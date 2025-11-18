Bitcoin en picada: La caída que prende todas las alarmas del mercado cripto

Bitcoin bajo presión: ¿Qué están haciendo los operadores?

Los movimientos dentro del mercado reflejan un cambio de ánimo profundo. La demanda de protección a la baja en los niveles de U$S 85.000 y U$S 80.000 se volvió dominante, un síntoma claro de que los traders anticipan nuevas correcciones.

La venta masiva que comenzó a principios de octubre dejó más de USD 19.000 millones en liquidaciones y borró más de USD 1 billón en valor de mercado de distintos tokens. Aunque las grandes instituciones mantuvieron posiciones, la participación minorista se retrajo fuerte, especialmente en altcoins de carácter especulativo.

En las últimas 24 horas, se liquidaron posiciones largas y cortas por unos U$S 950 millones, según datos de Coinglass. El mercado, lejos de estabilizarse, continúa extremadamente sensible a cualquier señal externa.

Bitcoin y ETF: ¿Cómo impactan las salidas de capital?

Otro frente de preocupación está en los fondos cotizados en bolsa (ETF) ligados al bitcoin. Un grupo de 12 ETF spot registró salidas netas por USD 2.800 millones solo en noviembre, una cifra significativa si se considera que meses atrás venían atrayendo decenas de miles de millones impulsados por el rally post victoria electoral de Trump.

bitcoin-criptomonedas.jpg

Las empresas que poseen grandes tesorerías en activos digitales tampoco pasan por su mejor momento. Algunas, como Strategy Inc. de Michael Saylor, acumularon bitcoin a principios de año, pero ahora enfrentan la presión de sostener posiciones en un mercado que retrocede desde niveles clave de acumulación.

¿Qué puede pasar con el bitcoin en los próximos meses?

El panorama inmediato es incierto y está marcado por la volatilidad. Para algunos analistas, la caída abre una ventana de oportunidad para los inversores con visión de largo plazo, que suelen aprovechar los momentos de pánico para comprar. Otros, en cambio, advierten que las instituciones financieras podrían reducir riesgo si los factores macroeconómicos globales continúan golpeando las proyecciones de cartera.

“Esperamos más volatilidad en los próximos meses”, señaló Nick Ruck, director de LVRG Research. Según el especialista, el choque entre compradores estratégicos y operadores que buscan achicar exposición podría derivar en un mercado aún más fluctuante.

