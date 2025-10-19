Por primera vez en 20 años, las papeletas en Bolivia no tienen a un candidato del Movimiento al Socialismo de Evo Morales quien critic{o las elecciones y dijo que hubo un fuerte abstencionsimo.
BALOTAJE 55% a 45%
Bolivia: Jorge Rodrigo Paz es el ganador de la elección presidencial
Se estaría imponiendo en las elecciones de Bolivia Rodrigo Paz de acuerdo a los resultados del balotaje con Jorge Tuto Quiroga. Críticas de Evo Morales.
19 de octubre de 2025 - 20:23
Rodrigo Paz será el primer presidente boliviano no izquierdista desde 2006, poniendo fin a casi 20 años de Evo Morales y Luis Arce.
Quién es el nuevo presidente de Bolivia
Rodrigo Atahualpa Paz Pereira es un político de 58 años.
Actualmente, se desempeña como senador nacional de la Asamblea Legislativa nacional.
Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro.