Donald Trump autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela

En la región actualmente hay 10.000 tropas estadounidenses, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de Marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Las nuevas autorizaciones, conocidas en la jerga de inteligencia como "hallazgo presidencial" (presidential finding), fueron descriptas, por múltiples funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el documento altamente clasificado.

Autoridad de la CIA

La CIA. gozó durante mucho tiempo autoridad para trabajar con gobiernos en América Latina en asuntos de seguridad e intercambio de inteligencia, lo cual le permitido trabajar con funcionarios mexicanos para atacar cárteles de la droga. Esas autorizaciones no permitieron a la agencia llevar a cabo operaciones letales directas.

casa blanca.jpg Sin comentarios sobre CIA-Venezuela

La Casa Blanca y la CIA no comentan

Si bien la administración Trump ofreció públicamente justificaciones legales relativamente escasas para su campaña, Trump le dijo al Congreso que decidió que Estados Unidos estaba en un conflicto armado con cárteles de la droga que considera organizaciones terroristas.

En la notificación al Congreso a fines del mes pasado, la administración Trump dijo que los cárteles que contrabandeaban drogas eran "grupos armados no estatales" cuyas acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".

Los hallazgos de la Casa Blanca que autorizan acciones encubiertas son secretos estrechamente guardados. A menudo son reautorizados de una administración a otra, y su lenguaje preciso rara vez se hace público. También constituyen uno de los usos más crudos de la autoridad ejecutiva.

Si bien las operaciones militares estadounidenses, como los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas desde territorio venezolano, generalmente se hacen públicas, las acciones encubiertas de la CIA. suelen mantenerse en secreto.

