Bombazo de Victoria Villarruel contra las listas que armó Karina Milei: "Llenas de peronistas"

Ese posteó generó varias reacciones, entre ellas las de simpatizantes del Presidente que consideran que la Vice lo "traicionó".

A lo largo de esas respuestas, Villarruel reaccionó con varios "Me Gusta" a usuarios que la defendieron y a otros que criticaron a Milei.

"Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería", disparó en un momento.

Pero no fue hasta que uno de ellos pretendió enrostrarle algún tipo de relación política con el gobernador de Formosa, el peronista Gildo Insfrán, que la titular del Senado escribió un mensaje destinado al armado de las listas.

"Pensaba que andaba vacacionando con su gran amigo Gildo", posteó como chicana uno de los usuarios, lo que mereció la réplica de la Vice.

"El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas. Pero no estás preparado para estas charlas. Slds", disparó Villarruel manifestando su disconformidad con el armado que encabezaron Karina Milei y los primos Martín y 'Lule' Menem.

Villarruel fue recibida por Insfrán en ocasión del 50° aniversario de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29, en conmemoración del Día del Héroe Formoseño. El gobernador es uno de los más alejados de la Casa Rosada, e incluso fue uno de los 4 que no fueron invitados a la reunión con el Presidente de la semana pasada. Otro no invitado fue Axel Kicillof.

En ese predio del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29) se produjo en 1975 un ataque de un grupo armado de Montoneros, que fue repelido por efectivos militares y policiales. Trece hombres murieron en aquella jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1975211803027165334&partner=&hide_thread=false Como Vicepresidente y Presidente del Senado que es la Casa de las Provincias, prometí recorrer todo el país. Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada provincia argentina. Saludar y conocer a sus autoridades y establecer los… pic.twitter.com/Ez8NxQ1K5L — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 6, 2025

Se conoce la posición de Villarruel, integrante de la familia militar, sobre el accionar de la guerrilla y que se ha dedicado a denunciarla y a reclamar un trato igualitario para sus víctimas en relación a las del terrorismo de Estado.

Si bien con el triunfo electoral, Milei sorprendió con la apertura al diálogo a otros sectores políticos, no parece dispuesto a recuperar el vínculo con la Vicepresidente.

Tal como informó Urgente24, en el día después de los comicios, en medio de la algarabía oficialista o tal vez por eso, el Presidente se tomó el tiempo de profundizar su distanciamiento con Villarruel.

Lo hizo al repostear en la red X una crítica del "cineasta oficial" Santiago Oría contra la Vice, a la que acusó de mandar a cerrar la escuela en la que iba a votar, lo que resultó una fake news, que sin embargo tuvo el aval presidencial.

