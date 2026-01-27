Susana Giménez habló de su biopic y descartó a la China Suárez: "No tiene..."

“¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”, le preguntó, a lo que Susana contestó: “No, jamás".

La diva fue sin filtros: "No, no tiene physique du rôle tampoco”.

Physique du rôle es una expresión francesa que se usa cuando la apariencia física, gestos y semblante o la esencia de un actor o actriz encajan con su personaje.

Ante los dichos de Susana sobre la China Suárez, no es dato menor que, además la presentadora ha mostrado su afinidad para con Wanda Nara. “No soy amiga, pero me cae brutal”, dijo en una entrevista hace tiempo con Joni Viale.

De hecho, en la misma charla, comentó que la China Suárez cree que ella la odia.

“No la conozco mucho sinceramente. Sacando esa nota que hicimos en París que ella parece que había salido con Mauro, pero no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también”, señaló.

Últimos detalles sobre la biopic de Susana Giménez

Susana Giménez también dio detalles de su biopic en una entrevista reciente con Javier Ponzone.

En la charla, la conductora dijo que la serie biográfica "se va a hacer" y explicó por qué cambió de decisión.

"Sí, decía que no, pero hace tanto que me la propusieron, tanto, que en ese momento yo dije 'no, no, no, contar todo, qué se yo, no me gusta'. Pero, ahora que todo el mundo cuenta todo, quiero decir, que hace su vida y que hace sus cosas, me pareció..."

Luego, Ponzone le consultó: ¿Si tuvieras que elegir tres momentos icónicos que tienen que estar, ¿cuáles serían?"

A lo que Susana respondió: ”Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... madurás, para decir algo elegante".

"¿Te gustaría aparecer por ahí, al final?", le preguntó además el periodista.

"No, no. No creo. Bueno, no sé. La verdad eso no se habló hasta ahora, es todo contado y después ahora los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar todo", detalló la diva.

Embed - SUSANA GIMÉNEZ a solas sobre LOL y su SERIE BIOGRÁFICA...

----------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026

Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo