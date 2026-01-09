El Trece se queda sin balas: Telefe le pasa el trapo y solo zafa por 'El Zorro'

Esa distancia también es percepción de marca, porque hoy Telefe es el canal donde pasan cosas que la gente comenta y El Trece parece un canal que reacciona tarde, prueba formatos sin convicción y se refugia en repeticiones cuando la apuesta no camina. Incluso en las redes ya ironizan con que "El Trece gasta como Telefe pero mide como América", una frase que puede sonar exagerada pero que resume bien lo que muestran las planillas.

image Telefe domina la grilla con cifras que duplican a El Trece y deja expuesta su crisis de programación. El canal prueba formatos caros que no conectan mientras la competencia marca la agenda.

Urgente24 viene marcando hace rato que El Trece perdió el pulso del prime time y también el del daytime, y estos dos estrenos lo confirman, porque ni The Balls logró convertirse en un evento ni La cocina rebelde encontró una identidad clara que la diferencie de otros realities o magazines gastronómicos que ya están dando vueltas en la pantalla.

Todavía hay margen para ajustes, cambios de horario o retoques de formato, pero cuando la curva de rating arranca en caída, lo más probable es que siga bajando, y mientras tanto El Zorro, con su antifaz y su música de hace casi 70 años, sigue siendo el que mejor defiende la pantalla del solcito, algo tan absurdo como reveladoro del momento que vive el canal.

