Las funciones de WhatsApp que muchos no activan y son un riesgo

Mensajes que se autodestruyen: Activar la desaparición automática de mensajes representa una capa adicional de resguardo. Podés programar que las conversaciones se borren después de 24 horas, siete días o 90 días desde su envío. Esto resulta especialmente útil si compartís información delicada. Dirigite a Ajustes, luego "Privacidad", seleccioná "Temporizador de mensajes predeterminado" y establecé el plazo que prefieras.

Doble verificación con PIN: El sistema de autenticación de dos factores mediante un PIN de seguridad transforma tu número telefónico en algo más que una simple identificación. Accedé a Ajustes, tocá "Cuenta", luego Verificación en dos pasos y seleccioná "Activar" o "Configurar PIN". Elegí una combinación que recuerdes, pero que nadie más pueda adivinar. También conviene agregar un correo electrónico alternativo por si necesitás restablecer el acceso.

Protección con reconocimiento biométrico: Imagínate que alguien toma tu celular desbloqueado y puede leer todas tus conversaciones. Para evitar ese escenario, activá el bloqueo de aplicaciones mediante FaceID, Touch ID o huella dactilar. Ingresá a Ajustes, después "Privacidad" y finalmente "Bloqueo de apps". Además, podés aislar chats específicos que requieran mayor discreción mediante la función de bloqueo de chat, que los guarda en una carpeta separada protegida biométricamente.

Opciones avanzadas

Configuración de seguridad avanzada: Este apartado, sorprendentemente desactivado por defecto, esconde tres opciones valiosas. Dirígete a "Privacidad" y luego "Avanzado". Primero, habilitá "Bloquear mensajes desconocidos" para frenar bombardeos de spam, táctica común entre estafadores. Segundo, activá "Proteger tu dirección IP" para que las llamadas se redirijan por servidores de WhatsApp, ocultando tu ubicación real. Tercero, considerá deshabilitar las vistas previas de enlaces si no querés exponer tu IP al acceder a URLs.

Privacidad avanzada en conversaciones: Esta herramienta impide que otros usuarios reenvíen tus mensajes fuera de la aplicación o descarguen automáticamente archivos multimedia en sus dispositivos. Debés configurarla individualmente para cada chat: hacé clic en la conversación, después en "Ver contacto", luego "Privacidad avanzada" del chat y actívala. En grupos, cualquier miembro puede modificarla, aunque los administradores pueden restringir permisos.

Eliminar las confirmaciones de lectura: Esas marcas azules que confirman que leíste un mensaje pueden comprometer tu privacidad más de lo que imaginás. Desactivarlas te otorga mayor control, aunque funciona recíprocamente, es decir, tampoco verás cuándo otros leen tus textos. Andá a Ajustes, "Privacidad", "Confirmaciones de lectura" y deshabilitá la opción. Esta configuración no afecta chats grupales.

Desactivar descargas automáticas: WhatsApp almacena fotos y videos en tu galería sin consultarte, saturando memoria y exponiendo contenido potencialmente comprometedor. Para frenarlo, ingresá a Ajustes, después "Chats" y desactivá "Guardar en Fotos". Adicionalmente, aprovechá la función de envío para ver una sola vez: seleccioná el archivo, tocá el ícono "1" antes de enviarlo y el destinatario solo podrá visualizarlo una vez antes de que desaparezca.

image

Implementar estas medidas no vuelve a tu cuenta imposible de vulnerar, pero sí suma una protección sólida que aleja a la mayoría de los estafadores. En seguridad digital no alcanza con que las herramientas existan: funcionan solo si las usás.

