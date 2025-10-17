Qué es el burnout, el síndrome que sufre más del 60% de los médicos argentinos

De acuerdo a la encuesta, una de las cosas que contribuye a la incidencia del burnout entre los médicos argentinos es la necesidad de contar con más de un empleo.

De hecho, solo el 52% de los encuestados dijo que volvería a elegir medicina como profesión.

¿Qué es el burnout?

El burnout, o síndrome de burnout, se refiere a un estado de agotamiento físico, mental y emocional, a menudo relacionado con el estrés laboral.

Sin embargo, aunque es bastante común, aún no se clasifica como un problema de salud mental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el síndrome de burnout se incluye en la 11.ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un fenómeno ocupacional. No se clasifica como una condición médica".

La OMS también dice que el burnout se conceptualiza dentro del estrés laboral crónico y que podría provocar: sentimientos de agotamiento o pérdida de energía, mayor distancia mental respecto del propio trabajo, sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el propio trabajo, y eficacia profesional reducida.

Burnout: Síntomas

La personas con síndrome de burnout pueden presentar diversos síntomas, pero una manera sencilla para sospechar de esta condición es responder las siguientes preguntas que la Clínica Mayo propone:

¿Cuestionas la importancia de tu trabajo?

¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar?

¿Te sientes aislado de tu trabajo y de tus compañeros de trabajo?

¿Has perdido la paciencia con tus compañeros de trabajo o con los clientes?

¿Te falta energía para hacer tu trabajo de forma correcta?

¿Te cuesta concentrarte en el trabajo?

¿Sientes poca satisfacción por lo que haces?

¿Te sientes decepcionado con tu trabajo?

¿Dudas de tus habilidades y capacidades?

¿Recurres a la comida, las drogas o el alcohol para sentirte mejor o adormecer tus sentimientos?

¿Han cambiado tus hábitos de sueño?

¿Tienes dolores de cabeza, problemas estomacales o intestinales, u otros problemas físicos sin causa aparente?

"Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, es posible que tengas agotamiento laboral", indica la Clínica Mayo.

Es importante recordar que, si no se controla este síndrome, puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardíacas y depresión.

