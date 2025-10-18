Javier Milei cierra su campaña en el norte con actos masivos e incidentes

En el último fin de semana de campaña electoral, Javier Milei visitó Santiago del Estero y Tucumán entre apoyos y protestas. En Santiago del Estero, encabezó un acto junto a sus candidatos, en el que afirmó que el país está en proceso de transformación, dejando atrás décadas de decadencia, con una Argentina basada en mérito, trabajo y libertad.
El presidente recorrió Santiago del Estero y Tucumán donde reiteró el leit motiv de su campaña: "No aflojen, estamos mal pero por el buen camino"
Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”
Fuerte contra el kirchnerismo
El mandatario también criticó al kirchnerismo y destacó la importancia de cada provincia en este proyecto. Estuvo acompañado por Laura Godoy y Tomás Figueroa, en un acto que contó con la presencia de militantes y simpatizantes.
Más tarde, en Yerba Buena, Tucumán, se produjeron incidentes entre militantes libertarios y opositores. La Policía debió intervenir ante los enfrentamientos y la resistencia de algunos manifestantes. Un hombre fue detenido por resistencia y resistencia a la autoridad, luego de expresar su rechazo a la visita del Presidente, pese a ser advertido en varias ocasiones.
La presencia de miles de seguidores en Tucumán fue notable: algunos llegaron en caravanas, otros en vehículos, y una gran parte manifestó su apoyo con cánticos, selfies y aplausos. La visita causó gran expectativa y entusiasmo entre los simpatizantes, quienes esperan con esperanza los resultados de las elecciones del próximo domingo.
Los que vivaron a Milei
Diversos testimonios reflejaron la tensión social y el apoyo a Milei. Un vendedor en Santiago del Estero expresó expectativas positivas, mientras que una vecina de La Cocha expresó su cansancio por la política de hace 40 años.
Los seguidores también resaltaron la emoción de haber estrechado la mano del candidato y mostraron confianza en el futuro. La presencia de funcionarios y familiares de Milei en los actos reforzó la importancia de esta última etapa de campaña, marcada por movilizaciones y un fuerte respaldo popular.
