administración. Para el Gobierno, se trata de ordenar una realidad laboral ya existente; para la oposición, de un proceso que abre interrogantes jurídicos y políticos. Mientras tanto, los trámites ya están en marcha y el sistema administrativo empieza a mostrar señales de saturación.

Consulado de Pakistán en Barcelona Las colas en el consulado de Pakistán en Barcelona se convirtieron en uno de los focos del debate político por la regularización, señalada por la derecha como una estrategia electoral.

