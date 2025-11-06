Palantir enamora pero sus acciones no tanto (-11% en 5 días)

Aun así, detrás del ruido bursátil, los números operativos muestran otra historia. Los ingresos del trimestre julio-septiembre crecieron 63% interanual, mientras que el resultado operativo se disparó 248%. No sorprende que desde Morgan Stanley calificaran a Palantir como “una de las historias de éxito más sólidas del software actual”.

El motor de crecimiento

Buena parte de este salto se explica por la expansión de AIP (Artificial Intelligence Platform), la plataforma que integra inteligencia artificial en sistemas empresariales y gubernamentales. Durante el último trimestre, Palantir cerró 53 contratos por más de US$10 millones cada uno, cuando un año atrás apenas había logrado 16.

Lo interesante es que la mayoría de esos contratos son difíciles de desarmar: una vez que una organización integra los sistemas de Palantir, su infraestructura tecnológica se vuelve casi inseparable del software. Esa dependencia estructural garantiza flujo de ingresos recurrente y refuerza su posición como proveedor estratégico.

De las pérdidas a la rentabilidad sostenida

Tras dos décadas de operaciones, Palantir logró en 2023 su primer año con beneficios positivos. El modelo de “ingenieros desplegados en campo” (FDE, por sus siglas en inglés), que integran su tecnología directamente en las estructuras de los clientes, resultó ser una ventaja competitiva.

No se trata de un software “plug and play”, sino de una colaboración inmersiva, donde los ingenieros adaptan las soluciones al entorno real de cada cliente y luego reutilizan esas mejoras para otros contratos.

No se trata de un software "plug and play", sino de una colaboración inmersiva, donde los ingenieros adaptan las soluciones al entorno real de cada cliente y luego reutilizan esas mejoras para otros contratos.

Así, cada implementación refuerza el producto base, generando un círculo virtuoso entre personalización y escalabilidad.

El margen operativo del 33% alcanzado en el último trimestre es una muestra de esa madurez. A diferencia de muchas firmas de IA que siguen dependiendo del financiamiento externo, Palantir genera caja y expande su rentabilidad sin inflar su plantilla.

El modelo Palantir contagia a Silicon Valley

El éxito del enfoque FDE generó imitadores. Empresas como OpenAI o Anthropic comenzaron a incorporar roles similares en sus equipos. Sin embargo, en el ecosistema tech se repite una idea: Palantir no solo inventó el cargo, sino también la cultura que lo hace funcionar.

Mientras otras startups apuntan a productos listos para usar, Palantir apuesta por soluciones complejas y personalizadas, difíciles de replicar.

Esa diferencia conceptual le permite sostener un moat tecnológico que la protege frente a competidores.

El factor político y el músculo del Estado

Otro de los motores detrás del ascenso de Palantir es el incremento del gasto público en defensa y seguridad. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, la empresa consiguió una oleada de nuevos contratos con agencias estadounidenses, incluyendo tareas vinculadas al control migratorio y a la defensa nacional.

Hoy, más del 50% de sus ingresos proviene del sector público, principalmente de Estados Unidos, aunque la compañía también avanza sobre otros gobiernos, como el británico. El contexto internacional —marcado por tensiones geopolíticas y aumento del gasto militar— refuerza esa tendencia.

No obstante, el secretismo que rodea esos contratos genera incertidumbre. Los analistas reconocen que evaluar el verdadero valor del negocio es complejo, ya que gran parte de sus operaciones se mantienen bajo confidencialidad.

