urgente24
VIAJES Córdoba > Feria del Libro > octubre

AGENDA

Finde en Córdoba: Feria del Libro, Festival Aéreo y Carlos Vives

El fin de semana en Córdoba asoma con varias propuestas de primavera. Se extiende la Feria del Libro en la Plaza San Martín.

16 de octubre de 2025 - 19:00
Show aéreo en Villa María.&nbsp;

Show aéreo en Villa María. 

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

La mitad de octubre llega a Córdoba con un clima ideal para disfrutar al aire libre de distintas actividades. Libros, aviones y un espectáculo musical que se destaca por un artista internacional que desembarca en la ciudad.

Feria del Libro en Córdoba

La tradicional Feria del Libro se introduce en su segundo y último fin de semana. Para los amantes de la lectura, el recorrido con los mejores libros y autores del país estará abierta en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad.

“En esta edición las comunidades invitadas para estrechar vínculos culturales serán Japón y Paraná como país y ciudad invitada. Entre las propuestas habrá charlas sobre el milenario cultivo del bonsái adaptado al clima cordobés, una presentación de tambores taiko en un ensamble de percusión, una clase magistral de sushi moderno a cargo de Iwao Komiyamay, presentaciones literarias, entre otras”, explicaron desde el Gobierno de Córdoba.

Seguir leyendo

La feria cuenta con más de 300 actividades gratuitas, entre talleres, charlas, presentaciones literarias, entrevistas, música en vivo y gastronomía. Participan reconocidos escritores de la escena nacional como Felipe Pigna, Martín Kohan, M. Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Hernán Brienza, Julia Mengolini, Martín Oesterheld, Viviana Rivero y Roberto Chuit, entre otros.

La entrada es libre y gratuita.

feria del libro
Feria del Libro en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Feria del Libro en Córdoba.

Festival Aéreo en Villa María

Otro evento tradicional en el calendario cordobés es el Festival Aéreo de Villa María. El encuentro a cargo del Aeroclub de Villa María y la Municipalidad reúne a los fanáticos de los aviones y demás aeronaves para vivir cuatro jornadas a puro show.

El mismo tendrá lugar desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, en el predio del Aeropuerto local. Combinará espectáculos aéreos, música en vivo, experiencias gastronómicas y actividades educativas.

Este Festival Internacional Aéreo nos genera una gran expectativa, trabajamos las dos instituciones, tanto el Aeroclub como el Aeropuerto, en las tareas de coordinación y logística del Festival. Desde la Municipalidad acompañamos cada una de las iniciativas, porque entendemos que es desde el acompañamiento y la construcción permanente que vamos a poder seguir trabajando por esta ciudad cada vez más aeronáutica, como nos ha planteado el intendente Eduardo Accastello, aseguraron desde la Municipalidad. Este Festival Internacional Aéreo nos genera una gran expectativa, trabajamos las dos instituciones, tanto el Aeroclub como el Aeropuerto, en las tareas de coordinación y logística del Festival. Desde la Municipalidad acompañamos cada una de las iniciativas, porque entendemos que es desde el acompañamiento y la construcción permanente que vamos a poder seguir trabajando por esta ciudad cada vez más aeronáutica, como nos ha planteado el intendente Eduardo Accastello, aseguraron desde la Municipalidad.

El evento congrega no solo a la comunidad aeronáutica civil, sino también a la Fuerza Aérea y actores del agro interesados en conocer propuestas para la aplicación de agroquímicos.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 20.000 pesos.

Pampa IA-63.jpg
Show de aviones en Villa Mar&iacute;a.&nbsp;

Show de aviones en Villa María.

Carlos Vives en Córdoba

El artista latino llega a Córdoba para presentarse el próximo 18 de octubre en Quality Arena. Para festejar más de 30 años de carrera, repasará sus mejores temas y hará un homenaje a su trabajo de los 90’.

El tour “El Rock De Mi Pueblo Vive” es un homenaje al movimiento que Carlos Vives gestó en los años 90 y con el que lideró a una nueva generación de músicos y artistas que siguieron su huella, apostándole a la música local y a los sonidos de la colombianidad, enmarcados dentro de un concepto al que denominó “El Colombian Pop”, aseguraron desde la organización. El tour “El Rock De Mi Pueblo Vive” es un homenaje al movimiento que Carlos Vives gestó en los años 90 y con el que lideró a una nueva generación de músicos y artistas que siguieron su huella, apostándole a la música local y a los sonidos de la colombianidad, enmarcados dentro de un concepto al que denominó “El Colombian Pop”, aseguraron desde la organización.

Las entradas se venden vía web y parten de los 69.000 pesos.

Otras noticias de Urgente24

Coloquio de IDEA: 10 minutos grabados de Luis Caputo con promesa de reformas laboral y tributaria

Coloquio de IDEA: El mensaje de Milei antes de Luis Caputo, ante empresarios sin esperanzas

Eutanasia: Uruguay es el primer país de la región en aprobar la ley de "muerte digna"

Milei: "no creo que Espert tenga vínculos narcos: no respondió de la manera correcta y se fue"

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES