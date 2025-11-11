¿Se viene una dolarización?; Jueza Makintach vs Dalma Maradona; Justicia de Tucumán avala la censura

1-Feinmann calificó a posible impuesto como "salidera bancaria"
El economista Emanuel Alvarez Agis propuso un tributo del 10 % al uso de los cajeros automáticos y levantó gran polémica.
Jorge Rial habló con CFK sobre posible dolarización; Jueza Julieta Makintach polemiza con Dalma Maradona; la Justicia de Tucumán avala la censura previa.
Desde los sectores más conservadores hasta el ex jefe de aduanas Guillermo Michel salieron a criticarlo.
La idea original apuntaba a lograr que el público use cada vez menos efectivo y se bancarice.
Jorge Rial visitó a la ex presidenta Cristina Kirchner en su residencia de San José 1111.
Durante el encuentro, la ex mandataria le habría mencionado en dos ocasiones la posibilidad de que Argentina dolarice.
Una periodista deportiva denunció haber sido abusada por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield en la capital provincial
En un giro insólito, la Justicia provincial inició una “causa espejo” para investigarla a ella, lo que llevó a la joven a intentar suicidarse en dos ocasiones.
La jueza que enfrenta un jurado de destitución por su actuación en el caso sobre la muerte de Diego Maradona, aseguró que solo dio una entrevista
Negó haber participado en la producción del documental que se grababa sobre la muerte del astro del fútbol.
Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, sostiene que se perdieron testimonios muy valiosos logrados en la primera etapa del proceso judicial.