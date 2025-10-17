LO QUE POCOS VEN
Salud: La historia clínica es una necesidad pero... ¿es posible en el mediano plazo?
Mariana de Dios, CEO de Traditum, brindó declaraciones exclusivas a Urgente24 sobre un tema fundamental en la salud que no suele abordarse y hay que saber.
La historia clínica única es una necesidad del sistema de salud que, si bien no está en boca de todos, es una problemática que resuena en el sector desde hace mucho.
Aquellos que trabajan en dicho sector, conocen el impacto que podría tener la implementación de un método en el cual los profesionales de la salud puedan acceder a información relevante de los pacientes, como por ejemplo, análisis previos o intervenciones realizadas.
Historia clínica única: ¿Es posible en el mediano plazo?
Actualmente, en la práctica, un paciente que se atiende en un centro de atención municipal, luego asiste a un hospital nacional y, después de un tiempo, a una clínica privada, debe repetir una y otra vez sus antecedentes, sus síntomas y tratamientos. Incluso, en los casos en los que el paciente no tiene disponibles sus análisis, se tiene que someter nuevamente a procedimientos que podrían ser innecesarios.
Cada institución lleva su registro, pero no se comparte. Esta fragmentación retrasa diagnósticos y tratamientos y, además, expone a errores, encarece la atención y debilita la continuidad del cuidado.
Resolver este problema sanitario debe considerarse una prioridad. ¿Es posible lograrlo en el mediano plazo? Solo si se asume como lo que en verdad es, así lo determina la CEO de Traditum.
Ya dimos los primeros pasos en el camino hacia una historia clínica unificada. En el 2023 fue promulgada la Ley Nacional 27.706, que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas. Pero, ese es solo el inicio. Su completa implementación depende de una política de Estado sostenida en el tiempo y respaldada por decisiones estratégicas que trasciendan gestiones y banderas políticas.
La implementación de la digitalización de historias clínicas es progresiva y la oportunidad concreta para superar la fragmentación que históricamente ha caracterizado al sistema de salud argentino.
Además, es necesaria la adhesión y el compromiso de las provincias y la coordinación con los distintos subsistemas que componen al sistema sanitario para garantizar, a mediano plazo, la continuidad de los cuidados y el acceso equitativo a la información médica, sin importar dónde se atienda la persona.
Algunas jurisdicciones ya cuentan con sistemas digitales en funcionamiento, impulsados por la ley. Por ejemplo, Córdoba, San Luis y Chubut, entre otras. El próximo paso es poder integrar y escalar los esfuerzos para que la información de los pacientes se encuentre registrada en un mismo lugar, sin importar en qué rincón del país se encuentren o si pertenecen a la gestión pública, privada o prestacional.
Beneficios
Por otra parte, es preciso reconocer que no son los únicos beneficiados los pacientes. Si se logra implementar de forma correcta, se podrán obtener datos para la gestión sanitaria, la investigación epidemiológica y la planificación de políticas públicas. Durante la pandemia del Covid-19 hubiese sido de gran ayuda contar con la centralización de datos: sufrimos atrasos en los registros y en la actualización de información sanitaria porque la información provenía de diferentes fuentes - establecimientos de salud - dispersos en nuestro territorio.
Sin lugar a dudas, en un futuro cercano podremos contar con esta herramienta que optimizará la atención. No existen obstáculos técnicos porque ya funcionan sistemas a nivel provincial o en redes de clínicas, falta la articulación de los esfuerzos y capacitación de personal para garantizar la protección de los datos personales y la correcta carga de datos.
La sociedad argentina tiene derecho a ser atendida con información completa, segura y actualizada, sin importar dónde o por quién.
