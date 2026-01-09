El verano arrancó torcido para El Trece, que salió con dos estrenos y terminó viendo cómo el público le daba la espalda mientras lo viejo y lo barato le seguían salvando la noche. Del otro lado, Telefe mira todo desde arriba con números que humillan y un liderazgo tan sólido que deja al solcito expuesto.
SE NUBLA EL SOLCITO
El Trece se queda sin balas: Telefe le pasa el trapo y solo zafa por 'El Zorro'
El Trece arranca los pelos: puso una fortuna en dos estrenos que no rinden mientras Telefe arrasa sin mucho esfuerzo. Lo nuevo no levanta y lo viejo garpa.
Los nuevos programas de El Trece que se enfriaron rápido
Los números que circulan hoy en los pasillos de Constitución no dejan mucho margen para el optimismo. La cocina rebelde, el nuevo ciclo de Jimena Monteverde que El Trece puso a las 14:45 para intentar mover una franja históricamente floja, debutó con 3,1 puntos de rating, marca que repitió al día siguiente y que el miércoles cayó a 2,7, quedando tercero cómodo detrás de Cortá por Lozano de Telefe y DDM en América TV, dos programas que, además, cuestan bastante menos producir.
El panorama de The Balls, que volvió con una nueva temporada conducida por Benjamín Vicuña, preocupa todavía más porque el desgaste se vio desde el minuto uno: 3,0 puntos el lunes, 2,6 el martes y 2,3 el miércoles, una pendiente descendente que en televisión abierta suele ser una mala señal casi irreversible, sobre todo cuando se trata de formatos importados, con escenografía, juegos, premios y una estructura de costos que no se justifica si el público no acompaña.
Lo más duro para la gerencia de programación es que ambos ciclos fueron superados por El Zorro, la serie de fines de los años 50 que El Trece repite hasta el cansancio y que el miércoles marcó 4,6 puntos, además de quedar por debajo de Mediodía Noticias y Telenoche, lo que deja a la vista una verdad incómoda: el canal hoy rinde más con material reciclado y noticieros que con apuestas nuevas.
Telefe juega de titular y El Trece queda en la tribuna
Mientras El Trece pelea para no quedar tercero, Telefe juega a otro nivel, y los números del lunes son un cachetazo que nadie dentro del canal del solcito puede ignorar. Según Kantar Ibope Media y los rankings que difundieron Telemaníaco y Foromedios, los tres programas más vistos del día fueron MasterChef Celebrity en sus dos galas y Pasapalabra, con promedios de 11,3, 9,2 y 7,6 puntos, cifras que duplican y hasta triplican lo que logra lo más visto de El Trece.
Esa distancia también es percepción de marca, porque hoy Telefe es el canal donde pasan cosas que la gente comenta y El Trece parece un canal que reacciona tarde, prueba formatos sin convicción y se refugia en repeticiones cuando la apuesta no camina. Incluso en las redes ya ironizan con que "El Trece gasta como Telefe pero mide como América", una frase que puede sonar exagerada pero que resume bien lo que muestran las planillas.
Urgente24 viene marcando hace rato que El Trece perdió el pulso del prime time y también el del daytime, y estos dos estrenos lo confirman, porque ni The Balls logró convertirse en un evento ni La cocina rebelde encontró una identidad clara que la diferencie de otros realities o magazines gastronómicos que ya están dando vueltas en la pantalla.
Todavía hay margen para ajustes, cambios de horario o retoques de formato, pero cuando la curva de rating arranca en caída, lo más probable es que siga bajando, y mientras tanto El Zorro, con su antifaz y su música de hace casi 70 años, sigue siendo el que mejor defiende la pantalla del solcito, algo tan absurdo como reveladoro del momento que vive el canal.
---------------------------------------------------------------------
