La calma de Telefe volvió a romperse cuando una visita que parecía controlada terminó desatando reproches cruzados y decisiones apresuradas, con Sofía Gonet metida en un escenario que nadie imaginaba tan incómodo. Lo que Verónica Lozano defendió al aire tuvo una lectura más filosa cuando Marcela Tauro contó qué pasó después y explicó por qué el conflicto no fue televisivo.
"LA QUIERO AGARRAR"
Más leña al fuego en Telefe: Lo que nadie contó de la feroz pelea entre dos figuras
En Telefe voló todo por los aires: una nota levantada por rating desató furia y pases de factura. Marcela Tauro contó lo que nadie se animaba y ardió el canal.
Telefe no quería perder con El Trece y bajaron una orden desde arriba
El conflicto entre estas dos figuras de Telefe tomó otro espesor cuando Marcela Tauro decidió contar lo que no se vio en pantalla desde Intrusos (América TV). Ahí apareció el factor que ordena todo el escándalo y que rara vez se reconoce sin vueltas: el rating. La panelista dejó al descubierto el nerviosismo que se vive puertas adentro cuando los números no responden como se espera: "No voy a decir quien, pero el rating bajó cuando estuvo La Reini y decían '¡Sáquenla, sáquenla!'".
La periodista sumó además como contexto clave la competencia histórica de Telefe con El Trece, para entender la reacción del canal: "Hay una guerra de canales, sobre todo Telefe y El Trece, y Telefe enloquece un poquito cuando empata El Trece ¡Y ni hablar si le gana por una décima!".
Según lo contado en Intrusos, la nota se levantó porque no rendía en el minuto a minuto, por lo cual apenas terminó el programa hubo reuniones internas y una orden concreta desde arriba. Tauro fue todavía más clara al describir el clima: "Entonces enloquecen y tienen reuniones después del programa, así que ahí bajaron todos y dijeron que la sacaran".
Ese corte abrupto, lejos de quedar ahí, derivó en gritos fuera del aire, un descargo en Instagram que luego fue eliminado y un malestar que terminó explotando públicamente.
Veróniza Lozano salió con los tapones de punta contra Sofía Gonet
Con ese escenario, Verónica Lozano en diálogo con Intrusos, defendió su programa y, sobre todo, su manera de hacer televisión, marcando la diferencia entre quienes vienen del medio y quienes llegan desde las redes. "Nosotros no hacemos emboscadas. Claramente, si sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar", explicó. Y agregó el dato técnico que muchos pasan por alto: "La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota".
Pero el punto de mayor tensión llegó cuando habló del descargo posterior en redes sociales de Sofía Gonet. Ahí Lozano soltó una frase que recorrió todos los portales: "La quiero agarrar a la pendeja. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque sos re careta entonces". Más allá del exabrupto, la conductora también hizo una lectura fría del episodio, muy propia de alguien con años de pantalla encima: "La veo pilla, inteligente. Claramente en el programa no midió, pero todo esto hace que hablemos de ella".
Con este cruce, quedó al descubierto la tensión permanente entre la lógica del rating tradicional y la lógica de la viralización, entre la televisión que se juega minuto a minuto y las figuras que capitalizan el conflicto en redes. Telefe, en el medio, mostró que cuando el número baja, la paciencia también.
