La jueza Julieta Makintach fue destituida: Sin cargos en la Justicia y el rol de Kicillof

El rol de Kicillof en el futuro de Julieta Makintach

Tras el estallido del escándalo por el documental Justicia Divina y el inicio del jury en su contra, Makintach anticipó que era muy probable su destitución y que perdiera toda posibilidad de volver a trabajar en la Justicia, por eso, le presentó su renuncia al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Si el mandatario se la aceptaba, aún tendría chances de regresar al Poder Judicial, sin embargo, Kicillof no aceptó la dimisión y el juicio siguió su curso.