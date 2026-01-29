En este primer día de ñoquis del año, los tenedores de Bitcoin seguramente estén pensando en otra cosa más que entre elegir salsa filetto o rosa. La fuerte presión vendedora de la criptomoneda líder llevó la cotización a niveles muy bajos y generó alarma tanto a inversionistas institucionales como minoristas. El mercado está en alerta.
COLAPSO CRIPTO
Desplome del Bitcoin y pánico por el futuro de las criptomonedas
Bitcoin cayó fuertemente y tocó los US$ 83.315. Ahora la pregunta es si cruzar el "piso de consolidación" podría generar una caída libre.
La caída se produce en medio de un clima global de aversión al riesgo que ha sacudido no solo el mercado cripto sino también a los activos tecnológicos y de mayor volatilidad.
Según datos de mercado, Bitcoin cayó por debajo de los US$84.000, tocando mínimos no vistos desde mediados de diciembre de 2025, y se acercó incluso a los US$83.300. Al momento de publicar esta nota, cotiza a US$ 84.165,71, una caída de 5,58% frente a jornadas anteriores.
Este descenso fue acompañado por caídas más pronunciadas en criptomonedas alternativas como Ether, Dogecoin, Cardano y Solana, todas con pérdidas superiores al 6%.
Los motivos detrás del golpazo de Bitcoin
El desplome se explica, en parte, por una rotación generalizada de capital alejándose de activos de riesgo. Los operadores estuvieron reduciendo posiciones especulativas, mientras que los mercados tradicionales experimentan nerviosismo ante datos económicos mixtos y perspectivas inciertas sobre tasas de interés en Estados Unidos.
Un punto de inflexión técnico importante fue el rompimiento de un soporte clave alrededor de US$85.000, considerado por analistas como una “red de seguridad” para el precio de Bitcoin, según publicó Coindesk. Esta barrera había servido durante semanas como piso de consolidación, pero su quiebre abrió la puerta a una mayor presión vendedora, con posibles objetivos de caída hacia los US$81.000 si la tendencia bajista continúa.
Este umbral tenía relevancia técnica porque muchos modelos de mercado y participantes lo interpretaban como nivel de acumulación y soporte fuerte. Su ruptura, en la jerga del análisis técnico, suele desencadenar ventas adicionales por parte de operadores automáticos y fondos cuantitativos que ajustan sus estrategias con base en niveles de soporte y resistencia.
Los metales preciosos se llevan todo
El desplome llega en un contexto donde otros activos considerados refugio o “seguro” están ganando tracción. El oro, en particular, ha alcanzado niveles históricos, consolidando su papel tradicional como activo de refugio en momentos de incertidumbre económica y geopolítica. Esto atrajo flujos de capital que, de otro modo, podrían haber buscado rendimientos en criptomonedas u otras clases de activos de mayor riesgo. Aunque hoy sufrió una baja, el oro sigue siendo muy buscando por los inversores que escapan del riesgo generado por tensiones geopolíticas y el debilitamiento del dólar.
Mientras tanto, los mercados tecnológicos, que a menudo se correlacionan con el apetito global por activos de riesgo, también han mostrado signos de debilidad. Índices como el Nasdaq han operado a la baja (-0,74%), reflejando el nerviosismo generalizado entre los inversores.
La contracción de Bitcoin no sólo impacta en precio, sino también en el sentimiento del mercado. Liquidaciones masivas de posiciones apalancadas y la salida de capitales de fondos cotizados en bolsa (ETFs) vinculados a Bitcoin intensificaron la volatilidad. Los operadores ahora observan con atención si el precio puede encontrar soporte significativo por encima de los US$80.000 o si el retroceso se extenderá hacia niveles más bajos en las próximas semanas.
La dinámica muestra que, ante estrés en los mercados tradicionales o expectativas de política monetaria agresiva, la criptomoneda puede experimentar salidas de capital tan rápidas y profundas como cualquier otro instrumento de riesgo.
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más