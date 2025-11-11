urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 11/11

¿Se viene una dolarización?; Jueza Makintach vs Dalma Maradona; Justicia de Tucumán avala la censura

Jorge Rial habló con CFK sobre posible dolarización; Jueza Julieta Makintach polemiza con Dalma Maradona; la Justicia de Tucumán avala la censura previa.

11 de noviembre de 2025 - 19:04
Dolarización

Foto en X / Campaña electoral 2023.

1-Feinmann calificó a posible impuesto como "salidera bancaria"

El economista Emanuel Alvarez Agis propuso un tributo del 10 % al uso de los cajeros automáticos y levantó gran polémica.

Desde los sectores más conservadores hasta el ex jefe de aduanas Guillermo Michel salieron a criticarlo.

La idea original apuntaba a lograr que el público use cada vez menos efectivo y se bancarice.

2-¿Se viene una dolarización?

Jorge Rial visitó a la ex presidenta Cristina Kirchner en su residencia de San José 1111.

Durante el encuentro, la ex mandataria le habría mencionado en dos ocasiones la posibilidad de que Argentina dolarice.

Los diarios internacionales ya analizan el tema y ubican a Javier Milei como un "conejillo de indias" de un experimento económico que podría replicarse en Venezuela, Turquía y Pakistán, entre otros países.

3-Justicia de Tucumán avala la censura previa

Una periodista deportiva denunció haber sido abusada por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield en la capital provincial

En un giro insólito, la Justicia provincial inició una “causa espejo” para investigarla a ella, lo que llevó a la joven a intentar suicidarse en dos ocasiones.

En medio del escándalo, el Ministerio Público tucumano prohibió al canal CCC realizar críticas al Poder Judicial, desatando un fuerte debate sobre libertad de prensa y encubrimiento.

4-Julieta Makintach pidió disculpas a la familia Maradona

La jueza que enfrenta un jurado de destitución por su actuación en el caso sobre la muerte de Diego Maradona, aseguró que solo dio una entrevista

Negó haber participado en la producción del documental que se grababa sobre la muerte del astro del fútbol.

Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, sostiene que se perdieron testimonios muy valiosos logrados en la primera etapa del proceso judicial.

