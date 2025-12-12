Criptomonedas al rojo vivo: La compra de Buenbit sacude a la competencia

Dentro de este marco, la compra de Buenbit les permite ganar presencia en mercados donde las stablecoins dejaron de ser un activo de nicho y pasaron a integrarse en la planificación financiera diaria de millones de usuarios.

¿Qué cambia para los usuarios de Buenbit tras la compra?

Federico Ogue, CEO de Buenbit, aseguró que las operaciones continuarán con normalidad. Los clientes podrán seguir utilizando la plataforma local, mientras acceden de forma progresiva al ecosistema global de Nexo. Esto incluye nuevos productos como créditos garantizados con criptomonedas, rendimientos sobre activos digitales y acceso a un catálogo ampliado que supera los cien criptoactivos.

Además, la empresa suiza planea incorporar funciones de inversión avanzadas, como futuros y herramientas de trading profesional, un salto cualitativo para el exchange argentino, que hasta ahora mantenía una oferta más acotada y orientada al usuario promedio.

La integración también abre la puerta a una mayor liquidez, uno de los puntos clave para escalar operaciones y mejorar la competitividad frente a exchanges internacionales con estructuras más robustas.

¿Qué significa esta operación para el mercado de criptomonedas en América Latina?

Latinoamérica no es solo un territorio de usuarios finales, sino un semillero de innovación que atrae capital extranjero incluso en momentos de incertidumbre.

Argentina concentra más de 93.000 millones de dólares en volumen anual de transacciones con criptomonedas, mientras que México mueve más de 71.000 millones y Perú cerca de 28.000 millones, según cifras oficiales. Este caudal posiciona a la región como uno de los polos de crecimiento más atractivos a nivel global.

Para Nexo, la compra de Buenbit significa integrarse a un ecosistema donde la necesidad de preservar valor empuja a los usuarios hacia alternativas digitales no tradicionales.

¿Qué falta para completar la operación y qué desafíos enfrenta?

Aunque la compra ya está anunciada, la transacción aún depende de la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dado que Buenbit opera como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales. El ente regulador deberá revisar la transferencia para garantizar que cumpla con la normativa vigente.

Este escenario regulatorio tensiona la operación. Por un lado, Argentina exhibe uno de los mayores índices de adopción cripto del mundo. Por el otro, la presión fiscal y ciertos cambios normativos dificultan el crecimiento del sector y obligan a los exchanges a profesionalizar sus estructuras.

