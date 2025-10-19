Escalada en el Conflicto: Israel Ataca Gaza

El clima de desconfianza se intensifica con el cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, que Israel mantiene cerrado hasta nuevo aviso, a pesar de que la hambruna afecta a cientos de miles de personas.

Hamas y la disputa de vivos y muertos

La disputa también se centra en la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos. Israel exige la entrega de los cuerpos restantes de los 28 rehenes, mientras que Hamás afirma que la recuperación de los cadáveres enterrados bajo los escombros requiere esfuerzo y equipo especial.

Persisten obstáculos formidables para poner fin a la guerra. Cuestiones clave como el desarme de Hamás, la gobernanza de Gaza, la composición de una "fuerza de estabilización" internacional y los pasos hacia la creación de un Estado palestino aún no se han resuelto.

Más contenido de Urgente24

Scott Bessent, titular del Tesoro de USA, dedica tantos posteos a Argentina como a China

Javier Milei cierra su campaña en el norte con actos masivos e incidentes

El rescate de Trump no es para Milei (es para un grupo de inversores)

Para exN°2 de Luis Caputo, no habrá US$40 mil millones de USA, sólo la mitad