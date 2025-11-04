5 millones de hectáreas bajo agua en el centro oeste de PBA

Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas.

Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe

C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es