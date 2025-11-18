Préstamos: Los bancos lanzan ofertas millonarias y pocos cumplen los requisitos

Monto mínimo: $10.000

$10.000 Monto máximo: $100.000.000

$100.000.000 Plazo: hasta 72 meses (seis años)

hasta 72 meses (seis años) Sistema de amortización: Francés

Francés TNA: 67%

67% TEA: 91,93%

91,93% CFT: entre 81,07% y 119,13%, según modalidad

En términos simples, es el préstamo más accesible en tasas entre los bancos analizados, pero también el más restrictivo en cuanto a quiénes pueden aplicar.

Préstamo en BBVA: ¿Qué ofrecen los bancos a quienes buscan montos medios?

El BBVA apunta tanto a trabajadores en relación de dependencia como a profesionales independientes, con un esquema más flexible en cuanto al tipo de cliente, pero con tasas más elevadas que el Nación.

Montos según el canal de solicitud

Hasta $40.000.000 si se gestiona online (web o app).

si se gestiona online (web o app). Hasta $70.000.000 si se tramita en una sucursal.

Tasas y condiciones del préstamo en BBVA

TNA: entre 138% y 141%

entre 138% y 141% TEA: alrededor de 269,23%

alrededor de 269,23% Plazo: de 6 a 60 meses

de 6 a 60 meses Cuota: no puede superar el 30% del ingreso neto

no puede superar el 30% del ingreso neto Sistema: Francés, con tasa fija

banco bbva préstamos

Los requisitos también son estrictos. Edad entre 18 y 74 años, ingreso mínimo de $308.200, y antigüedad laboral variable según si el cliente cobra o no en el banco. Se exigen desde 3 meses (clientes sueldo) hasta 2 años para monotributistas y comerciantes.

¿Cómo se solicita el préstamo del BBVA?

El trámite online es directo, con simulador, elección de monto y plazo, carga de datos personales y envío de la solicitud. Si se aprueba, el dinero se acredita de inmediato.

Préstamo del Banco Provincia: ¿Qué opciones ofrecen los bancos con acreditación rápida?

El Banco Provincia mantiene vigente su línea de créditos personales para empleados públicos y privados, además de jubilados que perciben sus haberes en la entidad.

Montos y tasas vigentes

Monto máximo: hasta $50.000.000 (según análisis crediticio)

hasta $50.000.000 (según análisis crediticio) Plazo: hasta 72 meses

hasta 72 meses TNA fija: 98%

98% Ejemplo: un préstamo de $100.000 a 72 meses arranca con cuotas de $8.680,95

Uno de los aspectos más atractivos del Provincia es la acreditación rápida, ya que el dinero se deposita en menos de 24 horas.

¿Cómo se tramita el préstamo del Banco Provincia?

El proceso es completamente digital:

Ingresar a BIP Móvil o Home Banking

o Activar el token de seguridad

Seleccionar “Solicitar Préstamo”

Indicar monto y plazo

Confirmar la operación

Si el sistema lo aprueba, la acreditación se realiza el mismo día.

