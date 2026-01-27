Wanda Nara expuso como nunca a Maxi López y L-Gante en OLGA: "Me cagaron con..."

Embed "Entre los dos me habrán cagado con media Argentina"



Después intentó bajar un cambio, aclarando que no quería pelearse con sus ex y que hoy son "reamigos", pero el daño ya estaba hecho. Wanda no solo los expuso, sino que también volvió a demostrar que maneja los tiempos del show mejor que cualquier productor.

Según recogieron en Lape Club Social, la empresaria viene usando el streaming como un nuevo territorio de poder, donde habla sin filtro, sin ediciones y con una audiencia joven que consume estos cruces como si fueran episodios de una serie.

Wanda al mando mientras Maxi López y L-Gante corren detrás del daño

Más tarde, los expuestos salieron a poner paños fríos. L-Gante habló en A la Barbarossa (Telefe) y buscó mostrarse conciliador: "Está bueno, así que la gente no tenga diferencias". También aclaró: "Más allá de esa temática que tenemos por el vínculo con Wanda, la verdad que nos llevamos de 10 con Maxi".

Y fue todavía más allá desde la admiración personal: "Aparte lo admiro. Lo admiro mucho por su forma de ser, por todo lo que logró y por cómo es, por su persona", cerrando con: "La verdad es una máquina". Maxi López, por su parte, habló desde Mar del Plata con Puro Show (El Trece). Confirmó que fue a buscar a Elián al aeropuerto y que incluso lo recibió en Suiza: "Lo fui a buscar al aeropuerto, ¿me estás cargando? La verdad es que es un pibe bárbaro, me cae súper bien".

image Mientras Maxi y L-Gante buscaron bajar la espuma, Wanda manejó los tiempos del escándalo. Ella marcó agenda, convirtió lo íntimo en show y volvió a quedarse con el centro.

Sobre Wanda, fue claro pero distante: "No hablo más porque un día me dice una cosa y al otro otra". Y marcó su presente sentimental sin rodeos: "El amor de mi vida es Daniela", en referencia a Daniela Christiansson, su esposa actual y madre de su hijo Lando. También desmintió rumores de bancarrota con humor bien argentino: "¿En bancarrota? ¿Me prestás unos mangos vos?".

Pero más allá de las aclaraciones, hay algo que queda claro: Wanda los sentó en el banquillo y los expuso delante de miles de personas. Ella eligió el escenario, eligió el momento y eligió qué contar. Mientras Maxi habla de familia y L-Gante pide armonía, Wanda sigue jugando en otra liga: convierte los vínculos personales en contenido, administra los silencios y los carpetazos, y se queda siempre con el centro del escenario.

Porque en este triángulo mediático hay una sola constante: Wanda no participa del show, Wanda es el show. Y en OLGA volvió a dejarlo clarísimo, con ella manejando el control remoto del escándalo mientras sus dos ex miraban el piso.

