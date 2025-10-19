Campaña electoral gira final: Milei se juega el cierre en Córdoba, AMBA y sella en Rosario

Córdoba

Previamente, el lunes 21 de octubre, Milei realizará su última visita al interior del país en Córdoba. Allí se mostrará junto al candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven referente de la fuerza en la provincia. Este territorio es un escenario adverso en el poroteo previo para el oficialismo. La presentación de figuras como el exgobernador Juan Schiaretti por Provincias Unidas y la diputada Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba complejizan la performance libertaria. Por ello, la presencia del mandatario es crucial para imprimir un diferencial en la previa a la elección.