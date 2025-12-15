La imagen de WhatsApp que todos abren y es una estafa

Ahí es donde entrás en terreno peligroso. El formulario que aparece en pantalla solicita información sensible: usuario, contraseña, documento de identidad y, dependiendo del caso, claves de seguridad adicionales. Una vez que completás esos campos y apretás enviar, la información viaja directamente a los servidores de quienes armaron toda la operación. En tiempo récord, los ciberdelincuentes acceden al homebanking y comienzan a transferir el dinero.

Qué dicen los perjudicados

En base a los testimonios de los afectados, el procedimiento varía. Algunas veces, los estafadores cambian las contraseñas y dejan a la víctima afuera de su propia cuenta. Otras, retiran todo el dinero y se esfuman, dejando un rastro complicadísimo de seguir para recuperar los fondos.

El tema está en que diciembre nos pone en piloto automático. Abrimos mensajes sin leer bien el remitente, hacemos clic sin verificar el enlace, confiamos porque estamos saturados. Y los estafadores lo saben. Por eso esta modalidad se multiplica justo ahora, cuando menos tiempo tenemos para detenernos a analizar si esa imagen que acabamos de recibir es realmente lo que parece.

