Javier Milei cierra su campaña en el norte con actos masivos e incidentes

El presidente recorrió Santiago del Estero y Tucumán donde reiteró el leit motiv de su campaña: "No aflojen, estamos mal pero por el buen camino"

18 de octubre de 2025 - 20:11
Diversos testimonios reflejaron la tensión social y el apoyo a Milei, más en Santiago que en Tucumán donde tuvo mator poder de convocatoria, según La Gaceta.

Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”

Cientos de seguidores acompañaron a Javier Milei en sus actos, mientras los enfrentamientos y la detención de un manifestante reflejaron el clima de confrontación en el cierre de campaña en el norte del país

Fuerte contra el kirchnerismo

El mandatario también criticó al kirchnerismo y destacó la importancia de cada provincia en este proyecto. Estuvo acompañado por Laura Godoy y Tomás Figueroa, en un acto que contó con la presencia de militantes y simpatizantes.

Más tarde, en Yerba Buena, Tucumán, se produjeron incidentes entre militantes libertarios y opositores. La Policía debió intervenir ante los enfrentamientos y la resistencia de algunos manifestantes. Un hombre fue detenido por resistencia y resistencia a la autoridad, luego de expresar su rechazo a la visita del Presidente, pese a ser advertido en varias ocasiones.

La presencia de miles de seguidores en Tucumán fue notable: algunos llegaron en caravanas, otros en vehículos, y una gran parte manifestó su apoyo con cánticos, selfies y aplausos. La visita causó gran expectativa y entusiasmo entre los simpatizantes, quienes esperan con esperanza los resultados de las elecciones del próximo domingo.

Los que vivaron a Milei

Diversos testimonios reflejaron la tensión social y el apoyo a Milei. Un vendedor en Santiago del Estero expresó expectativas positivas, mientras que una vecina de La Cocha expresó su cansancio por la política de hace 40 años.

Los seguidores también resaltaron la emoción de haber estrechado la mano del candidato y mostraron confianza en el futuro. La presencia de funcionarios y familiares de Milei en los actos reforzó la importancia de esta última etapa de campaña, marcada por movilizaciones y un fuerte respaldo popular.

