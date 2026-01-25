El canal de la familia se hartó de Wanda Nara: "La quieren..."

Guido Zaffora metió el dedo en la llaga preguntando si estaban conformes con el desempeño de la conductora. Polino aclaró que el programa tiene buen rating y ella cumple correctamente dentro del ciclo, pero remarcó que "la lupa está puesta más en lo que dice para afuera que para el trabajo". Y ahí está el problema central: Wanda firmó un contrato con una cláusula específica que exigía resguardar su vida privada.

El periodista no dejó lugar a interpretaciones: "Me parece que a Telefe flaco favor le hace una conductora del programa de prime time ventilando intimidades tanto propias como del padre de sus hijas".

¿Excedió los límites permitidos?

En DDM leyeron parte del contrato que Nara tiene con Telefe, donde literalmente figura: "Asimismo, el talento se obliga a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de los hechos que atenten contra la moral, las buenas costumbres o que puedan ser considerados como ilícitos, cuasi delitos o delitos y puedan ocasionar descrédito público, escándalo, desprecio, ridículo. No realizar actos o hacer declaraciones que vayan en contra de los principios y valores de Telefe".

Ahora la pregunta es: ¿seguirá Wanda tirando de la soga o finalmente entenderá que está al borde del precipicio? El tiempo dirá si la conductora decide bajar un cambio o si terminará pagando el precio de haber convertido su vida en un show sin filtros.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

El último manotazo de ahogado de El Trece: "Llamaron a muchos artistas..."

La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."