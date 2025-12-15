JP Morgan lleva Wall Street a la blockchain y lanza su primer fondo monetario tokenizado

Desde entonces, bancos y gestores de activos han acelerado iniciativas para tokenizar instrumentos financieros tradicionales como acciones, bonos, fondos y activos reales, buscando mayor eficiencia operativa y acceso a nuevos mercados.

“Existe un gran interés por parte de los clientes en la tokenización”, afirmó John Donohue, director de liquidez global de JP Morgan Asset Management, a Bloomberg. Y añadió:

Esperamos ser líderes en este sector y ofrecer en blockchain las mismas opciones que brindamos en los fondos tradicionales del mercado monetario. Esperamos ser líderes en este sector y ofrecer en blockchain las mismas opciones que brindamos en los fondos tradicionales del mercado monetario.

Los inversores podrán suscribirse al fondo MONY a través del portal Morgan Money, la plataforma de inversión del banco. A cambio, recibirán tokens digitales en sus billeteras de criptomonedas que representarán su participación en el fondo.

Como otros fondos del mercado monetario, MONY estará compuesto por carteras de deuda a corto plazo de bajo riesgo, con rendimientos superiores a los de los depósitos bancarios. El fondo pagará intereses y devengará dividendos diariamente, y permitirá suscripciones y rescates tanto en efectivo como en USDC, la stablecoin emitida por Circle.

Los fondos del mercado monetario han ganado protagonismo en el último año, con activos que alcanzan los US$ 7,7 billones, frente a los US$ 6,9 billones registrados a comienzos de 2025. En paralelo, el mercado de stablecoins superó los US$ 300.000 millones de capitalización, consolidando un ecosistema que busca combinar estabilidad, liquidez y tecnología blockchain.

La tokenización de estos fondos resulta especialmente atractiva para los inversores en criptomonedas, ya que permite obtener rendimiento sin salir del entorno blockchain. Hasta ahora, muchos mantenían grandes sumas en stablecoins que no transferían intereses a sus tenedores.

Para los gestores de activos, en tanto, la tokenización promete menores costos operativos, liquidaciones más rápidas y la posibilidad de utilizar estos fondos como garantía en plataformas de intercambio de criptomonedas.

Cada vez más compañías van por la tokenización

La iniciativa de JPMorgan se suma a una tendencia creciente entre los grandes jugadores del sector. BlackRock ya opera el mayor fondo monetario tokenizado del mercado, con más de US$ 1.800 millones bajo gestión.

Además, Goldman Sachs y Bank of New York Mellon anunciaron recientemente una alianza para emitir tokens que representen la propiedad de fondos monetarios gestionados por firmas líderes como BlackRock y Fidelity.

Con MONY, JPMorgan refuerza su apuesta por los activos digitales y busca posicionarse como uno de los referentes en la transformación del sistema financiero tradicional hacia un modelo más digital, eficiente y conectado con el ecosistema cripto.

