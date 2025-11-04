5 millones de hectáreas bajo agua en el centro oeste de PBA

Mucha lluvia, vientos fuertes y caída de granizo impactaron sobre varias localidades bonaerenses y anegaron el acceso a los campos hasta hacerlos imposibles de acceder. El temporal golpeó en Bolívar, Daireaux y Urdampilleta.
En Bolivar y Deraux se registraron de 110 milímetros caídos en pocas horas y en la localidad de Urdampilleta, ubicada entre las dos ciudades, se observó el epicentro de la tormenta con caída de granizo y fuertes ráfagas que provocaron destrozos.
Los caminos estaban en condiciones deplorables antes de esto, por lo que, ahora con 180 o 200 milímetros, es imposible transitar, según reportes que llegan desde esas zonas. Detalla la agencia NA
Centro oeste
Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor, informó la Sociedad Rural de Bolívar mientras que desde Carbap estimaronque el área afectada se acerca a las 5 millones de hectáreas.
Menos superficie para hacienda
Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.
Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas.
Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.
