El emblemático Faro Argentino del Palacio Barolo alerta sobre el cáncer de mana

Cita con la prevención

Cada noche de octubre, a las 22:00, el faro se enciende por 20 minutos. Este llamado a la conciencia colectiva se basa en un dato fundamental: "Cuando el cáncer de mama se detecta precozmente, más del 90% de los casos son curables, y esa es la razón de nuestra campaña", subraya el Dr. Thärigen.