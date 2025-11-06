Javier Milei de gira por Estados Unidos, mientras arranca el "show" de CFK

Javier Milei ya está en Estados Unidos. El Presidente será orador en el American Business Forum que tendrá como asistentes destacados a figuras como su par norteamericano, Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, María Corina Machado, dirigente opositora venezolana Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), entre otros. Luego del evento, viajará a Nueva York, donde mantendrá una agenda variada.
Por otra parte, en Argentina, el peronismo no logra recuperarse de la derrota electoral del 26/10 y siguen las pálidas: Cristina Fernández de Kirchnervuelve a ser el centro de escena. Desde las 9.30, en Comodoro Py, comenzará a ser juzgada junto a otros 86 imputados, en la causa Cuadernos, en la que se investiga una presunta asociación ilícita para la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.
Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:
“¿Qué carajo le importa a usted? ¿Cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Usted es empleado público”, dijo visiblemente enojado y por ese motivo Norma Lezana, secretaria de la Asociación Profesionales Garrahan, le sugirió que fuera al psicólogo.
El hecho televisivo no pasó desapercibido y luego del revuelo ocasionado, el conductor decidió disculparse con sus televidentes: "Yo me vi y no me gusté. La verdad. Al principio sí, después no". Asimismo, dejó en claro que sus disculpas eran únicamente para su audiencia que lo acompaña a diario por la pantalla de A24, y no así para los entrevistados que había tenido el día anterior.
El inicio de la privatización de las rutas con peaje del gobierno de Javier Milei y Luis Caputo se repartió entre dos concesionarias integradas por constructoras locales del club de la obra pública que están involucradas en el juicio oral por la Causa Cuadernos que inició este jueves.
Sin embargo, desde Vialidad Nacional denuncian que el mecanismo de concesiones que empezó a llevar adelante el ministro, prevé casi 40 nuevas estaciones de peaje (además de las 24 actuales en todo el país), y entrega las rutas nacionales a empresarios a cambio "de nada"...
Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), Fabián Cattanzaro, secretario gremial y de prensa de la entidad sindical, señaló que "el Gobierno vendió las licitaciones como la salida al estado de situación de las rutas argentinas", y recordó que "en principio la idea era concesionar 9.100 kilómetros sobre un total de 40 mil. Se llenaron la boca hablando de privados haciéndose cargo de las inversiones para mejorar las condiciones de transitabilidad sin subsidios, pero las condiciones cambiaron drásticamente".
El Riesgo País retrocedió en las últimas horas 41 posiciones hasta los 621 puntos básicos y, aunque luego avanzó a 622, se ubica en su nivel más bajo en 10 meses y se aproxima así a perforar las 600 unidades.
Como veníamos anticipando, despejado el ruido político, vuelven a prevalecer los fundamentos macroeconómicos.En la licitación del Tesoro del día de ayer, Finanzas logró un roll over de 112%, consistente con una absorción monetaria de $0.9 billones (que incrementa los depósitos… https://t.co/R6evSvoTea
Los bonos, que habían profundizado su alza en la última semana de octubre tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, suben este jueves hasta 1,05%, liderados por el GD41, detrás del cual se ubica el GD38D (0,97%). En la otra punta, el GD41D recortaba 0,82%, secundado por el Bonar con término en 2035 (AL35), que caía0,61%.
En línea, Magnetto y Macri contra el peronismo, porque es la única fuerza política que defiende al país y a su gente.Les sirve Milei para continuar con sus espurios negocios, y para sostener este presente triste del pueblo trabajador necesitan seguir con el show de persecución… pic.twitter.com/NHfsLNgP06
Comienza el juicio por la "causa cuadernos"“Nada es casualidad. Los jueces están haciendo una lectura política para seguir demoliendo la figura de Cristina. Sabemos que es convocante, que mide, es reclamada por la gente”.Florencia Carignano (@florcarignanook), Diputada… pic.twitter.com/xjdfi7P2NY
Escrito en Urgente24: Los aranceles de Donald Trump -eje de su política de comercio y de relaciones exteriores- llegó a la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que se apresta a decidir si es constitucional o inconstitucional la acción de Trump. El Presidente ha amenazado a la Corte Suprema con graves consecuencias si el fallo le fuese adverso. Sin embargo, las especulaciones insisten en que 6 de los 9 jueces —los 3 liberales, Roberts, Gorsuch y Amy Coney Barrett— están dispuestos a ratificar la decisión del tribunal inferior y fallar en contra de Trump.
Trump ha afirmado que esto “destruiría literalmente a los Estados Unidos de América”.
Esto no parece probable. Perdería algunos ingresos, pero no todos, ya que algunos aranceles se impusieron bajo autoridades que no son objeto de este caso. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable estima que US$ 90.000 millones de los US$ 195.000 millones recaudados hasta ahora están en riesgo.
