En medio del ataque de las FDI sobre civiles en Gaza Benjamin Netanyahu anunciaría su candidatura en 2026

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que pronto se marcarán estas líneas. Las fuerzas israelíes mantienen el control de aproximadamente el 53 por ciento de Gaza.

Desde el inicio del intercambio de cautivos por prisioneros palestinos, Israel ha matado al menos a 38 palestinos y ha restringido severamente el flujo de ayuda humanitaria esencial.

Netanyahu anuncia su candidatura en 2026 en medio de la crisis

En un anuncio paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó su intención de presentarse a las elecciones parlamentarias de 2026. Durante una entrevista con el Canal 14, Netanyahu respondió afirmativamente a la pregunta sobre su candidatura y expresó su confianza en ganar.

En las elecciones de 2022, su partido de derecha, Likud, obtuvo 32 escaños, lo que le permitió formar una coalición de extrema derecha. Netanyahu, que cumplirá 76 años la próxima semana, ha sido primer ministro en dos periodos anteriores: de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021. El anuncio se produce en un momento de alta tensión y crisis humanitaria tras la reciente violación del alto el fuego en Gaza.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?