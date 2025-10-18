Scott Bessent, titular del Tesoro de USA, dedica tantos posteos a Argentina como a China

4-“@JMilei trabaja incansablemente para que Argentina vuelva a ser grande. Es un honor participar en la reunión de @POTUS para hablar sobre cómo Argentina puede volver a ser grande adoptando la libertad económica”.

image Scott Bessent con su par argentino Luis Caputo

Cueveros criollos 1-Tesoro de USA 0

A pesar de que el par norteamericano de Luis Caputo evaluó aportar otros US$ 20.000 millones (llevando la cuenta a US$ 40.000 millones), el 16 de octubre marcó un hecho inédito.

Scott Bessent debió meterse de lleno en el mercado argentino para sostener el peso, pero los operadores locales le hicieron frente comprando dólares. No lograron frenar con su intervención la suba de la divisa los hombres más duros de Washington en materia financiera.

Los traders argentinos no se rindieron ante la poderosa armada norteamericana y siguieron comprando dólares “ como si no hubiera un mañana”.

La situación se repitió el viernes 17 de Octubre y podría extenderse toda la semana previa a las parlamentarias de medio término.

“A pesar de Bessent, Trump y la máquina de imprimir dólares, el verde no para de subir en Argentina” repitieron con asombro los operadores.

image

“Pequeña ayuda de mis amigos”

En la súper potencia, no todos están de acuerdo con ese salvataje prometido a Milei.

Por ejemplo, Paul Krugman criticó el rescate y afirmó que la Casa Blanca no busca ayudar a Milei sino proteger a los fondos de inversión amigos del Tesoro nacional.

El economista y premio Nobel denunció que se trata de “una demostración obscena de hipocresía e incompetencia”.

"America First? No, Billionaire Buddies First" (América primero? No, millonarios amigos, primero). "¿Por qué los contribuyentes estadounidenses deberían rescatar a Javier Milei?", pregunta Krugman quien estima que nuestra economía es irrelevante y marginal a escala global.

Según Krugman, al condicionar la continuidad del apoyo financiero a un triunfo de Milei, el presidente estadounidense agravó el caos financiero argentino.

“El resultado es una tasa por las nubes y una probabilidad creciente de derrota oficialista”, advirtió.

paul-krugman.jpg El economista estadounidense, Paul Krugman, premio Nobel de Economía.

El mercado ve una derrota de los Milei

El peso se ha desplomado ante los temores de que la suerte política de Milei esté echada.

La Casa Rosada podría tener en pocos días una sorpresa similar a la que recibió en los comicios del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires.

Las críticas hacia el manejo de Luis Caputo son feroces en los Estados Unidos.

Argumentan que para estabilizar el peso este debería “flotar” libremente y que sin ese cambio la inyección de fondos de Trump podría desperdiciarse.

Lejos de modificar ese esquema, el titular del Central, Santiago Bausili, reiteró que Argentina planea mantener su política de permitir que el peso se mueva dentro de un rango específico. Pero, la banda superior de $ 1,500 podría verse superada en el cortísimo plazo.

Si Argentina se convierte en un pantano económico, Bessent podría cargar con gran parte de la culpa y hasta perder su puesto porque nadie quiere que el primer uso del Fondo de Estabilización norteamericano se convierta en un fracaso.

En Wall Street se preguntan:

“¿Tanto le pidieron a Scott sus amigos de los fondos de inversión globales para no perder parte de sus fortunas en la bicicleta financiera de Argentina?”.