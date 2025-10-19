Francia: Robaron joyas de Napoleón del Louvre en apenas 7 minutos y huyeron en motos

El enigma de las joyas ignoradas

Lo más sorprendente del caso es que los ladrones ignoraron completamente el Diamante Regente de 140 quilates, una de las gemas más famosas y valiosas del mundo. También dejaron intactos el célebre Diamante Sancy y el Diamante Hortensia, un diamante rosa histórico. Esta selectividad desconcertó a los investigadores: ¿por qué no tocar las piezas más valiosas?

Las autoridades barajan dos hipótesis principales. La primera: se trata de un encargo específico de algún coleccionista clandestino internacional que pidió exactamente esas piezas. La segunda, más sombría: los ladrones planean fundir el oro y re-cortar las piedras preciosas para venderlas por separado y borrar cualquier rastro de su procedencia. Esta práctica es común en el mercado negro del arte y dificulta enormemente la recuperación.

La única joya recuperada hasta ahora es la Corona de la Emperatriz Eugenia, hallada rota y abandonada en una calle a pocas cuadras del museo. Los expertos creen que los ladrones la descartaron durante la huida porque era demasiado grande o reconocible. El hallazgo dio una pequeña esperanza a las autoridades, aunque el resto del botín sigue sin aparecer.

Hipótesis de injerencia extranjera

Si bien la fiscalía no descarta la posibilidad de injerencia extranjera en el robo, esa línea de investigación no es considerada la principal por ahora. Sin embargo, la sofisticación del operativo y el conocimiento detallado de la seguridad del Louvre sugieren que la banda tuvo acceso a información privilegiada. Algunos expertos en crimen organizado apuntan a redes criminales de Europa del Este especializadas en robos de arte de alto nivel.

El mundo del arte internacional contiene la respiración esperando novedades sobre las joyas que forman parte de la historia francesa y europea.

Mientras tanto, el Louvre refuerza su sistema de seguridad y evalúa cómo fue posible que un robo de esta magnitud ocurriera en el museo más protegido del mundo.

