La interna de Telefe que nadie vio venir: ¿El canal rompió una amistad histórica?

Susana Giménez ya no es intocable para Telefe

Detrás de esta interna está pasando algo más grande que una discusión entre conductores: Telefe ya no es el mismo, y Susana Giménez tampoco ocupa el lugar que tuvo durante décadas. "La actualidad de ella es totalmente diferente a la de siempre", explicó Etchegoyen con crudeza.

Hoy, la diva ya no cobra un sueldo fijo sin estar al aire, no tiene un productor ejecutivo esperándola cada vez que pisa el canal y solo realizará contenidos que ya estaban contemplados en el presupuesto. Entre ellos, los especiales del Mundial, algo que, según Mitre Live, "ya está confirmado" y se hará desde Estados Unidos, Canadá y México.

image Telefe prioriza los costos mientras la diva ya no tiene los privilegios de antes, y solo hará contenidos presupuestados.

No es un tema menor dado que marca un cambio de época: Susana dejó de ser intocable, por más que siga siendo importante simbólicamente para la pantalla. Desde el canal la quieren, pero ya no es prioridad, y eso se nota en las negociaciones. A su vez, Susana tampoco está dispuesta a adaptarse a cualquier formato: el año pasado ya hubo tensiones cuando intentaron imponerle famosos nuevos, lo cual chocó de lleno con la lógica del canal y la mirada de una conductora que conoce el negocio mejor que nadie.

Mientras tanto, Marley sigue activo incluso fuera de Telefe, con proyectos como El show del verano en Luzu TV, lo que también reconfigura su rol dentro del canal. La dupla histórica ya no funciona como sociedad automática, y hoy se discute con planillas de costos lo que antes se resolvía con confianza.

En Telefe, los afectos no entran en el Excel, y cuando eso pasa, ni las amistades más largas salen indemnes.

