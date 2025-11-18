Los préstamos personales con altos monto vuelven a aparecer como una de las herramientas más utilizadas por los argentinos para financiar emergencias, inversiones o reorganizar deudas. Durante noviembre de 2025, los principales bancos del país mantienen activas líneas de crédito que permiten acceder a cifras que alcanzan hasta los $100 millones, con plazos de pago que llegan a los seis años. Sin embargo, las condiciones, requisitos y costos varían notablemente entre entidades.
A PAGAR EN HASTA 6 AÑOS
Préstamos: Los bancos lanzan ofertas millonarias y pocos cumplen los requisitos
El Banco Nación vuelve a posicionarse como la entidad que otorga el monto máximo disponible entre los préstamos personales tradicionales.
¿Cómo acceder al préstamo más alto ofrecido por los bancos?
El Banco Nación vuelve a posicionarse como la entidad que otorga el monto máximo disponible entre los préstamos personales tradicionales, hasta $100.000.000. Se trata de una línea exclusiva para quienes cobran sus haberes a través del banco, ya sea en relación de dependencia o bajo un contrato de locación de servicios.
Características destacadas del préstamo del Banco Nación
El crédito se entrega en pesos, con destino libre, lo que permite usarlo para cualquier finalidad. Además, una vez cancelado el 10% del capital, el cliente puede solicitar un nuevo préstamo sin esperar a saldar la totalidad del anterior.
El pago se debita automáticamente de la cuenta sueldo. Eso sí, el solicitante no puede superar la edad jubilatoria al finalizar el plazo del préstamo, y debe aceptar sí o sí el débito automático.
Montos, tasas y plazos
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $100.000.000
- Plazo: hasta 72 meses (seis años)
- Sistema de amortización: Francés
- TNA: 67%
- TEA: 91,93%
- CFT: entre 81,07% y 119,13%, según modalidad
En términos simples, es el préstamo más accesible en tasas entre los bancos analizados, pero también el más restrictivo en cuanto a quiénes pueden aplicar.
Préstamo en BBVA: ¿Qué ofrecen los bancos a quienes buscan montos medios?
El BBVA apunta tanto a trabajadores en relación de dependencia como a profesionales independientes, con un esquema más flexible en cuanto al tipo de cliente, pero con tasas más elevadas que el Nación.
Montos según el canal de solicitud
- Hasta $40.000.000 si se gestiona online (web o app).
- Hasta $70.000.000 si se tramita en una sucursal.
Tasas y condiciones del préstamo en BBVA
- TNA: entre 138% y 141%
- TEA: alrededor de 269,23%
- Plazo: de 6 a 60 meses
- Cuota: no puede superar el 30% del ingreso neto
- Sistema: Francés, con tasa fija
Los requisitos también son estrictos. Edad entre 18 y 74 años, ingreso mínimo de $308.200, y antigüedad laboral variable según si el cliente cobra o no en el banco. Se exigen desde 3 meses (clientes sueldo) hasta 2 años para monotributistas y comerciantes.
¿Cómo se solicita el préstamo del BBVA?
El trámite online es directo, con simulador, elección de monto y plazo, carga de datos personales y envío de la solicitud. Si se aprueba, el dinero se acredita de inmediato.
Préstamo del Banco Provincia: ¿Qué opciones ofrecen los bancos con acreditación rápida?
El Banco Provincia mantiene vigente su línea de créditos personales para empleados públicos y privados, además de jubilados que perciben sus haberes en la entidad.
Montos y tasas vigentes
- Monto máximo: hasta $50.000.000 (según análisis crediticio)
- Plazo: hasta 72 meses
- TNA fija: 98%
- Ejemplo: un préstamo de $100.000 a 72 meses arranca con cuotas de $8.680,95
Uno de los aspectos más atractivos del Provincia es la acreditación rápida, ya que el dinero se deposita en menos de 24 horas.
¿Cómo se tramita el préstamo del Banco Provincia?
El proceso es completamente digital:
- Ingresar a BIP Móvil o Home Banking
- Activar el token de seguridad
- Seleccionar “Solicitar Préstamo”
- Indicar monto y plazo
- Confirmar la operación
Si el sistema lo aprueba, la acreditación se realiza el mismo día.
