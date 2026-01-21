En Telefe, dicen que las amistades más sólidas no sobreviven a los cambios internos del canal. Se acusa a la señal de haber fracturado la relación entre dos de sus conductores más famosos, y lo que parecía un vínculo inquebrantable ahora está en duda. Lo que pasa detrás de cámara tiene repercusiones que nadie esperaba.
CULPA DE LOS AJUSTES
La interna de Telefe que nadie vio venir: ¿El canal rompió una amistad histórica?
Acusan al canal de romper códigos: Telefe quedó metido en medio de una interna que habría fracturado una vieja amistad entre dos de sus figuras más reconocidas.
Por el Mundo, pero separados: Cómo se fracturó una dupla histórica
Juan Etchegoyen tiró la bomba desde Mitre Live (Radio Mitre), en pleno verano uruguayo, cuando advirtió que algo se había quebrado puertas adentro del canal líder. "Podría romperse una amistad de décadas o quizás ya se rompió", dijo al aire, sin rodeos, antes de confirmar que Susana Giménez no volvería a viajar con Marley en Por el Mundo.
"A mí lo que me dijeron en mi llegada a Uruguay es que Susana Giménez no viajará más con Marley", sostuvo Etchegoyen, marcando que la decisión sería el resultado de un desgaste acumulado. Según explicó el periodista, el punto de quiebre estuvo en el último viaje a Turquía, donde Susana "no se habría sentido tan a gusto", especialmente después de que Telefe dejara de financiar el ciclo y todo pasara a depender de la productora del conductor.
Ese cambio, que en términos industriales puede parecer lógico, modificó por completo la experiencia de trabajo de una figura acostumbrada a otro nivel de respaldo, logística y poder de decisión. Y a eso se sumó un dato sensible: Marley no se habría tomado bien que Susana no participara en algunos momentos clave, como la entrevista a Mauro Icardi, algo que terminó de tensar una relación que hasta ahora parecía blindada.
"Difícilmente la volvamos a ver con Marley en pantalla", cerró lapidario, algo claro en un canal donde las sociedades duran lo que dura la conveniencia.
Susana Giménez ya no es intocable para Telefe
Detrás de esta interna está pasando algo más grande que una discusión entre conductores: Telefe ya no es el mismo, y Susana Giménez tampoco ocupa el lugar que tuvo durante décadas. "La actualidad de ella es totalmente diferente a la de siempre", explicó Etchegoyen con crudeza.
Hoy, la diva ya no cobra un sueldo fijo sin estar al aire, no tiene un productor ejecutivo esperándola cada vez que pisa el canal y solo realizará contenidos que ya estaban contemplados en el presupuesto. Entre ellos, los especiales del Mundial, algo que, según Mitre Live, "ya está confirmado" y se hará desde Estados Unidos, Canadá y México.
No es un tema menor dado que marca un cambio de época: Susana dejó de ser intocable, por más que siga siendo importante simbólicamente para la pantalla. Desde el canal la quieren, pero ya no es prioridad, y eso se nota en las negociaciones. A su vez, Susana tampoco está dispuesta a adaptarse a cualquier formato: el año pasado ya hubo tensiones cuando intentaron imponerle famosos nuevos, lo cual chocó de lleno con la lógica del canal y la mirada de una conductora que conoce el negocio mejor que nadie.
Mientras tanto, Marley sigue activo incluso fuera de Telefe, con proyectos como El show del verano en Luzu TV, lo que también reconfigura su rol dentro del canal. La dupla histórica ya no funciona como sociedad automática, y hoy se discute con planillas de costos lo que antes se resolvía con confianza.
En Telefe, los afectos no entran en el Excel, y cuando eso pasa, ni las amistades más largas salen indemnes.
