Champions League: Los 32 equipos que se disputan 24 lugares en la siguiente fase

Otra fase de liga de la nueva Champions League llegará a su fin este miércoles cuando se disputen todos los partidos de la 8º fecha a las 17hs de Argentina. Son 24 lugares los disponibles, 8 para octavos de final y 16 para 16vos de final, pero solo 32 son los que siguen en carrera ya que Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat están eliminados. Repasamos que se juega cada uno, solo Arsenal y Bayern Múnich están con un lugar en octavos de final.
ÚLTIMA FECHA
La primera fase de Champions League llega a su fin y son 32 los equipos que luchan por un lugar entre los 24 clasificados, Arsenal y Bayern Múnich en 8vos.
Champions League: Los que buscan un lugar en octavos
Ya hay 2 equipos clasificados a octavos de final de la Champions League, Arsenal y Bayern Múnich. Luego quedan 6 lugares para 14 equipos, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milán, Juventus y Borussia Dortmund. Aunque hasta Juventus todos tienen su lugar asegurado al menos en 16vos de final. El único equipo que puede meterse en 8vos en 16vos o quedar afuera es el Dortmund.
Champions League: Los que se quieren meter en 16vos y no quedar eliminados
Hay 17 equipos que quieren meterse en 16vos de final y no quedar eliminados, ellos buscarán los 9 cupos que aún no tienen dueño para la fase previa a octavos de final. Ellos son Borussia Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV, Athletic Bilbao, Olympiacos, Napoli, Copenhague, Brujas, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Ajax y Union Saint Gilloise. Estos equipos no le quieren decir adiós a la Champions League, pero 7 de ellos lo harán.
Todos ellos vivirán 90 minutos de incertidumbre, porque además de estar obligados a ganar deberán jugar con muchos resultados en simultaneo y eso es lo más difícil, no solo para los jugadores, sino para la prensa, ya que un torneo con este formato puede ser seductor, pero en la práctica es más engorroso que las 10 sustituciones que tienen los partidos.
Todos los partidos de este miércoles a las 17hs:
- Arsenal (1º) vs. Kairat (36º)
- PSV (22º) vs. Bayern Múnich (2º)
- Benfica (29º) vs. Real Madrid (3º)
- Liverpool (4º) vs. Qarabag (18º)
- Eintracht Frankfurt (33º) vs. Tottenham (5º)
- PSG (6º) vs. Newcastle (7º)
- Napoli (25º) vs. Chelsea (8º)
- Barcelona (9º) vs. Copenhague (26º)
- Athletic Bilbao (23º) vs. Sporting Lisboa (10º)
- Manchester City (11º) vs. Galatasaray (17º)
- Atlético de Madrid (12º) vs. Bodo Glimt (28º)
- USG (31º) vs. Atalanta (13º)
- Borussia Dortmund (16º) vs. Inter de Milan (14º)
- Mónaco (21º) vs. Juventus (15º)
- Brujas (27º) vs. Olympique Marsella (19º)
- Bayer Leverkusen (20º) vs. Villarreal (35º)
- Ajax (32º) vs. Olympiacos (24º)
- Pafos (30º) vs. Slavia Praga (34º)
