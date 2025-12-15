OLGA mete una bomba y el ego de Wanda Nara tiembla

La pantalla de MasterChef Celebrity 2025 arde cada vez que Wanda Nara y Maxi López coinciden frente a cámara, pero lo que sucedió en los Martín Fierro de streaming dejó en claro que el exfutbolista tiene planes propios que escapan al radar de su exmujer. Mientras ella comanda el reality culinario con mano firme, él acaba de cerrar un contrato con OLGA que promete sacudir las mañanas argentinas y, de paso, generar más de un dolor de cabeza en la mesa de producción del programa, donde ambos se cruzan noche tras noche.
La bomba estalló en plena ceremonia de premiación, cuando Nati Jota —flamante ganadora del Martín Fierro a mejor conducción femenina— tomó el micrófono y soltó la noticia que nadie esperaba. Con esa frescura que la caracteriza, reveló que OLGA, la señal comandada por Migue Granados, había fichado a López como nuevo conductor. Pero lo que realmente encendió las redes fue el horario: "De 7 a 10 de la mañana, me clavaron a las 7 de la mañana, tres horas aparte, pero estoy contenta de que nos acompañen y de acompañarlos", disparó entre risas, mientras el salón procesaba la información.
Sin embargo, Nati no terminó ahí. Con el escenario compartido junto a Lucas Fridman, Nacho Elizalde y Marti Benza —quienes acababan de anunciar sus propios ciclos—, pidió la palabra nuevamente para completar el rompecabezas: "Yo no dije con quiénes voy a estar. Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también".
"No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí", cerró con humor.
Fans aplauden en redes el desembarco de Maxi López en OLGA
El ex delantero no tardó en confirmar su desembarco televisivo. Antes de que terminara la gala, sus redes sociales ya ardían con la novedad. "Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en 'Sería increíble', en Olga", escribió en Instagram, validando oficialmente lo que Nati había anticipado. La respuesta del público fue contundente: más de 400 comentarios inundaron su publicación con mensajes de apoyo. "Gran incorporación", "Sos el uno", "Es tu momento de ventilar cosas, Maxi, aprovechá" y "lo único bueno de OLGA" fueron algunos de los elogios que cosechó en cuestión de minutos.
El respaldo popular quedó demostrado, al igual que el de Daniela Christiansson, su actual pareja, quien aguarda la llegada de su segundo hijo en Suiza. Pero la pregunta que flota en el aire es otra: ¿cómo habrá digerido Wanda esta noticia? Cada noche, en MasterChef, las chicanas entre ambos son moneda corriente. Él no se guarda nada, ella responde con altura pero sin perder el filo. Ahora, con López instalado en Olga, el juego cambia de tablero. Porque una cosa es cruzarse en un reality donde los roles están claros, y otra muy distinta es que tu exmarido tenga su propio programa, su propio micrófono y, sobre todo, su propia tribuna.
Lo cierto es que López llegó para quedarse, y enero promete ser el mes donde las mañanas argentinas tengan un nuevo dueño. Al fin y al cabo, como bien dicen por ahí, no es más que la exmujer. Y él parece tenerlo clarísimo.
