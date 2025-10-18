¿Solidaridad ideológica o negocios personales?: cada 10 tuiteos, Scott Bessent utiliza 2 para referirse a la Argentina y otros 2 para fijar posiciones frente al régimen de Pekin.
¿OBESIONADO?
Scott Bessent, titular del Tesoro de USA, dedica tantos posteos a Argentina como a China
Es raro: Dedica Scott Bessent similar esfuerzo a la Argentina de Javier Milei que a la guerra comercial que mantiene con la China de Xi Jinping.
Repasemos sus publicaciones de las últimas horas:
1-“Esta tarde, el vice primer ministro He Lifeng y yo mantuvimos conversaciones francas y detalladas sobre el comercio entre Estados Unidos y China”.
2-“Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de "Blue Chip Swap" y en los mercados al contado. El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina”.
3-“Nos comprometemos a trabajar con los socios del @G7 para aumentar la presión sobre Rusia y todos aquellos que financian su maquinaria bélica, incluso mediante la compra de petróleo ruso.El presidente Trump está afirmando la soberanía estadounidense y liderando a nuestros aliados para contrarrestar la coerción económica de China”.
4-“@JMilei trabaja incansablemente para que Argentina vuelva a ser grande. Es un honor participar en la reunión de @POTUS para hablar sobre cómo Argentina puede volver a ser grande adoptando la libertad económica”.
Cueveros criollos 1-Tesoro de USA 0
A pesar de que el par norteamericano de Luis Caputo evaluó aportar otros US$ 20.000 millones (llevando la cuenta a US$ 40.000 millones), el 16 de octubre marcó un hecho inédito.
Los traders argentinos no se rindieron ante la poderosa armada norteamericana y siguieron comprando dólares “ como si no hubiera un mañana”.
La situación se repitió el viernes 17 de Octubre y podría extenderse toda la semana previa a las parlamentarias de medio término.
“A pesar de Bessent, Trump y la máquina de imprimir dólares, el verde no para de subir en Argentina” repitieron con asombro los operadores.
“Pequeña ayuda de mis amigos”
En la súper potencia, no todos están de acuerdo con ese salvataje prometido a Milei.
Por ejemplo, Paul Krugman criticó el rescate y afirmó que la Casa Blanca no busca ayudar a Milei sino proteger a los fondos de inversión amigos del Tesoro nacional.
El economista y premio Nobel denunció que se trata de “una demostración obscena de hipocresía e incompetencia”.
Según Krugman, al condicionar la continuidad del apoyo financiero a un triunfo de Milei, el presidente estadounidense agravó el caos financiero argentino.
“El resultado es una tasa por las nubes y una probabilidad creciente de derrota oficialista”, advirtió.
El mercado ve una derrota de los Milei
El peso se ha desplomado ante los temores de que la suerte política de Milei esté echada.
La Casa Rosada podría tener en pocos días una sorpresa similar a la que recibió en los comicios del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires.
Las críticas hacia el manejo de Luis Caputo son feroces en los Estados Unidos.
Argumentan que para estabilizar el peso este debería “flotar” libremente y que sin ese cambio la inyección de fondos de Trump podría desperdiciarse.
Si Argentina se convierte en un pantano económico, Bessent podría cargar con gran parte de la culpa y hasta perder su puesto porque nadie quiere que el primer uso del Fondo de Estabilización norteamericano se convierta en un fracaso.
En Wall Street se preguntan:
“¿Tanto le pidieron a Scott sus amigos de los fondos de inversión globales para no perder parte de sus fortunas en la bicicleta financiera de Argentina?”.