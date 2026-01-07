La Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos llevaron a cabo una operación en el Atlántico de persecución contra un petrolero ruso, vinculado al chavismo, que huía del hemisferio occidental, en un descomunal despliegue militar que logró su incautación y que incluyó helicópteros y un buque de guerra estadounidense, en medio del bloqueo estadounidense a Caracas y tras la captura de Nicolás Maduro.
TENSIÓN CON MOSCÚ
Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela
La Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos incautaron un petrolero ruso vinculado a Venezuela a unos 480 kilómetros al sur de Islandia. Escalada entre Washington y Moscú tras la caída en desgracia de Maduro, mientras corre el "tic-tac" para Irán, aliado de Putin.
El Comando Europeo de Estados Unidos (U.S. European Command) informó que el gobierno estadounidense capturó este miércoles a un tanquero ruso, originalmente conocido como Bella-1 y que se hace llamar “Marinera”, vinculado a Venezuela, después de dos semanas de persecución de este petrolero en el Atlántico en el marco de asedio estadounidense a Caracas para asfixiar económicamente al régimen chavista al que Donald Trump vincula con el narcoterrorismo.
El medio estadounidense The Wall Street Journal confirmó que las fuerzas estadounidenses se movilizaron en un monumental operativo en aguas internacionales para incautar dos petroleros, incluido el Bella-1 que había huido del bloqueo estadounidense cerca de Venezuela y que estaba siendo escoltado por un submarino ruso en el Atlántico oriental, al sur de Islandia.
"En el Atlántico, al sur de Islandia, helicópteros y al menos un buque de la Guardia Costera estaban siendo utilizados para tomar el control de un petrolero anteriormente conocido como Bella 1, bajo la autoridad policial de la Guardia Costera. Los oficiales indicaron que se enviarían a bordo capitanes y mecánicos del petrolero para operar el buque", dijeron funcionarios estadounidenses.
"Las fuerzas estadounidenses también estaban intentando apoderarse de un segundo petrolero en aguas frente a América Latina", según un funcionario estadounidense y otras dos personas familiarizadas con la operación.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Bella 1 intentó cargar petróleo en Venezuela, no logró concretar la operación y posteriormente se internó en el Atlántico Norte para evitar su incautación. Fuentes indican que el Marinera /Bella 1 se dirigía hacia el puerto ruso de Murmansk y que navegaba en aguas internacionales entre el Reino Unido e Islandia. Datos recientes lo ubicaban a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, con rumbo al Mar del Norte.
En la operación para incautar este barco al sur de Islandia, Estados Unidos desplegó aviones “cazadores de submarinos” P-8 Poseidon y helicópteros de combate AC-130J, según los datos de seguimiento de vuelo y dos funcionarios estadounidenses.
Asedio de Estados Unidos a tanquero ruso tras el ataque contra Maduro que podría sentar jurisprudencia
Este martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE.UU. de interceptar el tanquero ruso 'Marinera' (Bella 1) en el Atlántico Norte en medio de una tormenta, antes de que finalmente sea incautado. "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos", rezaba el comunicado de la compañía.
La empresa comunicó que EE.UU. "planea interceptar la embarcación próximamente", e instó a Washington a "actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta".
La reciente incautación del tanquero ruso Bella 1/ Marinera podría aumentar las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Vladímir Putin, las cuales, sin duda, se activaron tras la operación estadounidense del sábado para capturar al aliado chavista Nicolás Maduro en suelo venezolano. Además, se suman las recientes declaraciones del ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegsheth, quien en tono humorístico comentó que las defensas aéreas rusas en la capital venezolana “no funcionarían tan bien” debido a queno pudieron detener la redada estadounidense.
Hasta este sábado, las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú habían sido momentáneamente más fraternas, sobre todo después del encuentro presidencial en Alaska del año pasado. Sin embargo, con esta redada en Venezuela y las continuas amenazas de Estados Unidos a la soberanía de Irán, así como el apoyo estadounidense a las manifestaciones en ese país, el presidente ruso Vladímir Putin ha comenzado a percatarse de que Donald Trump busca aislarlo económicamente, romper sus alianzas comerciales y que la captura del líder chavista podría sentar un precedente, a pesar de que esto habría violado el Derecho Internacional Penal.
