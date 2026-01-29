Desplome del Bitcoin y pánico por el futuro de las criptomonedas

Un punto de inflexión técnico importante fue el rompimiento de un soporte clave alrededor de US$85.000, considerado por analistas como una “red de seguridad” para el precio de Bitcoin, según publicó Coindesk. Esta barrera había servido durante semanas como piso de consolidación, pero su quiebre abrió la puerta a una mayor presión vendedora, con posibles objetivos de caída hacia los US$81.000 si la tendencia bajista continúa.

Este umbral tenía relevancia técnica porque muchos modelos de mercado y participantes lo interpretaban como nivel de acumulación y soporte fuerte. Su ruptura, en la jerga del análisis técnico, suele desencadenar ventas adicionales por parte de operadores automáticos y fondos cuantitativos que ajustan sus estrategias con base en niveles de soporte y resistencia.

Los metales preciosos se llevan todo

El desplome llega en un contexto donde otros activos considerados refugio o “seguro” están ganando tracción. El oro, en particular, ha alcanzado niveles históricos, consolidando su papel tradicional como activo de refugio en momentos de incertidumbre económica y geopolítica. Esto atrajo flujos de capital que, de otro modo, podrían haber buscado rendimientos en criptomonedas u otras clases de activos de mayor riesgo. Aunque hoy sufrió una baja, el oro sigue siendo muy buscando por los inversores que escapan del riesgo generado por tensiones geopolíticas y el debilitamiento del dólar.

Mientras tanto, los mercados tecnológicos, que a menudo se correlacionan con el apetito global por activos de riesgo, también han mostrado signos de debilidad. Índices como el Nasdaq han operado a la baja (-0,74%), reflejando el nerviosismo generalizado entre los inversores.

La contracción de Bitcoin no sólo impacta en precio, sino también en el sentimiento del mercado. Liquidaciones masivas de posiciones apalancadas y la salida de capitales de fondos cotizados en bolsa (ETFs) vinculados a Bitcoin intensificaron la volatilidad. Los operadores ahora observan con atención si el precio puede encontrar soporte significativo por encima de los US$80.000 o si el retroceso se extenderá hacia niveles más bajos en las próximas semanas.

La dinámica muestra que, ante estrés en los mercados tradicionales o expectativas de política monetaria agresiva, la criptomoneda puede experimentar salidas de capital tan rápidas y profundas como cualquier otro instrumento de riesgo.

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar

Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más