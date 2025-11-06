Victoria Villarruel agitó este jueves el enfrentamiento que tiene con Javier Milei y apuntó directamente al armado de las listas de las últimas elecciones cuando afirmó que las nóminas estuvieron "llenas de peronistas".
Bombazo de Victoria Villarruel contra las listas que armó Karina Milei: "Llenas de peronistas"
La Vicepresidente respondió una crítica en las redes cuestionando la composición de las listas oficialistas que estuvieron a cargo de Karina Milei.
La munición apareció en un intercambio entre usuarios de la red social Instagram.
Todo se inició por una publicación de la Vicepresidente de imágenes de su reunión en el Senado con Shea Bradley-Farrell, presidente de la organización conservadora Counterpoint Institute for Policy, Research, and Education.
"Coincidimos en que fortalecer los lazos entre Argentina y Estados Unidos es clave para abrir nuevas oportunidades de cooperación en inversión, seguridad y desarrollo para nuestra región", agregó Villarruel.
Ese posteó generó varias reacciones, entre ellas las de simpatizantes del Presidente que consideran que la Vice lo "traicionó".
A lo largo de esas respuestas, Villarruel reaccionó con varios "Me Gusta" a usuarios que la defendieron y a otros que criticaron a Milei.
"Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería", disparó en un momento.
Pero no fue hasta que uno de ellos pretendió enrostrarle algún tipo de relación política con el gobernador de Formosa, el peronista Gildo Insfrán, que la titular del Senado escribió un mensaje destinado al armado de las listas.
"Pensaba que andaba vacacionando con su gran amigo Gildo", posteó como chicana uno de los usuarios, lo que mereció la réplica de la Vice.
"El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas. Pero no estás preparado para estas charlas. Slds", disparó Villarruel manifestando su disconformidad con el armado que encabezaron Karina Milei y los primos Martín y 'Lule' Menem.
Villarruel fue recibida por Insfrán en ocasión del 50° aniversario de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29, en conmemoración del Día del Héroe Formoseño. El gobernador es uno de los más alejados de la Casa Rosada, e incluso fue uno de los 4 que no fueron invitados a la reunión con el Presidente de la semana pasada. Otro no invitado fue Axel Kicillof.
En ese predio del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29) se produjo en 1975 un ataque de un grupo armado de Montoneros, que fue repelido por efectivos militares y policiales. Trece hombres murieron en aquella jornada.
Se conoce la posición de Villarruel, integrante de la familia militar, sobre el accionar de la guerrilla y que se ha dedicado a denunciarla y a reclamar un trato igualitario para sus víctimas en relación a las del terrorismo de Estado.
Si bien con el triunfo electoral, Milei sorprendió con la apertura al diálogo a otros sectores políticos, no parece dispuesto a recuperar el vínculo con la Vicepresidente.
Tal como informó Urgente24, en el día después de los comicios, en medio de la algarabía oficialista o tal vez por eso, el Presidente se tomó el tiempo de profundizar su distanciamiento con Villarruel.
Lo hizo al repostear en la red X una crítica del "cineasta oficial" Santiago Oría contra la Vice, a la que acusó de mandar a cerrar la escuela en la que iba a votar, lo que resultó una fake news, que sin embargo tuvo el aval presidencial.
