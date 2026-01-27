Champions League: Los 32 equipos que se disputan 24 lugares en la siguiente fase

Otra fase de liga de la nueva Champions League llegará a su fin este miércoles cuando se disputen todos los partidos de la 8º fecha a las 17hs de Argentina. Son 24 lugares los disponibles, 8 para octavos de final y 16 para 16vos de final, pero solo 32 son los que siguen en carrera ya que Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat están eliminados. Repasamos que se juega cada uno, solo Arsenal y Bayern Múnich están con un lugar en octavos de final.