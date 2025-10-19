El presidente Javier Milei encarará una semana crucial, la última antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con una intensa agenda de cierres de campaña electoral. La Libertad Avanza busca movilizar a sus votantes y consolidar su presencia en distritos estratégicos y adversos como Córdoba, el conurbano bonaerense y Santa Fe, donde culminará su actividad proselitista.
ANTES DE LA VEDA
Campaña electoral gira final: Milei se juega el cierre en Córdoba, AMBA y sella en Rosario
Con una intensa agenda antes de la veda electoral, el Presidente busca reforzar la performance libertaria en provincias clave y desafiar bastiones peronistas
El broche de oro de la campaña será el jueves 23 de octubre en la ciudad de Rosario, Santa Fe, una provincia considerada clave para los resultados nacionales. El acto final de La Libertad Avanza tendrá lugar a las 19 horas en Parque España, a orillas del Río Paraná.
Desde el partido vaticinan un "empate técnico" con la lista de Caren Tepp y Agustín Rossi en esa jurisdicción. La convocatoria fue anticipada en redes sociales con el mensaje: “Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!! La Libertad Avanza y Argentina retrocede”.
Córdoba
Previamente, el lunes 21 de octubre, Milei realizará su última visita al interior del país en Córdoba. Allí se mostrará junto al candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven referente de la fuerza en la provincia. Este territorio es un escenario adverso en el poroteo previo para el oficialismo. La presentación de figuras como el exgobernador Juan Schiaretti por Provincias Unidas y la diputada Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba complejizan la performance libertaria. Por ello, la presencia del mandatario es crucial para imprimir un diferencial en la previa a la elección.
AMBA
Asimismo, se espera que el martes 22 de octubre el Presidente participe en un segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque la actividad se encuentra sujeta a cambios, importantes fuentes del espacio revelaron a Noticias Argentinas que la intención es organizar un acto en el distrito de Ezeiza, dentro de la Tercera Sección Electoral.
La elección de este distrito no es menor: la Tercera Sección Electoral es un territorio de fuerte predominio peronista, que en los comicios bonaerenses anteriores se impuso con el 53,9% de los votos contra el 28,5% de La Libertad Avanza. Este evento en el conurbano bonaerense buscará desafiar directamente al kirchnerismo en un intento por recortar distancias en este decisivo bastión. La última semana será, sin dudas, el termómetro final de la intención de voto antes de la veda electoral.
