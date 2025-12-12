En un movimiento que sorprendió al ecosistema de criptomonedas regional, la firma suiza Nexo confirmó la adquisición del exchange argentino Buenbit, una jugada que busca consolidar su presencia en América Latina. La noticia impactó en un mercado acostumbrado a cambios bruscos, pero no a operaciones de este peso estratégico.
NEXO SE EXPANDE
Criptomonedas al rojo vivo: La compra de Buenbit sacude a la competencia
La compra de Buenbit, fundada en 2018 y con más de 2.000 millones de U$S procesados hasta la fecha, marca un nuevo capítulo para el mercado de criptomonedas.
Más allá de la expansión corporativa, la compra plantea una pregunta profunda y es, cómo se reconfigura el tablero cripto en una región donde las necesidades financieras presionan más que cualquier hype tecnológico.
Nexo administra actualmente unos 11.000 millones de dólares en activos y considera que la integración con Buenbit representa un “hito global” en su ambición de escalar servicios en mercados emergentes. Y Argentina, campo fértil para la innovación fintech desde hace más de una década, se convierte ahora en el epicentro de esa apuesta.
¿Por qué las criptomonedas están en el centro de la estrategia de Nexo?
De acuerdo con datos de Chainalysis, América Latina registró casi 1,5 billones de dólares en transacciones con criptomonedas entre 2022 y 2025. Esta cifra convierte a la región en una de las más activas del mundo, traccionada por la búsqueda de alternativas de ahorro frente a la inflación, la devaluación y la fragilidad crediticia.
Nexo observa este comportamiento como una oportunidad estratégica. Antoni Trenchev, cofundador de la empresa, afirmó que Argentina ha sido históricamente un “laboratorio natural” para el desarrollo de herramientas digitales, desde billeteras cripto hasta soluciones de inversión híbridas. Según él, la capacidad de la población para adoptar rápidamente nuevas tecnologías, sumada a la necesidad económica, crea las condiciones ideales para un desembarco como el que ahora concretan.
Dentro de este marco, la compra de Buenbit les permite ganar presencia en mercados donde las stablecoins dejaron de ser un activo de nicho y pasaron a integrarse en la planificación financiera diaria de millones de usuarios.
¿Qué cambia para los usuarios de Buenbit tras la compra?
Federico Ogue, CEO de Buenbit, aseguró que las operaciones continuarán con normalidad. Los clientes podrán seguir utilizando la plataforma local, mientras acceden de forma progresiva al ecosistema global de Nexo. Esto incluye nuevos productos como créditos garantizados con criptomonedas, rendimientos sobre activos digitales y acceso a un catálogo ampliado que supera los cien criptoactivos.
Además, la empresa suiza planea incorporar funciones de inversión avanzadas, como futuros y herramientas de trading profesional, un salto cualitativo para el exchange argentino, que hasta ahora mantenía una oferta más acotada y orientada al usuario promedio.
La integración también abre la puerta a una mayor liquidez, uno de los puntos clave para escalar operaciones y mejorar la competitividad frente a exchanges internacionales con estructuras más robustas.
¿Qué significa esta operación para el mercado de criptomonedas en América Latina?
Latinoamérica no es solo un territorio de usuarios finales, sino un semillero de innovación que atrae capital extranjero incluso en momentos de incertidumbre.
Argentina concentra más de 93.000 millones de dólares en volumen anual de transacciones con criptomonedas, mientras que México mueve más de 71.000 millones y Perú cerca de 28.000 millones, según cifras oficiales. Este caudal posiciona a la región como uno de los polos de crecimiento más atractivos a nivel global.
Para Nexo, la compra de Buenbit significa integrarse a un ecosistema donde la necesidad de preservar valor empuja a los usuarios hacia alternativas digitales no tradicionales.
¿Qué falta para completar la operación y qué desafíos enfrenta?
Aunque la compra ya está anunciada, la transacción aún depende de la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dado que Buenbit opera como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales. El ente regulador deberá revisar la transferencia para garantizar que cumpla con la normativa vigente.
Este escenario regulatorio tensiona la operación. Por un lado, Argentina exhibe uno de los mayores índices de adopción cripto del mundo. Por el otro, la presión fiscal y ciertos cambios normativos dificultan el crecimiento del sector y obligan a los exchanges a profesionalizar sus estructuras.
