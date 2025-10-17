Salud: La historia clínica es una necesidad pero... ¿es posible en el mediano plazo?

Resolver este problema sanitario debe considerarse una prioridad. ¿Es posible lograrlo en el mediano plazo? Solo si se asume como lo que en verdad es, así lo determina la CEO de Traditum.

image Conocemos en profundidad la visión de Mariana de Dios.

Ya dimos los primeros pasos en el camino hacia una historia clínica unificada. En el 2023 fue promulgada la Ley Nacional 27.706, que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas. Pero, ese es solo el inicio. Su completa implementación depende de una política de Estado sostenida en el tiempo y respaldada por decisiones estratégicas que trasciendan gestiones y banderas políticas.

La implementación de la digitalización de historias clínicas es progresiva y la oportunidad concreta para superar la fragmentación que históricamente ha caracterizado al sistema de salud argentino.

"El reconocimiento de que toda persona tiene derecho a contar con una historia clínica digital única, segura, accesible y plenamente interoperable en todo el territorio argentino está vigente, pero falta que sea efectivo". "El reconocimiento de que toda persona tiene derecho a contar con una historia clínica digital única, segura, accesible y plenamente interoperable en todo el territorio argentino está vigente, pero falta que sea efectivo".

Además, es necesaria la adhesión y el compromiso de las provincias y la coordinación con los distintos subsistemas que componen al sistema sanitario para garantizar, a mediano plazo, la continuidad de los cuidados y el acceso equitativo a la información médica, sin importar dónde se atienda la persona.

Algunas jurisdicciones ya cuentan con sistemas digitales en funcionamiento, impulsados por la ley. Por ejemplo, Córdoba, San Luis y Chubut, entre otras. El próximo paso es poder integrar y escalar los esfuerzos para que la información de los pacientes se encuentre registrada en un mismo lugar, sin importar en qué rincón del país se encuentren o si pertenecen a la gestión pública, privada o prestacional.

Beneficios

Por otra parte, es preciso reconocer que no son los únicos beneficiados los pacientes. Si se logra implementar de forma correcta, se podrán obtener datos para la gestión sanitaria, la investigación epidemiológica y la planificación de políticas públicas. Durante la pandemia del Covid-19 hubiese sido de gran ayuda contar con la centralización de datos: sufrimos atrasos en los registros y en la actualización de información sanitaria porque la información provenía de diferentes fuentes - establecimientos de salud - dispersos en nuestro territorio.

Sin lugar a dudas, en un futuro cercano podremos contar con esta herramienta que optimizará la atención. No existen obstáculos técnicos porque ya funcionan sistemas a nivel provincial o en redes de clínicas, falta la articulación de los esfuerzos y capacitación de personal para garantizar la protección de los datos personales y la correcta carga de datos.

La sociedad argentina tiene derecho a ser atendida con información completa, segura y actualizada, sin importar dónde o por quién.

image El recuerdo del Covid-19 para contextualizar un problema que no suele escucharse.

