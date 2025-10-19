El Laberinto de Caracas: Por qué el Régimen de Maduro es "A Prueba de Golpes"

La justicia estadounidense contribuye indirectamente a esta lealtad forzada: figuras como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, enfrentan acusaciones de narcotráfico y corrupción con recompensas millonarias.

Esto convierte la permanencia de Maduro en un "asunto existencial" para ellos (FT), ya que el costo de no mantenerse en el poder es sumamente alto. Analistas del CSIS señalan que Washington busca purgar a los 25 a 50 chavistas más influyentes.

Pese a la debilidad operativa de las Fuerzas Armadas, el desafío radica en el riesgo de que una caída de Maduro desate una guerra civil o un régimen más radical si EE. UU. se excede.

