Documentos judiciales publicados el 14 de octubre en Países Bajos revelan que los dos gobiernos occidentales mantuvieron contactos directos sobre el futuro de Nexperia. Según los registros, Estados Unidos habría presionado a los Países Bajos para reemplazar al CEO chino de la empresa y modificar su estructura de gobernanza para evitar sanciones.

Esta cooperación alimenta la narrativa de que Europa estaría actuando como “títere” de los intereses estadounidenses, según lo publicado por China Daily:

El hecho de que el gobierno neerlandés haya seguido al pie de la letra la orden estadounidense sugiere que ha derogado su decisión sobre un asunto importante que afecta a la estabilidad de la cadena de suministro global de semiconductores, convirtiéndose en un títere de Estados Unidos. El hecho de que el gobierno neerlandés haya seguido al pie de la letra la orden estadounidense sugiere que ha derogado su decisión sobre un asunto importante que afecta a la estabilidad de la cadena de suministro global de semiconductores, convirtiéndose en un títere de Estados Unidos.

Nexperia, antigua subsidiaria de Philips a través de NXP, opera a escala global y tiene fuerte presencia en sectores estratégicos como la automoción y la electrónica. La intervención gubernamental es vista por China como una señal preocupante de que las reglas del libre mercado pueden romperse si los intereses geopolíticos lo dictan. “Esto socava la confianza de las empresas extranjeras en el entorno empresarial neerlandés”, señalaron en el contundente editorial.

Y luego continua:

Las acciones del gobierno neerlandés han causado daños irreversibles no solo a los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino también al sano desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China y los Países Bajos. Esto no deja a China otra opción que tomar contramedidas para salvaguardar los intereses legítimos de las empresas chinas. Las acciones del gobierno neerlandés han causado daños irreversibles no solo a los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino también al sano desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China y los Países Bajos. Esto no deja a China otra opción que tomar contramedidas para salvaguardar los intereses legítimos de las empresas chinas.

Los Países Bajos deben asumir todas las consecuencias de su complicidad con Estados Unidos en un intento por frenar el progreso tecnológico de China, especialmente en tecnología de semiconductores avanzados. Los Países Bajos deben asumir todas las consecuencias de su complicidad con Estados Unidos en un intento por frenar el progreso tecnológico de China, especialmente en tecnología de semiconductores avanzados.

En respuesta a la medida, China impuso restricciones a las exportaciones de productos fabricados por Nexperia en el país, una señal clara de que no dejará la decisión sin consecuencias.

El editorial de China Daily amenazó:

La experiencia pasada debería recordar al gobierno neerlandés que acatar la postura antichina de Estados Unidos no le conviene. La experiencia pasada debería recordar al gobierno neerlandés que acatar la postura antichina de Estados Unidos no le conviene.

Esto lo dice en referencia al caso de ASML, el gigante neerlandés de equipos de litografía, cuya relación con el mercado chino —que representa casi la mitad de sus ventas— se vio gravemente afectada por las restricciones estadounidenses. En el tercer trimestre de 2024, sus pedidos desde China se desplomaron, y se espera una caída sostenida del 20% en sus ingresos en 2025, afirma el medio.

Desde Beijing advierten que este tipo de decisiones solo tensan aún más las relaciones bilaterales y dañan la estabilidad de la cadena global de suministros tecnológicos. Además, exigen a Países Bajos que rectifique, evite politizar los vínculos comerciales y respete los derechos legítimos de los inversores chinos.

El contundente editorial finaliza:

China tiene muchas otras opciones para salvaguardar sus intereses fundamentales. Los Países Bajos deberían corregir su desafortunada decisión, abstenerse de politizar los asuntos económicos y comerciales y tomar medidas para proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores chinos, fomentando así un entorno empresarial justo y transparente, antes de que sea demasiado tarde. China tiene muchas otras opciones para salvaguardar sus intereses fundamentales. Los Países Bajos deberían corregir su desafortunada decisión, abstenerse de politizar los asuntos económicos y comerciales y tomar medidas para proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores chinos, fomentando así un entorno empresarial justo y transparente, antes de que sea demasiado tarde.

