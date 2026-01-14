Telefe no la cuidó: La ex MasterChef que se fue a los gritos tras salir al aire

tweet-2011210821347504360

Ver posteo original en X

La ex MasterChef rompe el silencio y apunta contra el programa

La otra cara de esta historia la contó la exparticipante de MasterChef Celebrity en cuestión y protagonista de este escándalo, Sofía Gonet, La Reini, en un video que subió a TikTok e Instagram apenas llegó a su casa. Allí aclaró que lo que la sacó de eje no fue una pregunta incómoda, sino sentir que la habían engañado. "La consigna era hablar de MasterChef, de cómo me estaba yendo con la cocina, con el programa", dijo, y sumó algo que pinta de cuerpo entero cómo llegó ahí: "Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas".

image Sofía Gonet, "La Reini", sintió que Telefe rompió el acuerdo y la expuso sin cuidarla. En su descargo denunció que el canal priorizó el morbo aun cuando le prometieron otra cosa.

Lo que vino después fue todo lo contrario a lo que le habían prometido. "Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero", explicó sobre Pettinato, un tema que ella viene tratando de cerrar desde hace meses y que, sin embargo, sigue siendo usado por la tele como carnada. Intentó llevarlo con humor, pero la cosa no terminó ahí.

El punto de quiebre fue el famoso informe. "Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome 'loca', 'psiquiátrica', 'que me tenían que internar'", relató, y ahí apareció la frase que más ruido hizo: "Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó", una acusación directa a Telefe, el mismo canal que la puso en pantalla y que después la dejó expuesta cuando el rating lo pidió.

image

En LAM (América TV), Ángel de Brito aportó otra pieza al rompecabezas: "Se fue enojada. La eliminaron de MasterChef, va al programa de Vero [Lozano] como corresponde, se sentó ahí, primer informe... Homero Pettinato. Se equivocaron. Tenían que poner el de MasterChef y poncharon mal y le tiraron el de Homero. Y ahí se enculó la piba", una explicación técnica que, verdadera o no, no cambia el resultado final: la nota que tenía que ser de cocina terminó siendo de escándalo.

tweet-2011227661486477724

Ver posteo original en X

La propia Reini terminó relativizando todo con ironía: "Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación", dijo, aunque también explicó que no fue gratis: "Me sentí superhumillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda". En una tele que habla todo el tiempo de cuidado, el episodio dejó la sensación de que cuando el número aprieta, el cuidado desaparece.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes