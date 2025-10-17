Flybondi tendrá récord de vuelos a Brasil durante el verano

Córdoba – Río de Janeiro: desde el 2 de diciembre, con 4 vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo) y tarifas desde USD 247 ida y vuelta.

Córdoba – Florianópolis: desde el 3 de diciembre, con 4 vuelos semanales (miércoles, viernes y domingo) y tarifas desde USD 354 ida y vuelta.

Los tickets ya están disponibles en la web de la aerolínea. A su vez, los pasajeros pueden pagar en dólares con tarjeta de débito, lo que permite ahorrar hasta un 30%, al no aplicar la retención del impuesto RG 5617. Esta opción está disponible tanto online como en los puntos de venta de Ezeiza y Aeroparque. Una manera de que el pasaje salga mucho más económico.