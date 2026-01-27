Arrancó como una charla liviana en OLGA, pero terminó siendo un ring inesperado donde Wanda Nara volvió a demostrar que cuando entra al aire nadie queda a salvo, mientras Maxi López y L-Gante sonreían incómodos sin saber que estaban a segundos de quedar expuestos. Lo que vino después mezcló reproches, carpetazos y un juego de poder que rebota en redes.
CARPETAZOS AL AIRE
Wanda Nara expuso como nunca a Maxi López y L-Gante en OLGA: "Me cagaron con..."
Wanda Nara prendió fuego OLGA, desnudó en vivo a Maxi López y L-Gante y dejó a todos mirando el piso. Carpetazos limpios, risas incómodas y varios heridos.
Wanda Nara apretó el botón rojo en OLGA y voló todo
El contexto parecía amable: L-Gante invitado al programa, Maxi López sumándose con un llamado y Nati Jota llevando la charla por un carril distendido mientras del otro lado del teléfono charlaban con nada más ni nada menos que la mismísima Wanda Nara. Todo venía bien hasta que apareció la pregunta incómoda: si Elián y Maxi podían considerarse sus ex favoritos.
Ahí Wanda hizo lo que mejor sabe hacer: dejar helado el estudio y explotar las redes. "Entre los dos me habrán cagado con media Argentina". Risas incómodas, silencios largos y caras de "tragame tierra".
Pero lejos de quedarse en esa, Wanda fue por más y dejó caer una bomba todavía más pesada: insinuó que ambos habrían estado con la misma mujer. Con tono filoso, agregó: "Es morocha, y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias". Maxi intentó despegarse rápido con un clásico: "Yo creo que te estás confundiendo, que te llegó mal la información", pero Wanda no dudó ni medio segundo: "Me llegó bárbara, una que empieza con N".
Y como si eso fuera poco, explicó cómo los descubrió: "Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa". El remate fue todavía más directo: "Los dos son muy tramposos, lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo".
Después intentó bajar un cambio, aclarando que no quería pelearse con sus ex y que hoy son "reamigos", pero el daño ya estaba hecho. Wanda no solo los expuso, sino que también volvió a demostrar que maneja los tiempos del show mejor que cualquier productor.
Según recogieron en Lape Club Social, la empresaria viene usando el streaming como un nuevo territorio de poder, donde habla sin filtro, sin ediciones y con una audiencia joven que consume estos cruces como si fueran episodios de una serie.
Wanda al mando mientras Maxi López y L-Gante corren detrás del daño
Más tarde, los expuestos salieron a poner paños fríos. L-Gante habló en A la Barbarossa (Telefe) y buscó mostrarse conciliador: "Está bueno, así que la gente no tenga diferencias". También aclaró: "Más allá de esa temática que tenemos por el vínculo con Wanda, la verdad que nos llevamos de 10 con Maxi".
Y fue todavía más allá desde la admiración personal: "Aparte lo admiro. Lo admiro mucho por su forma de ser, por todo lo que logró y por cómo es, por su persona", cerrando con: "La verdad es una máquina". Maxi López, por su parte, habló desde Mar del Plata con Puro Show (El Trece). Confirmó que fue a buscar a Elián al aeropuerto y que incluso lo recibió en Suiza: "Lo fui a buscar al aeropuerto, ¿me estás cargando? La verdad es que es un pibe bárbaro, me cae súper bien".
Sobre Wanda, fue claro pero distante: "No hablo más porque un día me dice una cosa y al otro otra". Y marcó su presente sentimental sin rodeos: "El amor de mi vida es Daniela", en referencia a Daniela Christiansson, su esposa actual y madre de su hijo Lando. También desmintió rumores de bancarrota con humor bien argentino: "¿En bancarrota? ¿Me prestás unos mangos vos?".
Pero más allá de las aclaraciones, hay algo que queda claro: Wanda los sentó en el banquillo y los expuso delante de miles de personas. Ella eligió el escenario, eligió el momento y eligió qué contar. Mientras Maxi habla de familia y L-Gante pide armonía, Wanda sigue jugando en otra liga: convierte los vínculos personales en contenido, administra los silencios y los carpetazos, y se queda siempre con el centro del escenario.
Porque en este triángulo mediático hay una sola constante: Wanda no participa del show, Wanda es el show. Y en OLGA volvió a dejarlo clarísimo, con ella manejando el control remoto del escándalo mientras sus dos ex miraban el piso.
