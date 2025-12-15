JPMorgan Chase dio un nuevo paso en la convergencia entre las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain al anunciar el lanzamiento de su primer fondo de mercado monetario tokenizado, una iniciativa que busca modernizar uno de los instrumentos de inversión más utilizados por los inversores conservadores.
JP Morgan lleva Wall Street a la blockchain y lanza su primer fondo monetario tokenizado
JP Morgan apuesta por Ethereum con un fondo de mercado monetario digital, buscando atraer capital tradicional al mundo cripto.
El fondo, desarrollado por la división de gestión de activos del banco —que administra cerca de US$ 4 billones—, funcionará sobre la blockchain de Ethereum y estará disponible para inversores externos a partir del martes 16/12.
Cómo entra JPMorgan
El nuevo instrumento, denominado My OnChain Net Yield Fund (MONY), contará inicialmente con una inversión de US$ 100 millones de capital propio aportado por JPMorgan.
Se trata de un fondo privado respaldado por Kinexys Digital Assets, la plataforma de tokenización del banco, y estará abierto únicamente a inversores cualificados: personas con al menos US$ 5 millones en activos invertibles e instituciones con un mínimo de US$ 25 millones. La inversión mínima será de US$ 1 millón.
La Ley Genius abrió las posibilidades para las criptomonedas
El lanzamiento se produce en un contexto de fuerte impulso a la tokenización en Wall Street, tras la aprobación a comienzos de este año de la Ley Genius, que estableció un marco regulatorio para los dólares tokenizados o stablecoins.
Desde entonces, bancos y gestores de activos han acelerado iniciativas para tokenizar instrumentos financieros tradicionales como acciones, bonos, fondos y activos reales, buscando mayor eficiencia operativa y acceso a nuevos mercados.
“Existe un gran interés por parte de los clientes en la tokenización”, afirmó John Donohue, director de liquidez global de JP Morgan Asset Management, a Bloomberg. Y añadió:
Los inversores podrán suscribirse al fondo MONY a través del portal Morgan Money, la plataforma de inversión del banco. A cambio, recibirán tokens digitales en sus billeteras de criptomonedas que representarán su participación en el fondo.
Como otros fondos del mercado monetario, MONY estará compuesto por carteras de deuda a corto plazo de bajo riesgo, con rendimientos superiores a los de los depósitos bancarios. El fondo pagará intereses y devengará dividendos diariamente, y permitirá suscripciones y rescates tanto en efectivo como en USDC, la stablecoin emitida por Circle.
Los fondos del mercado monetario han ganado protagonismo en el último año, con activos que alcanzan los US$ 7,7 billones, frente a los US$ 6,9 billones registrados a comienzos de 2025. En paralelo, el mercado de stablecoins superó los US$ 300.000 millones de capitalización, consolidando un ecosistema que busca combinar estabilidad, liquidez y tecnología blockchain.
La tokenización de estos fondos resulta especialmente atractiva para los inversores en criptomonedas, ya que permite obtener rendimiento sin salir del entorno blockchain. Hasta ahora, muchos mantenían grandes sumas en stablecoins que no transferían intereses a sus tenedores.
Para los gestores de activos, en tanto, la tokenización promete menores costos operativos, liquidaciones más rápidas y la posibilidad de utilizar estos fondos como garantía en plataformas de intercambio de criptomonedas.
Cada vez más compañías van por la tokenización
La iniciativa de JPMorgan se suma a una tendencia creciente entre los grandes jugadores del sector. BlackRock ya opera el mayor fondo monetario tokenizado del mercado, con más de US$ 1.800 millones bajo gestión.
Además, Goldman Sachs y Bank of New York Mellon anunciaron recientemente una alianza para emitir tokens que representen la propiedad de fondos monetarios gestionados por firmas líderes como BlackRock y Fidelity.
Con MONY, JPMorgan refuerza su apuesta por los activos digitales y busca posicionarse como uno de los referentes en la transformación del sistema financiero tradicional hacia un modelo más digital, eficiente y conectado con el ecosistema cripto.
