Escalada en el Conflicto: Israel Ataca Gaza

El ejército israelí lanzó un ataque contra Gaza hoy, domingo 19/10, informaron residentes y medios israelíes, lo que redujo las esperanzas de una paz duradera. Este asalto representa la prueba más seria para el cese del fuego del 11 de octubre, mientras Israel y Hamás intercambian acusaciones por la violación de la tregua.
Conflicto se conjuga en presente
Residentes palestinos reportaron a Reuters haber escuchado explosiones y disparos en Rafah, al sur de la franja, junto con fuertes tiros de tanques israelíes en Abassan, cerca de Khan Younis. Las autoridades sanitarias locales de Gaza indicaron que dos palestinos murieron en un ataque aéreo israelí en la zona oriental de Jabalia, en el norte.
Aunque el ejército israelí no hizo comentarios inmediatos, remitiéndose al portavoz del gobierno, el diario The Times of Israel informó que los ataques aéreos en Rafah ocurrieron después de que militantes atacaran a las fuerzas allí.
Un oficial militar israelí acusó a Hamás de haber llevado a cabo múltiples ataques dentro de Gaza, incluyendo granadas propulsadas por cohetes y ataques de francotiradores contra soldados.
Por su parte, Izzat Al-Risheq, alto funcionario de Hamás, reafirmó el compromiso del grupo con el alto el fuego y acusó a Israel de violarlo repetidamente. La oficina de prensa del gobierno en Gaza declaró el sábado que, desde el acuerdo de tregua, Israel había cometido 47 violaciones, dejando un saldo de 38 muertos y 143 heridos por disparos directos y bombardeos deliberados.
El clima de desconfianza se intensifica con el cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, que Israel mantiene cerrado hasta nuevo aviso, a pesar de que la hambruna afecta a cientos de miles de personas.
Hamas y la disputa de vivos y muertos
La disputa también se centra en la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos. Israel exige la entrega de los cuerpos restantes de los 28 rehenes, mientras que Hamás afirma que la recuperación de los cadáveres enterrados bajo los escombros requiere esfuerzo y equipo especial.
Persisten obstáculos formidables para poner fin a la guerra. Cuestiones clave como el desarme de Hamás, la gobernanza de Gaza, la composición de una "fuerza de estabilización" internacional y los pasos hacia la creación de un Estado palestino aún no se han resuelto.
