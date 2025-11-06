Tras la victoria, estalla la interna en Mendoza: Dardos contra Petri y Karina

Este año el funcionario se afilió en LLA y se convirtió en el hombre de Milei en Mendoza. No obstante, todavía tiene un sector del radicalismo que le responde y que pone condiciones de cara a la renovación de las autoridades partidarias, en diciembre.

Ahora esos 2 sectores aliados pugnarán por cuál pondrá al candidato para suceder al gobernador en 2027.

La constitución mendocina sólo admite un único mandato para el gobernador, por lo que Cornejo no podrá competir. Petri aspira a ser él quien se quede con la representación, luego de perder la PASO frente al actual mandatario en 2023.

Los ánimos entre las facciones se recalentaron en los últimos días cuando Petri hizo un reconocimiento a Karina Milei como la hacedora del triunfo en Mendoza, lo que cayó muy mal en el sector de Cornejo.

“Karina es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza”, sostuvo Petri el lunes último en TN. Luego, en LN+, aclaró que su comentario no significaba "negar la responsabilidad y participación que tuvo en el resultado electoral el gobernador de la provincia”.

cornejo-petri-lombardi Alfredo Cornejo y Luis Petri.

De todas formas no faltaron las respuestas desde el cornejismo. Rodolfo Vargas Arizu, ministro de la Producción de Cornejo, se refirió en redes sociales a que la hermana del presidente Javier Milei no hizo campaña en Mendoza. "Ponele! Como no sea por telepatía, acá nunca se la vio", posteó Arizu en reacción a las declaraciones de Petri.

Ahora es la vicegobernadora de Cornejo, Hebe Casado, la que reaccionó a ese comentario y apuntó directamente contra Petri cuando dijo que fue al ministro de Defensa al que "no se lo vio mucho en campaña”.

“El gobernador se puso al hombro la campaña y los acompañamos con los ministros por toda la provincia mostrando la gestión. Creo que la gente reconoció ese trabajo. No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver, pero la verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña”, dijo Casado, según consigna el sitio Los Andes.

hebe-casado.webp Hebe Casado, vicegobernador de Mendoza.

A pesar de la aclaración de Petri, Casado consideró que al diputado electo le “faltó decir una parte” y reivindicó el rol de Cornejo.

“Le faltó decir una parte de lo que correspondía y que lo había dicho en su momento, después del recuento de votos, cuando fue categórico al reconocer a Alfredo Cornejo como el líder que llevó adelante esta campaña”, expresó. Se refirió a cuando Petri, en el búnker de la victoria mendocina, presentó al gobernador como "artífice del triunfo provincial".

Consultada por la prensa, Casado también le bajó el tono a la discusión por la sucesión de Cornejo cuando se le preguntó por la eventual candidatura de Petri. “Falta un montón. Estamos recién saliendo de un proceso electoral y ponernos a hablar del próximo es entorpecer la gestión”, dijo.

“Falta muchísimo y decir que uno u otro va a ser candidato a cualquier cosa, no solamente a gobernador, es adelantarse en los tiempos. Es una discusión que a los mendocinos no les interesa en este momento”, concluyó.

De esta forma, Casado buscó ponerle un coto al alto perfil de Petri en su provincia.

Más allá de la defensa de Cornejo, Casado podría tener su encono personal con Petri. La vicegobernadora se apuró en desafiliarse del PRO para anotarse en LLA y convertirse en la referente local del espacio libertario, a pesar de que la constitución le veda competir por la sucesión del gobernador. Pero esa afiliación nunca llegó y ahora Petri es reconocido como el hombre de Milei en Mendoza.

Más contenido de Urgente24

Empleados amenazan con 'tomar' el Senado: Acorralada, Villarruel denuncia

Bombazo de Villarruel contra las listas que armó Karina: "Llenas de peronistas"

Fernando Iglesias consiguió una embajada (y arde X)

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denuncia "opereta judicial" y salpica a Cúneo Libarona