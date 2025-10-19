Bolivia: Jorge Rodrigo Paz es el ganador de la elección presidencial

Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro.

Su padre fue el único sobreviviente de un catastrófico accidente aéreo ocurrido en 1980. Fue un atentado planeado por el gobierno dictatorial de Luis García Meza. Quedó con graves quemaduras en el cuerpo y en el rostro. Su padre fue el único sobreviviente de un catastrófico accidente aéreo ocurrido en 1980. Fue un atentado planeado por el gobierno dictatorial de Luis García Meza. Quedó con graves quemaduras en el cuerpo y en el rostro.