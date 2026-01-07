Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Bella 1 intentó cargar petróleo en Venezuela, no logró concretar la operación y posteriormente se internó en el Atlántico Norte para evitar su incautación. Fuentes indican que el Marinera /Bella 1 se dirigía hacia el puerto ruso de Murmansk y que navegaba en aguas internacionales entre el Reino Unido e Islandia. Datos recientes lo ubicaban a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, con rumbo al Mar del Norte.

En la operación para incautar este barco al sur de Islandia, Estados Unidos desplegó aviones “cazadores de submarinos” P-8 Poseidon y helicópteros de combate AC-130J, según los datos de seguimiento de vuelo y dos funcionarios estadounidenses.

Llevaba más de dos semanas intentando evadir la incautación estadounidense. Cuando Estados Unidos comenzó a perseguirlo, se trataba de una embarcación apátrida que enarbolaba bandera falsa y estaba sujeta a una orden judicial de incautación Llevaba más de dos semanas intentando evadir la incautación estadounidense. Cuando Estados Unidos comenzó a perseguirlo, se trataba de una embarcación apátrida que enarbolaba bandera falsa y estaba sujeta a una orden judicial de incautación

Asedio de Estados Unidos a tanquero ruso tras el ataque contra Maduro que podría sentar jurisprudencia

Este martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE.UU. de interceptar el tanquero ruso 'Marinera' (Bella 1) en el Atlántico Norte en medio de una tormenta, antes de que finalmente sea incautado. "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos", rezaba el comunicado de la compañía.

La empresa comunicó que EE.UU. "planea interceptar la embarcación próximamente", e instó a Washington a "actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta".

La reciente incautación del tanquero ruso Bella 1/ Marinera podría aumentar las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Vladímir Putin, las cuales, sin duda, se activaron tras la operación estadounidense del sábado para capturar al aliado chavista Nicolás Maduro en suelo venezolano. Además, se suman las recientes declaraciones del ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegsheth, quien en tono humorístico comentó que las defensas aéreas rusas en la capital venezolana “no funcionarían tan bien” debido a queno pudieron detener la redada estadounidense.

image Fuerzas de EE.UU. realizan abordaje a un tanquero ruso en el Atlántico | GENTILEZA RT

Hasta este sábado, las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú habían sido momentáneamente más fraternas, sobre todo después del encuentro presidencial en Alaska del año pasado. Sin embargo, con esta redada en Venezuela y las continuas amenazas de Estados Unidos a la soberanía de Irán, así como el apoyo estadounidense a las manifestaciones en ese país, el presidente ruso Vladímir Putin ha comenzado a percatarse de que Donald Trump busca aislarlo económicamente, romper sus alianzas comerciales y que la captura del líder chavista podría sentar un precedente, a pesar de que esto habría violado el Derecho Internacional Penal.

