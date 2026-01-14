Una visita más de una ex MasterChef a la pantalla de Telefe terminó en una guerra inesperada que dejó a más de uno preguntándose qué se negocia cuando se apagan las cámaras. Entre pases de factura y promesas incumplidas, Verónica Lozano quedó en el medio de una historia que todavía tiene más capítulos de los que el canal quiere mostrar.
"LOCA" Y "PSIQUIÁTRICA"
Telefe no la cuidó: La ex MasterChef que se fue a los gritos tras salir al aire
Una exparticipante de MasterChef explotó en Telefe, hubo gritos y hasta rating en caída. La visita que terminó en escándalo y dejó a todos en el canal ardiendo.
El pacto que se rompió cuando a Telefe no le dieron los números
Todo empezó a tomar forma cuando en SQP (América TV) contaron lo que había pasado puertas adentro de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano en Telefe, donde había ido como invitada una reconocida exparticipante de MasterChef Celebrity que no es ajena a la polémica ni al juego mediático, pero que esta vez sintió que la pasaron de rosca.
En ese programa, Majo Martino reveló que esta figura acordó "ir con condiciones" al ciclo que conduce la también psicóloga, dando a entender que su presencia estaba atada a una serie de acuerdos que la producción conocía de antemano. Y no era una cuestión menor, porque según contaron al aire, "La llamaron cuando estaba Sol Pérez conduciendo y ella dijo que no porque no estaba Vero, la conductora original", es decir que para la invitada no era lo mismo sentarse frente a una figura central del canal que frente a una conductora circunstancial.
El otro pedido que encendió alarmas fue el del famoso diván. "Ella pidió ir al diván, porque a los participantes de MasterChef no los están llevando al diván", explicaron en SQP, marcando que no era un capricho, sino una pelea por el lugar simbólico que la tele asigna a cada invitado. El problema, como suele pasar, apareció cuando los números no acompañaron: "Pidió y la llevan a diván. ¿Qué pasa? Empieza a bajar el rating", relataron, y ahí, según la lógica despiadada de la TV abierta, el contenido empezó a girar hacia donde siempre gira cuando hay que levantar una tarde floja: el escándalo.
Fue en ese contexto que apareció el tema de Homero Pettinato, expareja de esta figura, y según SQP ahí todo se desmadró: "Se fue a los gritos en serio", dijeron, y agregaron que el enojo fue frente a cámara y también contra sus propios productores y su representante, en una escena que dejó a todos mirando de costado.
La ex MasterChef rompe el silencio y apunta contra el programa
La otra cara de esta historia la contó la exparticipante de MasterChef Celebrity en cuestión y protagonista de este escándalo, Sofía Gonet, La Reini, en un video que subió a TikTok e Instagram apenas llegó a su casa. Allí aclaró que lo que la sacó de eje no fue una pregunta incómoda, sino sentir que la habían engañado. "La consigna era hablar de MasterChef, de cómo me estaba yendo con la cocina, con el programa", dijo, y sumó algo que pinta de cuerpo entero cómo llegó ahí: "Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas".
Lo que vino después fue todo lo contrario a lo que le habían prometido. "Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero", explicó sobre Pettinato, un tema que ella viene tratando de cerrar desde hace meses y que, sin embargo, sigue siendo usado por la tele como carnada. Intentó llevarlo con humor, pero la cosa no terminó ahí.
El punto de quiebre fue el famoso informe. "Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome 'loca', 'psiquiátrica', 'que me tenían que internar'", relató, y ahí apareció la frase que más ruido hizo: "Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó", una acusación directa a Telefe, el mismo canal que la puso en pantalla y que después la dejó expuesta cuando el rating lo pidió.
En LAM (América TV), Ángel de Brito aportó otra pieza al rompecabezas: "Se fue enojada. La eliminaron de MasterChef, va al programa de Vero [Lozano] como corresponde, se sentó ahí, primer informe... Homero Pettinato. Se equivocaron. Tenían que poner el de MasterChef y poncharon mal y le tiraron el de Homero. Y ahí se enculó la piba", una explicación técnica que, verdadera o no, no cambia el resultado final: la nota que tenía que ser de cocina terminó siendo de escándalo.
La propia Reini terminó relativizando todo con ironía: "Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación", dijo, aunque también explicó que no fue gratis: "Me sentí superhumillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda". En una tele que habla todo el tiempo de cuidado, el episodio dejó la sensación de que cuando el número aprieta, el cuidado desaparece.