De cara al futuro, Trump podría recuperar los ingresos perdidos mediante otras medidas arancelarias. Esto podría limitar su poder de negociación, pero no demasiado.
Desde el exilio, el rey emérito de España, Juan Carlos, publica sus memorias en las que lanza munición pesada contra su hijo, el rey Felipe ("heredas un sistema que forjé yo"), y Letizia, a la que acusa de fracturar la unidad dentro de la Casa Real. Todas las frases polémicas de sulibro.
En USA, las empresas anunciaron una eliminación de 153.074 empleos durante octubre, la mayor cifra para un mes de octubre desde 2003. La ola es impulsada por los sectores de tecnología y logística (¿Inteligencia Artificial aplicada o problemas con el consumo?). Es otro dato a considerar en la derrota electoral de Donald Trump.
Ante esto, ¿Cuál será la percepción de Javier Milei?
Las principales consultoras del mercado estiman que la inflación de octubre se habría ubicado entre 2,0% y 2,9% mensual, con una mediana del 2,3%, según el relevamiento de Facimex Research. El rango amplio refleja la persistencia de la inercia inflacionaria, aunque con matices entre los distintos componentes del índice.
El dato se conocerá oficialmente el miércoles 12 de noviembre, cuando el INdEC difunda su medición nacional. En septiembre, el organismo había informado un aumento de 2,1% mensual, por lo que las mediciones privadas sugieren una aceleración leve o estabilidad respecto al mes previo.
El viernes previo al dato nacional, se conocerá la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que suele anticipar el comportamiento del IPC nacional y que será clave para ajustar las proyecciones finales.
INFLACIÓN ACOMPAÑA LA DEVALUACION EN OCTUBRELas mediciones privadas sugieren que la inflación se habría ubicado por encima del 2% m/m en OCT25. Las mediciones de las consultoras privadas estuvieron en un rango relativamente amplio del 2,0-2,9% m/mLa mediana fue del… pic.twitter.com/VlVgjlfxPA
Después de una ardua negociación con las cerealeras con conciliación obligatoria incluida, el gremio de aceiteros logró una paritaria récord que permitirá a un peón cobrar un salario inicial superior a $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026. Durante el proceso, se dictó la conciliación obligatoria
El acuerdo entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) con las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Aceites Vegetales de Córdoba (Ciavec) y la de Biocombustibles (Carbio) logró aumentos progresivos que llevan los salarios iniciales a $2.075.186 en noviembre de 2025 y a $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026 aunque con complementos pueden duplicar esa cifra y en otros casos más.
El británico 'Financial Times', que publicó hace muy poco un duro editorial sobre el rescate financiero de Estados Unidos a Argentina y lanzó fuertes cuestionamientos al esquema cambiario local, volvió a concentrarse en la Argentina de Javier Milei y su desafío a los llamados a dejar flotar libremente al peso.
El reconocido periódico viene criticando la política cambiaria de Javier Milei, que repite la apuesta de anteriores administraciones por apreciar el tipo de cambio, con el objetivo de contener la inflación. Se trata de un esquema "insostenible", según el medio que insiste en la necesidad de que el país deje "flotar" a su moneda.
El Financial Times agregó que si bien Javier Milei ha logrado controlar la grave inflación que heredó, la economía argentina se ha estancado en los últimos meses.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió su informe semanal con el balance que refleja los activos y pasivos al 31/10. Allí puede verse una fuerte caída de letras y notas, por lo que en el mercado se estima que el Tesoro de Estados Unidos retiró los pesos que había comprado antes de las elecciones del 26/10.
El informe refleja que hasta la semana anterior, las letras y notas en el pasivo del balance del BCRA ascendían a más de $3 billones, el equivalente a alrededor de US$2.082 millones. Así dos consultoras habían descubierto que el BCRA le había dado letras al Tesoro de Estados Unidos, tal como informó Urgente24.
Para el analista financiero, Cristian Buteler, estuvo "acordado" con Scott Bessent que "se iba a activar el swap para pagarles a ellos mismos con una ganancia".
¿SE ACTIVÓ EL SWAP CON USA?: "TOMASTE UN CRÉDITO EN DÓLARES PARA MANTENER LA BANDA CAMBIARIA"Todo indica que el Tesoro estadounidense desarmó sus posiciones en pesos y los cambió por dólares, obteniendo una ganancia. Se concluye que esas divisas salieron del swap de monedas… https://t.co/sGJ2OeZ7xKpic.twitter.com/sJh3dn0HAH
Antes de partir a USA, Javier Milei les pidió a sus legisladores en el Congreso que no hablen más de la reforma laboral y eliminen toda referencias a la misma.
Sin embargo, los días corren y el proyecto sigue siendo un tema de tensión.
Ante esto, otras de las voces que se pronunció fue Cristian Ritondo.
Agencia Noticias Argentinas:
"(...) El presidente del bloque del PRO en Diputados anticipó que se buscará avanzar “rápidamente” con las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo, especialmente con el Presupuesto 2026 que “consolida el déficit cero”, y rechazó que en su partido esté en tela de juicio el liderazgo de Mauricio Macri.
