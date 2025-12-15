OLGA mete una bomba y el ego de Wanda Nara tiembla

El respaldo popular quedó demostrado, al igual que el de Daniela Christiansson, su actual pareja, quien aguarda la llegada de su segundo hijo en Suiza. Pero la pregunta que flota en el aire es otra: ¿cómo habrá digerido Wanda esta noticia? Cada noche, en MasterChef, las chicanas entre ambos son moneda corriente. Él no se guarda nada, ella responde con altura pero sin perder el filo. Ahora, con López instalado en Olga, el juego cambia de tablero. Porque una cosa es cruzarse en un reality donde los roles están claros, y otra muy distinta es que tu exmarido tenga su propio programa, su propio micrófono y, sobre todo, su propia tribuna.

Lo cierto es que López llegó para quedarse, y enero promete ser el mes donde las mañanas argentinas tengan un nuevo dueño. Al fin y al cabo, como bien dicen por ahí, no es más que la exmujer. Y él parece tenerlo clarísimo.

