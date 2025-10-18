Donald Trump complicado: Los "No Kings" se plantaron en varios Estados de la Unión

Algunos en D.C. agitaban pancartas con mensajes críticos con la administración Trump. Hombres, mujeres y niños sostenían carteles como "No Kings" y "los multimillonarios están matando a Estados Unidos".

Chicago, ciudad convertido en un punto focal de la represión de la administración contra la inmigración ilegal en las últimas semanas, una gran multitud acudió al Butler Field en Grant Park.

El medio norteamericano refleja que las protestas se transformaron en expresión de descontento con el segundo mandato de Trump. A todo esto, las encuestas muestran que el índice de aprobación del presidente está en territorio negativo.

image Expresiones de protestas en Atlanta ( Foto agencia Reuters y Alyssa Pointer)

Organizaciones opositoras

Los organizadores, gran coalición de grupos que incluye a la "liberal Indivisible" y "Unión Estadounidense por las Libertades Civiles", enfatizaron el deseo de que las protestas del sábado, sean una "muestra pacífica de desacuerdo y preocupación por la dirección del país bajo Trump".

¿Qué es el movimiento 'No Kings'?

"No Kings" reúne a cientos de grupos activistas nacionales y locales unidos en protesta por lo que ven como una profundización del autoritarismo dentro de la administración.

Los organizadores incluyen nombres establecidos y de alto perfil, junto con grupos que se formaron desde las elecciones de 2024, como el movimiento 50501.

El movimiento asegura que está comprometido con la acción no violenta. Previamente, los organizadores instaron a los asistentes a vestirse de amarillo, color utilizado durante el Movimiento de los Paraguas de Hong Kong y en el este de Ucrania como símbolo de resistencia y autodeterminación contra la invasión rusa.

El nombre del movimiento se deriva de la creencia declarada de algunos manifestantes de que Trump se está comportando como un monarca y un recordatorio de que Estados Unidos no da la bienvenida a un solo gobierno soberano posterior a 1776.

En su sitio web, "No Kings" comparado el desfile militar de Trump el 14 de junio con un "intento de coronación".

Las quejas van desde lo que los manifestantes dicen que son injusticias contra los presuntos inmigrantes indocumentados, la restricción del acceso a la atención médica y una extralimitación del poder federal al enviar a la Guardia Nacional a algunas grandes ciudades, así como los esfuerzos de redistribución de distritos diseñados para consolidar el dominio electoral del Partido Republicano.

Con información del medio Washington Post, agencia Reuters y AP.

image Protestas en Washington DG ( Reuters y Leah Millis)

