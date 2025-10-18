En las primeras horas de este sábado 18/10 Israel a través de las FDI mató a 11 palestinos. Poco, casi nada duró la paz en Gaza. Mientras tanto, en Israel el primer ministro Benjamin Netanyahu confirma su intención de presentarse a las elecciones de 2026 . Esta es la violación más letal de la tregua en Gaza, publicó AlJazeera.
SE ROMPIÓ LA PAZ
En medio del ataque de las FDI sobre civiles en Gaza Benjamin Netanyahu anunciaría su candidatura en 2026
Las FDI asesinaron a 11 miembros de una familia palestina en Gaza, marcando la violación más mortífera del alto el fuego de ocho días acordado con Hamás
El ataque ocurrió el viernes por la noche, cuando las fuerzas israelíes dispararon un proyectil de tanque contra un vehículo civil que transportaba a la familia Abu Shaaban en el barrio de Zeitoun de la ciudad de Gaza. Entre los muertos se encontraban siete niños y tres mujeres.
Las FDI insisten
El portavoz de defensa civil, Mahmoud Basal, indicó que el ejército israelí disparó contra el vehículo cuando la familia intentaba regresar a su hogar para inspeccionarlo, a pesar de que "podrían haber sido advertidos o tratados de otra manera". Basal añadió que "lo sucedido confirma que la ocupación todavía tiene sed de sangre e insiste en cometer crímenes contra civiles inocentes".
Hasta el momento, los equipos de defensa civil, en coordinación con la OCHA de la ONU, han recuperado los cuerpos de nueve personas. Los restos de dos niños siguen desaparecidos debido a la intensidad del bombardeo. Hamás condenó la "masacre" y afirmó que la familia fue atacada sin justificación, instando a los mediadores internacionales a presionar a Israel para que respete el acuerdo.
El ataque se produjo cuando soldados israelíes abrieron fuego contra personas que cruzaron la llamada "línea amarilla", la demarcación hasta la cual el ejército debía retirarse según los términos del cese al fuego. La falta de acceso a Internet deja a muchos palestinos sin conocimiento sobre la posición de las fuerzas israelíes, lo que pone a las familias en riesgo.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que pronto se marcarán estas líneas. Las fuerzas israelíes mantienen el control de aproximadamente el 53 por ciento de Gaza.
Desde el inicio del intercambio de cautivos por prisioneros palestinos, Israel ha matado al menos a 38 palestinos y ha restringido severamente el flujo de ayuda humanitaria esencial.
Netanyahu anuncia su candidatura en 2026 en medio de la crisis
En un anuncio paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó su intención de presentarse a las elecciones parlamentarias de 2026. Durante una entrevista con el Canal 14, Netanyahu respondió afirmativamente a la pregunta sobre su candidatura y expresó su confianza en ganar.
En las elecciones de 2022, su partido de derecha, Likud, obtuvo 32 escaños, lo que le permitió formar una coalición de extrema derecha. Netanyahu, que cumplirá 76 años la próxima semana, ha sido primer ministro en dos periodos anteriores: de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021. El anuncio se produce en un momento de alta tensión y crisis humanitaria tras la reciente violación del alto el fuego en Gaza.
