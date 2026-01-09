La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , visitará sábado (10/01) Mar del Plata, donde tendrá intensa actividad política para debatir y lograr apoyos suficientes que terminen en la aprobación de la reforma laboral.
EN MDQ
Politica en la costa: Patricia Bullrich busca adeptos a la reforma laboral
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA, intentará conseguir los votos que su espacio necesita para aprobar la reforma laboral en la Cámara Alta.
La exministra de Seguridad encabezará el “Conversatorio sobre la Modernización Laboral” acompañada por el senador provincial en uso de licencia, Diego Valenzuela y el intendente local, Guillermo Montenegro,
La actividad se realizará a las 17.00 en el Torreón del Monje
Así las cosas, Bullrich pondrá en marcha el proceso de discusión de la reforma laboral que a partir de la semana próxima se activará también con representantes de la CGT en el Senado para incorporar algunos cambios en medio de la resistencia del sindicalismo.
Para los primeros días de febrero, en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, se prevé que comience a tratarse la iniciativa en la Cámara alta.
