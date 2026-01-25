Wanda Nara está jugando con fuego y desde Telefe ya no disimulan el hartazgo. Mientras la conductora sigue alimentando la polémica con declaraciones cada vez más subidas de tono sobre su guerra mediática con Mauro Icardi, en las oficinas del canal las alarmas suenan más fuerte que nunca. Marcelo Polino destapó la olla en DDM y dejó en claro que la paciencia de las autoridades televisivas está llegando a su límite.
TIRÓ MUCHO DE LA SOGA
El canal de la familia se hartó de Wanda Nara: "La quieren..."
Marcelo Polino reveló en "DDM" que Wanda Nara juega con fuego y su continuidad en Telefe peligra más que nunca.
El periodista no se guardó nada y fue directo al hueso: "Tengo gente conocida en la parte legal de Telefe. La frase que sobrevuela es: 'Bueno, ya termina Masterchef y dejémosla un poco ahí en el freezer'". ¿La decisión está tomada?
Pero, ¿qué fue exactamente lo que rebalsó el vaso? Polino detalló uno por uno los episodios que encendieron las luces rojas en el canal. Primero llegó aquel tuit explosivo donde Wanda presumió la virilidad de su novio con una frase que recorrió todas las redes: "Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados". Ese comentario marcó un antes y un después. Según el comunicador, ya en ese momento la conductora "estaba en la cuerda floja".
Después vinieron las declaraciones aún más filosas donde la blonda no tuvo reparos en ventilar intimidades sexuales, hablar de olores y hasta lanzar indirectas picantes sobre la vida amorosa de la China Suárez, sugiriendo que "se la pasó media Argentina". Todo ese "conventillo", como lo definió Polino, cayó pésimo en las altas esferas del canal.
Marcelo Polino revela que Wanda Nara podría ser "congelada" pronto
Marina Calabró intentó confirmar si realmente la congelarían tras el final de MasterChef, considerando que Verónica Lozano está en la cola esperando su regreso. La respuesta de Polino fue clara: "Bake Off lo hace Vero". El mensaje está dado: las opciones para Wanda se van achicando.
Guido Zaffora metió el dedo en la llaga preguntando si estaban conformes con el desempeño de la conductora. Polino aclaró que el programa tiene buen rating y ella cumple correctamente dentro del ciclo, pero remarcó que "la lupa está puesta más en lo que dice para afuera que para el trabajo". Y ahí está el problema central: Wanda firmó un contrato con una cláusula específica que exigía resguardar su vida privada.
El periodista no dejó lugar a interpretaciones: "Me parece que a Telefe flaco favor le hace una conductora del programa de prime time ventilando intimidades tanto propias como del padre de sus hijas".
¿Excedió los límites permitidos?
En DDM leyeron parte del contrato que Nara tiene con Telefe, donde literalmente figura: "Asimismo, el talento se obliga a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de los hechos que atenten contra la moral, las buenas costumbres o que puedan ser considerados como ilícitos, cuasi delitos o delitos y puedan ocasionar descrédito público, escándalo, desprecio, ridículo. No realizar actos o hacer declaraciones que vayan en contra de los principios y valores de Telefe".
Ahora la pregunta es: ¿seguirá Wanda tirando de la soga o finalmente entenderá que está al borde del precipicio? El tiempo dirá si la conductora decide bajar un cambio o si terminará pagando el precio de haber convertido su vida en un show sin filtros.
