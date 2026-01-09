El último informe de FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, dejó un diagnóstico sin concesiones sobre la situación fiscal y financiera de la Provincia del Chaco. La evaluación ratifica un escenario de alta vulnerabilidad de corto plazo, con foco en las necesidades de refinanciación, la tensión de liquidez y un margen operativo todavía frágil, aun cuando se proyecta una mejora gradual hacia 2026.
RW NEGATIVO
Contundente informe de FIX para la Provincia del Chaco
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, dejó un diagnóstico sin concesiones sobre la situación fiscal y financiera de la Provincia del Chaco
El problema no radica tanto en la solvencia estructural como en la caja y el manejo de los vencimientos, en un contexto macroeconómico que sigue siendo restrictivo para los gobiernos subnacionales.
Letras del Tesoro bajo observación negativa
FIX asignó la calificación B(arg) al Programa de Letras del Tesoro 2026, por hasta $140.000 millones, diseñado para cubrir deficiencias estacionales de liquidez en un período con fuerte concentración de pagos de deuda. Si bien el peso relativo del programa sobre los recursos presupuestados es acotado —en torno al 2,8%—, el dato clave pasa por otro lado: todas las calificaciones de la provincia permanecen bajo Rating Watch Negativo.
La advertencia responde a un factor crítico: las elevadas necesidades de refinanciación en el corto plazo, especialmente vinculadas a compromisos en moneda extranjera. Con ahorro operativo reducido y una posición de liquidez ajustada, FIX considera probable que Chaco deba recurrir de manera intensiva a instrumentos de corto plazo y a distintas fuentes de financiamiento para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
El informe muestra un deterioro marcado del margen operativo. Al tercer trimestre de 2025, el resultado fue superavitario en 2,0%, pero con una caída interanual de 5,4 puntos porcentuales. La causa es clara: los gastos operativos crecieron 63% interanual, superando ampliamente el 54% de expansión de los ingresos.
La estructura del gasto explica buena parte de la presión fiscal. La masa salarial aumentó 66%, mientras que las prestaciones de la seguridad social escalaron 77%, consolidando un esquema de erogaciones rígido y de difícil ajuste. Del lado de los recursos, aunque la recaudación propia creció 71%, representa apenas 27% del total, frente a un 73% que depende de transferencias y recursos de origen nacional. Seguridad social como factor estructural de presión
. FIX estima que en 2025 las Instituciones de la Seguridad Social absorberán 5,7 puntos porcentuales del margen excedente de la Administración Central, apenas por debajo del registro de 2024. El rojo previsional viene profundizándose de manera sostenida desde 2019 y se mantiene como un condicionante estructural de las cuentas públicas chaqueñas.
El acuerdo firmado con ANSES en diciembre de 2025, que implicó un giro extraordinario de $40.000 millones, permitió aliviar parcialmente el cierre del ejercicio, reduciendo el déficit previsional estimado en 1 punto porcentual.
Liquidez ajustada
La posición de liquidez aparece como uno de los puntos más débiles del perfil crediticio provincial. Al tercer trimestre de 2025, las disponibilidades representaron apenas 1,7% de los ingresos totales anualizados, muy por debajo de los niveles observados en años previos.
En este contexto, la Provincia intensificó el uso de adelantos del Nuevo Banco del Chaco para cubrir pagos de salarios, mecanismo que ya implicó cancelaciones por $1,085 billones al 30 de septiembre de 2025. A esto se suma la utilización plena del Programa de Letras del Tesoro 2025, cuyos vencimientos se concentran entre enero y mayo, reforzando el riesgo de refinanciación.
Deuda baja, pero con alto riesgo cambiario
Desde el punto de vista del stock, el endeudamiento luce contenido. Al tercer trimestre de 2025, la deuda consolidada representó 11,8% de los ingresos corrientes, con una proyección de cierre de 2025 cercana al 16%. Sin embargo, la composición introduce un factor de vulnerabilidad relevante: más del 73% de la deuda está denominada en moneda extranjera, en una provincia sin ingresos correlacionados al tipo de cambio.
FIX destaca que, si bien Chaco cumplió en tiempo y forma con los pagos del bono internacional con vencimiento en 2028, el ratio de servicios de deuda sobre el flujo operativo es extremadamente elevado, lo que obliga a depender de refinanciaciones y nuevas emisiones para sostener el calendario financiero.
Fuerte dependencia de la Nación
El informe también subraya la limitada autonomía financiera de la provincia. En promedio, el 74% de los ingresos corrientes proviene de recursos de origen nacional, principalmente transferencias automáticas. Esta estructura reduce el margen de maniobra frente a contingencias y deja a Chaco altamente expuesta a cambios en el esquema de transferencias, decisiones del gobierno nacional y restricciones presupuestarias.
FIX advierte que, en un escenario de asistencia nacional mínima, como el observado desde 2024, esta dependencia se traduce en mayor fragilidad fiscal y obliga a un manejo extremadamente fino de la caja.
Por todo esto, FIX mantiene el Rating Watch Negativo y advierte que, si la provincia no logra asegurar las fuentes de financiamiento necesarias para cumplir con los vencimientos de los próximos meses, las calificaciones podrían sufrir nuevas bajas. Por ahora, el cumplimiento de los pagos evita un ajuste inmediato, pero el margen de error es reducido.
