El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió a la creación de una "doctrina de América Latina" para garantizar la independencia de la región frente a presiones externas. Durante un discurso ante estudiantes en São Bernardo do Campo, el mandatario afirmó que no aceptará que nadie "se anime a hablar en forma prepotente con Brasil".
BRASIL ANTICOLONIAL
Lula pidió por una América Latina "independiente"
El primer mandatario brasileño, Inácio Lula da Silva afirmó que se trata de “una cuestión de dignidad y carácter”
"Queremos formar una doctrina latinoamericana, con profesores y estudiantes latinoamericanos, para que podamos soñar con un continente independiente", declaró Lula. Al referirse a la defensa de la soberanía, subrayó: "No es una cuestión de coraje, es una cuestión de dignidad y carácter", dijo el primer mandatario brasileño ante O Globo.
La suerte de América Latina depende de nuestra dignidad, aseguró emotivo, mientras reflexionaba en torno de las acciones de Donald Trump en países como la Argentina.
America Latina independiente
La declaración de Lula ocurre tras un periodo de tensiones comerciales con Estados Unidos, iniciado con la aplicación de aranceles del 50% por parte del expresidente Donald Trump a productos brasileños desde el 6 de agosto. Esta medida fue vista como una represalia por la condena judicial del exmandatario Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Lula le dice no a Donald Trump
Pese al reciente "deshielo" en las relaciones bilaterales, Lula ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía regional: "America latina nos convoca, Trump no nos detiene", enfatizó. Un día antes de su discurso, el presidente repudió cualquier intento de agresión por parte de Estados Unidos contra Venezuela, reafirmando su compromiso con la no injerencia externa.
En el mismo acto, el presidente brasileño anunció planes para ampliar la red nacional de cursos populares, buscando facilitar que la población de menores recursos se prepare adecuadamente para los exámenes de ingreso a la universidad. Este esfuerzo se enmarca en su visión de una América Latina con mayor autodeterminación y oportunidades internas.
