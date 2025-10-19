urgente24
Bolivia: Jorge Rodrigo Paz es el ganador de la elección presidencial

Se estaría imponiendo en las elecciones de Bolivia Rodrigo Paz de acuerdo a los resultados del balotaje con Jorge Tuto Quiroga. Críticas de Evo Morales.

19 de octubre de 2025 - 20:23
Elecciones en Bolivia

Por primera vez en 20 años, las papeletas en Bolivia no tienen a un candidato del Movimiento al Socialismo de Evo Morales quien critic{o las elecciones y dijo que hubo un fuerte abstencionsimo.

Rodrigo Paz será el primer presidente boliviano no izquierdista desde 2006, poniendo fin a casi 20 años de Evo Morales y Luis Arce.

Paz captó el voto del occidente del país, andino y con predominancia aimara y quechua, mientras que Tuto Quiroga mejoró su perfomance en la parte oriental y selvática, de mayoría criolla y vinculada a la industria agroexportadora. Paz captó el voto del occidente del país, andino y con predominancia aimara y quechua, mientras que Tuto Quiroga mejoró su perfomance en la parte oriental y selvática, de mayoría criolla y vinculada a la industria agroexportadora.

Quién es el nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Atahualpa Paz Pereira es un político de 58 años.

Actualmente, se desempeña como senador nacional de la Asamblea Legislativa nacional.

Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro.

Su padre fue el único sobreviviente de un catastrófico accidente aéreo ocurrido en 1980. Fue un atentado planeado por el gobierno dictatorial de Luis García Meza. Quedó con graves quemaduras en el cuerpo y en el rostro. Su padre fue el único sobreviviente de un catastrófico accidente aéreo ocurrido en 1980. Fue un atentado planeado por el gobierno dictatorial de Luis García Meza. Quedó con graves quemaduras en el cuerpo y en el rostro.

