La Champions League finalizó otra fase de liga y realmente fue apasionante, con 30 equipos de 36 peleando hasta la última fecha por clasificarse. Ahora 24 equipos buscarán levantar la orejona, 16 de ellos arrancan desde 16vos de final y 8 desde los 8vos de final. Llega el sorteo que se realizará este viernes con un formato diferente a lo habitual.
Champions League: Día, hora, TV y formato del sorteo
Terminó la fase de liga de la Champions League y llega el sorteo de los 16vos y 8vos de final para definir el futuro de cada equipo.
Toda la previa del sorteo de Champions League
El sorteo de Champions League se realizará este viernes a las 8hs de Argentina y se podrá ver en vivo desde el sitio web de la UEFA. El mismo definirá las llaves de 16vos y 8vos de final y así ya sabremos que nos espera en esta increíble Champions League.
Los clasificados a 8vos y 16vos de final
Los 8 primeros y que se clasificaron directamente a 8vos de final son: Arsenal 1, Bayern 2, Liverpool 3, Tottenham 4, Barcelona 5, Chelsea 6, Sporting Lisboa 7, Tottenham 8.
Los ubicados desde el puesto 9º al 24º y clasificados a 16vos de final son: Real Madrid 9, Inter 10, PSG 11, Newcastle 12, Juventus 13, Atlético 14, Atalanta 15, Leverkusen 16, Dortmund 17, Olympiacos 18, Brujas 19, Galatasaray 20, Mónaco 21, Qarabag 22, Bodo 23, Benfica 24.
Los eliminados son: Marsella, Pafos, St Gilloise, PSV, Bilbao, Napoli, Copenhague, Ajax, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.
El formato y fecha de disputa
El formato del sorteo de Champions League es diferente a lo que estamos acostumbrados y ya están pre armadas las llaves y cada equipo tiene dos opciones de rivales, o sea no le puede tocar cualquier elenco. Todo esto se arma de acuerdo a las posiciones en la tabla general.
El reglamento dice lo siguiente sobre el formato:
- Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
- Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.
Cabe aclarar que no hay restricción de ningún tipo. Se pueden enfrentar equipos del mismo país y dos que se hayan enfrentado en la fase de grupos.
Los partidos de ida de los 16vos de final de Champions League se jugarán los días 17 y 18 de febrero y los de vuelta el 24 y 25 de febrero. Luego se realizará el sorteo de octavos, cuartos y semifinales.
Los 8 clasificados a octavos de final también se emparejarán en parejas, serán el 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Luego se sortearán de qué lado del cuadro van y así conocerán a los dos posibles rivales de octavos de final, ya que con el pre armado actual tienen 4 posibles rivales.