Destacó que las reformas que impulsa el Gobierno “son propuestas que están dentro del Consejo de Mayo”, y remarcó que “ojalá podamos avanzar en esta agenda parlamentaria”, dijo en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.
Entre los proyectos a los que dará prioridad el PRO junto con La Libertad Avanza, Ritondo mencionó “la modernización laboral, que es lo que uno planifica para la inclusión de la informalidad dentro del crecimiento de la Economía”.
Además destacó “la modificación tributaria, para unificar y modernizar cómo se tributa en la Argentina, bajando impuestos, y haciendo, como el Presidente propuso, que la carga impositiva esté entre un 25 y 28 por ciento del Presupuesto (...)".
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se aprobó un nuevo proyecto de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI). Se trata de la construcción de Terminal Timbúes, un puerto multipropósito en la Provincia.
Tal lo anunciado por Urgente24, la obra, que implicará una inversión cercana a los 300 millones de dólares, permitirá el almacenaje y operación de fertilizantes, granos, minerales, combustibles y productos siderúrgicos, consolidando el papel estratégico del corredor del río Paraná.
El nuevo puerto se emplazará al norte de Rosario, en una zona de alta relevancia logística y productiva.
Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.Porque este circo, como los…
La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires dispuso la fecha para el inicio del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de haber participado en la grabación del documental Justicia Divina. El proceso comenzará el jueves 6 de noviembre, con la posibilidad de que la magistrada enfrente una destitución.
Makintach, actualmente suspendida, afirmó que es víctima de una “persecución” y que existen “recursos pendientes”. La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios ya había dispuesto su apartamiento preventivo. Su abogado, Darío Saldaño, calificó la medida como “excesiva e injustificada”, argumentando que aún regía la licencia impuesta por la Suprema Corte hasta agosto y que la jueza esperaba la aceptación de su renuncia por parte del gobernador Axel Kicillof.
Mientras tanto, avanza la causa penal que investiga el accionar de Makintach, bajo la conducción de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Los delitos imputados incluyen cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
En su primer viaje luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas nacionales del 26 octubre, Javier Milei aterrizó una vez más en Estados Unidos, en esta oportunidad para disertar este jueves en Miami en el America Business Forum.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, Milei emprendió su viaje luego de reunirse el martes en la Casa Rosada con el nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, de quien recibió sus cartas credenciales.
¿Irá por la foto con Lionel Messi? ¿Y con Donald Trump?
Cristina Kirchner vuelve a ser el centro de la escena en Comodoro Py a partir de este jueves, cuando desde las 9:30 comience a ser juzgada, junto a otros 86 imputados, en la Causa Cuadernos en la que se investiga una presunta asociación ilícita para la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará, en audiencias semanales, tanto el rol de la expresidente como de otros 19 exfuncionarios, dos choferes de la entonces mandataria y 65 empresarios acusados de conformar una red criminal que habría recaudado dinero de distintas compañías ligadas a los sectores de la construcción, la energía y el transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
Según lo fijado por los magistrados del TOF N°7, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, cada audiencia se llevará a cabo, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, hasta las 13:30. En tanto, algunas de las citas jurídicas serán transmitidas por YouTube desde la cuenta del Poder Judicial de la Nación.
Quien fuera dos veces presidente de la Nación entre 2007 y 2015 se conectará de forma virtual desde su domicilio en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
La fiscal general Fabiana León liderará la acusación y deberá opinar sobre la viabilidad de un posible acuerdo judicial con los empresarios. La querella es ejercida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya adelantó que se opondrá a cualquier pacto.
El avance hacia esta instancia se produjo después de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera la elevación del caso a juicio. El objetivo es determinar la motivación y veracidad de loscobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró en los famosos cuadernos que dieron el nombre mediático a la causa, así como precisar las presuntas maniobras ilícitas que se produjeron en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, para establecer la magnitud de la eventual cartelización de la obra pública.
Stornelli solicitó que la también titular del Partido Justicialista (PJ), de 72 años y actualmente bajo arresto domiciliario por la condena a seis años de cárcel en otro juicio ligado a defraudación al Estado, sea puesta nuevamente en el banquillo de los acusados en calidad de jefa de la supuesta asociación ilícita. Además, la acusa de ser coautora del delito de cohecho pasivo.
Asimismo, la investigación apunta a establecer la responsabilidad de algunos de exfuncionarios, en aquel entonces involucrados en la coordinación con el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina.
Hoy comienza el juicio de la causa “Cuadernos”, uno de los mayores saqueos de nuestra historia reciente.Mi reconocimiento a @diegocabot por su valentía al investigar y su compromiso con la verdad.También a @elisacarrio, @MarianaZuvic y @pau_oliveto, que desde el primer día…
