La plataforma de streaming, Netflix, arrancó enero pisando fuerte, y entre todo lo que tiene para ofrecer hay una miniserie que está dando mucho de qué hablar. Se trata de "La tierra del pecado", una producción escandinava que aterrizó el 2 de enero y que en apenas cinco episodios te sumerge en una trama que no perdona.
¡SE MARATONEA EN UN DÍA!
La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones
Un adolescente desaparecido y una investigación sin respuestas sostienen esta miniserie policial disponible en Netflix. ¡No te la pierdas!
Peter Grönlund es el cerebro detrás de esta historia, encargándose tanto de la creación como de la dirección de un thriller que mezcla drama con misterio en partes iguales. ¿El gancho? Una detective que se embarca en la búsqueda desesperada de un adolescente desaparecido, mientras todo a su alrededor parece conspirar para que la verdad permanezca enterrada. Las familias involucradas no quieren hablar, el miedo se respira en cada rincón y las respuestas brillan por su ausencia.
Ahora bien, lo que hace que esta serie funcione tan bien es su elenco. Krista Kosonen lidera un reparto que incluye a Mohamed Nour Oklah, Peter Gantman, Ceasar Matijasevic, Alexander Persson, Lisa Lindgren, William Jannert, Harry Westerlund y Wilmer Rosén. Todos ellos construyen personajes creíbles que le dan peso a una narrativa que ya de por sí es sumamente intensa.
Suecia siempre tuvo ese toque especial para contar historias oscuras, y esta no es la excepción. La producción respira ese aire nórdico característico: climas grises, tensión sostenida y una atmósfera que te mantiene alerta de principio a fin. No hay tiempo para distracciones cuando cada capítulo avanza con la precisión de un reloj.
Opiniones positivas para esta miniserie
Los especialistas que ya le pusieron el ojo coinciden en varios puntos. Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, destacó que "con cinco episodios, es un entretenimiento bastante rápido que ofrece todas las respuestas que necesitas". Por su parte, Joel Keller desde Decider la describió como "un sólido thriller de cine negro escandinavo, y cualquier problema que puedas tener con la trama o la narración de la historia no te impedirá seguir a Dani y Malik mientras intentan resolver el caso".
Pero quizás la valoración más contundente llegó de Kelcie Mattson en Collider, quien no solo le otorgó un 8 sobre 10, sino que además remarcó: "Su historia sombría, pero gratificante se ve realzada por un excelente valor de producción detrás de las cámaras y un pequeño y poderoso reparto sin eslabones débiles".
Esa es justamente la clave: no hay puntos flojos. Todo está donde tiene que estar, desde la fotografía hasta el ritmo narrativo. Es por ello que si te gustan las historias policiales que te hacen pensar sin marearte con giros innecesarios, esta es la miniserie que estuviste esperando toda tu vida. Dale play y déjate llevar.
-----------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Año nuevo, recortes nuevos: Telefe no se cansa de bajar programas
Las funciones de WhatsApp que muchos no activan y son un riesgo
Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas