Lula pidió por una América Latina "independiente"

combo-lula-trump "Queremos formar una doctrina latinoamericana, con profesores y estudiantes latinoamericanos, para que podamos soñar con un continente independiente", declaró Lula. "No tememos a Trump", cerró.

America Latina independiente

La declaración de Lula ocurre tras un periodo de tensiones comerciales con Estados Unidos, iniciado con la aplicación de aranceles del 50% por parte del expresidente Donald Trump a productos brasileños desde el 6 de agosto. Esta medida fue vista como una represalia por la condena judicial del exmandatario Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.