Fin para la jueza Julieta Makintach por grabar un documental en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, lo que ocasionó que se suspendiera ese proceso. El jurado de enjuiciamiento fue durísimo: por unanimidad decidieron destituirla y no podrá volver a ejercer cargos en el Poder Judicial.
DECISIÓN UNÁNIME
La jueza Julieta Makintach fue destituida: Sin cargos en la Justicia y el rol de Kicillof
Julieta Makintach, la jueza acusada de filmar un documental en medio del juicio por la muerte de Maradona, fue destituída y no ocupará cargos en la Justicia.
Destitución y destierro del Poder Judicial
Los integrantes del jury de enjuciamiento resolvieron destituir a Makintach por haber utilizado “recursos del Estado” para solventar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”.
Según la agencia Noticias Argentinas, Makintach no asistió a presenciar la lactura del fallo porque uno de sus hijos estaba con problemas de salud. Pero tampoco estuvo su abogado Darío Saldaño, porque tenía tiene otro juicio.
En una sentencia de 115 páginas, los 11 integrantes del jury encabezados por la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, destituyeron a Makintach como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro y subrogante del TOC N° 3, además de inhabilitarla de por vida para ejercer cargos judiciales.
El rol de Kicillof en el futuro de Julieta Makintach
Tras el estallido del escándalo por el documental Justicia Divina y el inicio del jury en su contra, Makintach anticipó que era muy probable su destitución y que perdiera toda posibilidad de volver a trabajar en la Justicia, por eso, le presentó su renuncia al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Si el mandatario se la aceptaba, aún tendría chances de regresar al Poder Judicial, sin embargo, Kicillof no aceptó la dimisión y el juicio siguió su curso.
“Yo después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al poder judicial. Me negaron prueba, ocultaron prueba, yo no que no quiero saber más nada con la justicia, pero quiero reinventarme tranquila. Me quiero ir en paz. Básicamente, me quiero ir en paz”, le había dicho Makintach al portal Infobae cuando aún tenía esperanzas de que la renuncia la permitiera eludir la destitución.
