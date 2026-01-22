Telefe arrancó el año con todo el ruido posible en A la Barbarossa y todavía se siente el vacío que dejó la periodista más polémica del ciclo. Mientras unos panelistas ocupan su lugar y otros negocian contratos, hierven los pasillos del canal y nadie sabe si la reina de los escándalos volverá a sentarse en su silla.
EGOS Y CLÁUSULAS
La panelista de Telefe que dejó la silla vacía y puso en alerta al canal: "No vuelvo"
Arde Telefe por una periodista explosiva del panel de "A la Barbarossa" que sigue sin volver, y los reemplazos y cruces ponen en duda su regreso al matutino.
Lo que no se ve en pantalla: panelistas, egos y cambios en Telefe
El comienzo del año no fue tranquilo para A la Barbarossa. Georgina Barbarossa estrenó un panel provisorio de verano que incluyó la llegada de Diego Brancatelli en reemplazo de Nancy Pazos, algo que generó más que un murmullo sobre la continuidad de la periodista en el ciclo.
Frente a los micrófonos de América TV, Barbarossa intentó poner paños fríos a la situación, deseando mantenerla en el programa: "Nancy siempre se toma muchas vacaciones, no sé si tendría que haber vuelto ya. No sé cuál es el arreglo que ella tiene con Telefe, yo estoy esperando que vuelva", aseguró. Pero también fue honesta sobre sus límites frente a los conflictos internos con Roberto Funes Ugarte: "Yo quiero que esté, pero si ella tiene un problema con Robertito, yo no lo puedo solucionar".
Mientras Barbarossa asegura tener buena onda con todos, la presencia de Brancatelli agregó un componente de debate ideológico que antes no existía, y la ausencia de Pazos dejó un vacío que se nota en la química del programa. Según fuentes de la producción, los panelistas tienen acuerdos individuales con Telefe que definen su frecuencia de trabajo, sus vacaciones y, en algunos casos, hasta cómo se manejan los cruces en cámara.
La llegada de Brancatelli fue, en ese sentido, una estrategia para mantener el ritmo y los debates mientras Pazos negocia su contrato y decide si vuelve o no, algo que mantiene en vilo al público.
Nancy Pazos al límite: Así negocia su contratos con Telefe
Por su lado, Nancy Pazos no esquivó ninguna polémica y dejó clara su postura frente a sus compañeros y su futuro en Telefe. Consultada por Sálvese Quien Pueda, fue contundente con todos sus compañeros.
Sobre Brancatelli, disparó: "Lo puedo criticar por haberle metido los cuernos a la jermu, ¿me entendés lo que te digo? Si hablo en términos profesionales, cada uno pone sus condiciones para trabajar y si se las aceptan está bien y si no, las canjea o lo que fuera", mientras que sobre Mariana Brey, contó: "Cuando ingresó Brey al programa yo canjeé tolerarla por más plata. Fue lo que me dieron, por trabajo insalubre".
En cuanto a Robertito fue letal: "Roberto no fue un buen compañero conmigo. Él me quitó un laburo cuando yo no tenía trabajo. Yo lo llamé para decirle 'mirá, estoy negociando esto, me dijeron que te llamaron a vos' y fue y cerró, o sea, me robó el laburo. Esto es verdad y lo sabe Telefe", y agregó sobre su conducción: "No me gusta cómo conduce Robertito y la verdad es que es muy difícil ser columnista de alguien a quien uno claramente no respeta en ese rol".
Al mismo tiempo, Pazos aclaró los tantos sobre su regreso al ciclo: "Ni siquiera firmé contrato todavía. Sí saben que yo no vuelvo, por lo menos, a mediados de febrero o marzo… Voy tres veces por semana y falto cuando conduce Robertito, eso ya está y va a seguir siendo así".
Sabrina Rojas confirmó en el mismo programa que el regreso de Pazos depende de que Telefe acepte las condiciones que Pazos pide, es decir, frecuencia de asistencia y ciertos privilegios que la periodista sostiene como parte de su valor profesional: "Ahora está pidiendo algunas condiciones, revisando su contrato y si arregla unas cosas que ella pretende que tiene que tener, vuelve. Si no, no".
El conflicto es un combo de egos, contratos y estrategias que Telefe debe manejar con cuidado, entre vacaciones, reemplazos temporales y acuerdos individuales con los panelistas. Detrás de la risa y el debate matutino, se juega una guerra de poder donde nada está garantizado y todo puede explotar al aire. Mientras tanto, la silla de Pazos sigue vacía, y el público espera cómo se resolverá esta pulseada.
