Javier Milei de gira por Estados Unidos, mientras arranca el "show" de CFK

Se reactiva la Causa Cuadernos: CFK vuelve a estar en el centro de escena

Cristina Kirchner vuelve a ser el centro de la escena en Comodoro Py a partir de este jueves, cuando desde las 9:30 comience a ser juzgada, junto a otros 86 imputados, en la Causa Cuadernos en la que se investiga una presunta asociación ilícita para la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará, en audiencias semanales, tanto el rol de la expresidente como de otros 19 exfuncionarios, dos choferes de la entonces mandataria y 65 empresarios acusados de conformar una red criminal que habría recaudado dinero de distintas compañías ligadas a los sectores de la construcción, la energía y el transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Según lo fijado por los magistrados del TOF N°7, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, cada audiencia se llevará a cabo, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, hasta las 13:30. En tanto, algunas de las citas jurídicas serán transmitidas por YouTube desde la cuenta del Poder Judicial de la Nación.

Quien fuera dos veces presidente de la Nación entre 2007 y 2015 se conectará de forma virtual desde su domicilio en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La fiscal general Fabiana León liderará la acusación y deberá opinar sobre la viabilidad de un posible acuerdo judicial con los empresarios. La querella es ejercida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya adelantó que se opondrá a cualquier pacto.

El avance hacia esta instancia se produjo después de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera la elevación del caso a juicio. El objetivo es determinar la motivación y veracidad de loscobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró en los famosos cuadernos que dieron el nombre mediático a la causa, así como precisar las presuntas maniobras ilícitas que se produjeron en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, para establecer la magnitud de la eventual cartelización de la obra pública.

Stornelli solicitó que la también titular del Partido Justicialista (PJ), de 72 años y actualmente bajo arresto domiciliario por la condena a seis años de cárcel en otro juicio ligado a defraudación al Estado, sea puesta nuevamente en el banquillo de los acusados en calidad de jefa de la supuesta asociación ilícita. Además, la acusa de ser coautora del delito de cohecho pasivo.

Asimismo, la investigación apunta a establecer la responsabilidad de algunos de exfuncionarios, en aquel entonces involucrados en la coordinación con el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación Juan Manuel Abal Medina.

image La expresidenta junto a otros 86 acusados enfrentan el megajuicio.

