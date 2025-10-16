AGENDA
Finde en Córdoba: Feria del Libro, Festival Aéreo y Carlos Vives
El fin de semana en Córdoba asoma con varias propuestas de primavera. Se extiende la Feria del Libro en la Plaza San Martín.
Feria del Libro en Córdoba
La tradicional Feria del Libro se introduce en su segundo y último fin de semana. Para los amantes de la lectura, el recorrido con los mejores libros y autores del país estará abierta en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad.
“En esta edición las comunidades invitadas para estrechar vínculos culturales serán Japón y Paraná como país y ciudad invitada. Entre las propuestas habrá charlas sobre el milenario cultivo del bonsái adaptado al clima cordobés, una presentación de tambores taiko en un ensamble de percusión, una clase magistral de sushi moderno a cargo de Iwao Komiyamay, presentaciones literarias, entre otras”, explicaron desde el Gobierno de Córdoba.
La feria cuenta con más de 300 actividades gratuitas, entre talleres, charlas, presentaciones literarias, entrevistas, música en vivo y gastronomía. Participan reconocidos escritores de la escena nacional como Felipe Pigna, Martín Kohan, M. Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Hernán Brienza, Julia Mengolini, Martín Oesterheld, Viviana Rivero y Roberto Chuit, entre otros.
La entrada es libre y gratuita.
Festival Aéreo en Villa María
Otro evento tradicional en el calendario cordobés es el Festival Aéreo de Villa María. El encuentro a cargo del Aeroclub de Villa María y la Municipalidad reúne a los fanáticos de los aviones y demás aeronaves para vivir cuatro jornadas a puro show.
El mismo tendrá lugar desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, en el predio del Aeropuerto local. Combinará espectáculos aéreos, música en vivo, experiencias gastronómicas y actividades educativas.
El evento congrega no solo a la comunidad aeronáutica civil, sino también a la Fuerza Aérea y actores del agro interesados en conocer propuestas para la aplicación de agroquímicos.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 20.000 pesos.
Carlos Vives en Córdoba
El artista latino llega a Córdoba para presentarse el próximo 18 de octubre en Quality Arena. Para festejar más de 30 años de carrera, repasará sus mejores temas y hará un homenaje a su trabajo de los 90’.
Las entradas se venden vía web y parten de los 69.000 pesos.
