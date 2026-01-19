Más leña al fuego en Telefe: Lo que nadie contó de la feroz pelea entre dos figuras

Ese corte abrupto, lejos de quedar ahí, derivó en gritos fuera del aire, un descargo en Instagram que luego fue eliminado y un malestar que terminó explotando públicamente.

Veróniza Lozano salió con los tapones de punta contra Sofía Gonet

Con ese escenario, Verónica Lozano en diálogo con Intrusos, defendió su programa y, sobre todo, su manera de hacer televisión, marcando la diferencia entre quienes vienen del medio y quienes llegan desde las redes. "Nosotros no hacemos emboscadas. Claramente, si sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar", explicó. Y agregó el dato técnico que muchos pasan por alto: "La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota".

image Verónica Lozano defendió el oficio televisivo y admitió que la entrevista no rendía.

Pero el punto de mayor tensión llegó cuando habló del descargo posterior en redes sociales de Sofía Gonet. Ahí Lozano soltó una frase que recorrió todos los portales: "La quiero agarrar a la pendeja. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque sos re careta entonces". Más allá del exabrupto, la conductora también hizo una lectura fría del episodio, muy propia de alguien con años de pantalla encima: "La veo pilla, inteligente. Claramente en el programa no midió, pero todo esto hace que hablemos de ella".

Con este cruce, quedó al descubierto la tensión permanente entre la lógica del rating tradicional y la lógica de la viralización, entre la televisión que se juega minuto a minuto y las figuras que capitalizan el conflicto en redes. Telefe, en el medio, mostró que cuando el número baja, la paciencia también.

