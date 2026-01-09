Contundente informe de FIX para la Provincia del Chaco

image

La estructura del gasto explica buena parte de la presión fiscal. La masa salarial aumentó 66%, mientras que las prestaciones de la seguridad social escalaron 77%, consolidando un esquema de erogaciones rígido y de difícil ajuste. Del lado de los recursos, aunque la recaudación propia creció 71%, representa apenas 27% del total, frente a un 73% que depende de transferencias y recursos de origen nacional. Seguridad social como factor estructural de presión

Uno de los focos más sensibles del informe vuelve a ser el déficit del sistema previsional provincial Uno de los focos más sensibles del informe vuelve a ser el déficit del sistema previsional provincial

. FIX estima que en 2025 las Instituciones de la Seguridad Social absorberán 5,7 puntos porcentuales del margen excedente de la Administración Central, apenas por debajo del registro de 2024. El rojo previsional viene profundizándose de manera sostenida desde 2019 y se mantiene como un condicionante estructural de las cuentas públicas chaqueñas.

El acuerdo firmado con ANSES en diciembre de 2025, que implicó un giro extraordinario de $40.000 millones, permitió aliviar parcialmente el cierre del ejercicio, reduciendo el déficit previsional estimado en 1 punto porcentual.

Sin embargo, FIX remarca que se trata de un alivio transitorio y que la discusión de fondo sigue abierta, con negociaciones aún pendientes para definir el stock definitivo adeudado desde 2017. Sin embargo, FIX remarca que se trata de un alivio transitorio y que la discusión de fondo sigue abierta, con negociaciones aún pendientes para definir el stock definitivo adeudado desde 2017.

Liquidez ajustada

La posición de liquidez aparece como uno de los puntos más débiles del perfil crediticio provincial. Al tercer trimestre de 2025, las disponibilidades representaron apenas 1,7% de los ingresos totales anualizados, muy por debajo de los niveles observados en años previos.

Aunque para el cierre de 2025 FIX proyecta una mejora hacia el 5,5%, el panorama para 2026 vuelve a mostrar un deterioro moderado, con liquidez estimada en torno al 3% de los ingresos. Aunque para el cierre de 2025 FIX proyecta una mejora hacia el 5,5%, el panorama para 2026 vuelve a mostrar un deterioro moderado, con liquidez estimada en torno al 3% de los ingresos.

En este contexto, la Provincia intensificó el uso de adelantos del Nuevo Banco del Chaco para cubrir pagos de salarios, mecanismo que ya implicó cancelaciones por $1,085 billones al 30 de septiembre de 2025. A esto se suma la utilización plena del Programa de Letras del Tesoro 2025, cuyos vencimientos se concentran entre enero y mayo, reforzando el riesgo de refinanciación.

Deuda baja, pero con alto riesgo cambiario

Desde el punto de vista del stock, el endeudamiento luce contenido. Al tercer trimestre de 2025, la deuda consolidada representó 11,8% de los ingresos corrientes, con una proyección de cierre de 2025 cercana al 16%. Sin embargo, la composición introduce un factor de vulnerabilidad relevante: más del 73% de la deuda está denominada en moneda extranjera, en una provincia sin ingresos correlacionados al tipo de cambio.

FIX destaca que, si bien Chaco cumplió en tiempo y forma con los pagos del bono internacional con vencimiento en 2028, el ratio de servicios de deuda sobre el flujo operativo es extremadamente elevado, lo que obliga a depender de refinanciaciones y nuevas emisiones para sostener el calendario financiero.

Fuerte dependencia de la Nación

El informe también subraya la limitada autonomía financiera de la provincia. En promedio, el 74% de los ingresos corrientes proviene de recursos de origen nacional, principalmente transferencias automáticas. Esta estructura reduce el margen de maniobra frente a contingencias y deja a Chaco altamente expuesta a cambios en el esquema de transferencias, decisiones del gobierno nacional y restricciones presupuestarias.

FIX advierte que, en un escenario de asistencia nacional mínima, como el observado desde 2024, esta dependencia se traduce en mayor fragilidad fiscal y obliga a un manejo extremadamente fino de la caja.

Por todo esto, FIX mantiene el Rating Watch Negativo y advierte que, si la provincia no logra asegurar las fuentes de financiamiento necesarias para cumplir con los vencimientos de los próximos meses, las calificaciones podrían sufrir nuevas bajas. Por ahora, el cumplimiento de los pagos evita un ajuste inmediato, pero el margen de error es reducido.

image

Más contenido de Urgente24

Impuestos altos, consumo en baja y empresas en alerta: Le piden a Milei que cumpla sus promesas

Sálvese quien pueda: Milei disolvió el Geanro mientras las calles de Rosario sangran

Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela

Con Donald Trump haciendo ruido, Luis Caputo repite el menú para no caer en default