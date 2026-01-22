La panelista de Telefe que dejó la silla vacía y puso en alerta al canal: "No vuelvo"

La llegada de Brancatelli fue, en ese sentido, una estrategia para mantener el ritmo y los debates mientras Pazos negocia su contrato y decide si vuelve o no, algo que mantiene en vilo al público.

Nancy Pazos al límite: Así negocia su contratos con Telefe

Por su lado, Nancy Pazos no esquivó ninguna polémica y dejó clara su postura frente a sus compañeros y su futuro en Telefe. Consultada por Sálvese Quien Pueda, fue contundente con todos sus compañeros.

Sobre Brancatelli, disparó: "Lo puedo criticar por haberle metido los cuernos a la jermu, ¿me entendés lo que te digo? Si hablo en términos profesionales, cada uno pone sus condiciones para trabajar y si se las aceptan está bien y si no, las canjea o lo que fuera", mientras que sobre Mariana Brey, contó: "Cuando ingresó Brey al programa yo canjeé tolerarla por más plata. Fue lo que me dieron, por trabajo insalubre".

En cuanto a Robertito fue letal: "Roberto no fue un buen compañero conmigo. Él me quitó un laburo cuando yo no tenía trabajo. Yo lo llamé para decirle 'mirá, estoy negociando esto, me dijeron que te llamaron a vos' y fue y cerró, o sea, me robó el laburo. Esto es verdad y lo sabe Telefe", y agregó sobre su conducción: "No me gusta cómo conduce Robertito y la verdad es que es muy difícil ser columnista de alguien a quien uno claramente no respeta en ese rol".

image Pazos criticó a Diego Brancatelli, Mariana Brey y Roberto Funes Ugarte y dejó claras sus condiciones para volver al programa.

Al mismo tiempo, Pazos aclaró los tantos sobre su regreso al ciclo: "Ni siquiera firmé contrato todavía. Sí saben que yo no vuelvo, por lo menos, a mediados de febrero o marzo… Voy tres veces por semana y falto cuando conduce Robertito, eso ya está y va a seguir siendo así".

Sabrina Rojas confirmó en el mismo programa que el regreso de Pazos depende de que Telefe acepte las condiciones que Pazos pide, es decir, frecuencia de asistencia y ciertos privilegios que la periodista sostiene como parte de su valor profesional: "Ahora está pidiendo algunas condiciones, revisando su contrato y si arregla unas cosas que ella pretende que tiene que tener, vuelve. Si no, no".

tweet-2013747622482260320 Su regreso al programa dependerá de cómo salga su acuerdo con Telefe.

El conflicto es un combo de egos, contratos y estrategias que Telefe debe manejar con cuidado, entre vacaciones, reemplazos temporales y acuerdos individuales con los panelistas. Detrás de la risa y el debate matutino, se juega una guerra de poder donde nada está garantizado y todo puede explotar al aire. Mientras tanto, la silla de Pazos sigue vacía, y el público espera cómo se resolverá esta pulseada.

