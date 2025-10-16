Finde en Córdoba: Feria del Libro, Festival Aéreo y Carlos Vives

feria del libro Feria del Libro en Córdoba.

Festival Aéreo en Villa María

Otro evento tradicional en el calendario cordobés es el Festival Aéreo de Villa María. El encuentro a cargo del Aeroclub de Villa María y la Municipalidad reúne a los fanáticos de los aviones y demás aeronaves para vivir cuatro jornadas a puro show.

El mismo tendrá lugar desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, en el predio del Aeropuerto local. Combinará espectáculos aéreos, música en vivo, experiencias gastronómicas y actividades educativas.

Este Festival Internacional Aéreo nos genera una gran expectativa, trabajamos las dos instituciones, tanto el Aeroclub como el Aeropuerto, en las tareas de coordinación y logística del Festival. Desde la Municipalidad acompañamos cada una de las iniciativas, porque entendemos que es desde el acompañamiento y la construcción permanente que vamos a poder seguir trabajando por esta ciudad cada vez más aeronáutica, como nos ha planteado el intendente Eduardo Accastello, aseguraron desde la Municipalidad.

El evento congrega no solo a la comunidad aeronáutica civil, sino también a la Fuerza Aérea y actores del agro interesados en conocer propuestas para la aplicación de agroquímicos.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 20.000 pesos.

Pampa IA-63.jpg Show de aviones en Villa María.

Carlos Vives en Córdoba

El artista latino llega a Córdoba para presentarse el próximo 18 de octubre en Quality Arena. Para festejar más de 30 años de carrera, repasará sus mejores temas y hará un homenaje a su trabajo de los 90’.

El tour "El Rock De Mi Pueblo Vive" es un homenaje al movimiento que Carlos Vives gestó en los años 90 y con el que lideró a una nueva generación de músicos y artistas que siguieron su huella, apostándole a la música local y a los sonidos de la colombianidad, enmarcados dentro de un concepto al que denominó "El Colombian Pop", aseguraron desde la organización.

Las entradas se venden vía web y parten de los 69.000 pesos.

