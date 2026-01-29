Champions League: Día, hora, TV y formato del sorteo

sorteo champions league El cuadro con las llaves de 16vos y 8vos de final de Champions League pre armadas.

El formato y fecha de disputa

El formato del sorteo de Champions League es diferente a lo que estamos acostumbrados y ya están pre armadas las llaves y cada equipo tiene dos opciones de rivales, o sea no le puede tocar cualquier elenco. Todo esto se arma de acuerdo a las posiciones en la tabla general.

El reglamento dice lo siguiente sobre el formato:

Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.

Cabe aclarar que no hay restricción de ningún tipo. Se pueden enfrentar equipos del mismo país y dos que se hayan enfrentado en la fase de grupos.

Los partidos de ida de los 16vos de final de Champions League se jugarán los días 17 y 18 de febrero y los de vuelta el 24 y 25 de febrero. Luego se realizará el sorteo de octavos, cuartos y semifinales.

Los 8 clasificados a octavos de final también se emparejarán en parejas, serán el 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Luego se sortearán de qué lado del cuadro van y así conocerán a los dos posibles rivales de octavos de final, ya que con el pre armado actual tienen 4 posibles rivales.

