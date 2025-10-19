La reciente decisión del gobierno de los Países Bajos de intervenir en las operaciones del fabricante de semiconductores Nexperia desató una fuerte reacción por parte de China, que acusa a La Haya de ceder a presiones de Estados Unidos y abusar del concepto de “seguridad nacional” para justificar lo que considera una expropiación encubierta de activos chinos.
TENSIÓN INTERNACIONAL
Medio chino acusa a Países Bajos de "títere" de Estados Unidos por el caso Nexperia
China Daily publicó un fuerte editorial donde trata a Países Bajos de secuestrar tecnología china por la intervención de Nexperia.
El medio China Daily, afín al gobierno chino, publicó un fuerte editorial en el que acusa a Países Bajos de "títere" de Estados Unidos y lo alerta sobre las posibles consecuencias de la medida.
Todo comenzó cuando el gobierno neerlandés anunció, el 30 de septiembre, la incautación de las operaciones locales de Nexperia, una empresa con raíces europeas que fue adquirida en 2019 por Wingtech, un conglomerado tecnológico chino. Según las autoridades neerlandesas, la intervención de la empresa busca salvaguardar “capacidades tecnológicas críticas” ante crecientes riesgos geopolíticos y de seguridad, tal como informó Urgente24.
Sin embargo, desde Beijing acusan a Países Bajos de actuar en coordinación con Washington, cuya Oficina de Industria y Seguridad amplió un día antes su Lista de Entidades restringidas, afectando directamente a Wingtech y sus filiales.
China Daily acusa de "títere" a Países Bajos
El medio China Daily, afín al gobierno de Beijing, publicó un editorial en el que afirma que el momento de la decisión neerlandesa no es una coincidencia, sino que se trataría de una acción sincronizada para contener el crecimiento de su industria de semiconductores.
Documentos judiciales publicados el 14 de octubre en Países Bajos revelan que los dos gobiernos occidentales mantuvieron contactos directos sobre el futuro de Nexperia. Según los registros, Estados Unidos habría presionado a los Países Bajos para reemplazar al CEO chino de la empresa y modificar su estructura de gobernanza para evitar sanciones.
Esta cooperación alimenta la narrativa de que Europa estaría actuando como “títere” de los intereses estadounidenses, según lo publicado por China Daily:
Nexperia, antigua subsidiaria de Philips a través de NXP, opera a escala global y tiene fuerte presencia en sectores estratégicos como la automoción y la electrónica. La intervención gubernamental es vista por China como una señal preocupante de que las reglas del libre mercado pueden romperse si los intereses geopolíticos lo dictan. “Esto socava la confianza de las empresas extranjeras en el entorno empresarial neerlandés”, señalaron en el contundente editorial.
Y luego continua:
En respuesta a la medida, China impuso restricciones a las exportaciones de productos fabricados por Nexperia en el país, una señal clara de que no dejará la decisión sin consecuencias.
El editorial de China Daily amenazó:
Esto lo dice en referencia al caso de ASML, el gigante neerlandés de equipos de litografía, cuya relación con el mercado chino —que representa casi la mitad de sus ventas— se vio gravemente afectada por las restricciones estadounidenses. En el tercer trimestre de 2024, sus pedidos desde China se desplomaron, y se espera una caída sostenida del 20% en sus ingresos en 2025, afirma el medio.
Desde Beijing advierten que este tipo de decisiones solo tensan aún más las relaciones bilaterales y dañan la estabilidad de la cadena global de suministros tecnológicos. Además, exigen a Países Bajos que rectifique, evite politizar los vínculos comerciales y respete los derechos legítimos de los inversores chinos.
El contundente editorial finaliza:
