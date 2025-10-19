Un robo cinematográfico sacudió al Museo del Louvre, el más visitado de Francia. En plena mañana, un comando de tres o cuatro ladrones profesionales ingresó por una ventana del primer piso y se llevó ocho joyas históricas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia. El operativo duró solo siete minutos y dejó al mundo del arte en shock total.
ROBO DEL SIGLO
Francia: Robaron joyas de Napoleón del Louvre en apenas 7 minutos y huyeron en motos
Ingresaron al museo de Louvre y se llevaron piezas invaluables del Segundo Imperio francés. Una corona apareció rota en la calle. Francia en alerta.
El golpe perfecto en pleno día de Francia
Los delincuentes aprovecharon obras de refacción en la fachada que da al río Sena para acceder con un camión equipado con montacargas. Vestidos como obreros con chalecos amarillos, rompieron una ventana de la Galería de Apolo alrededor de las 9:30 de la mañana, poco después de la apertura. Con precisión quirúrgica, atacaron dos vitrinas usando discos de corte y se llevaron collares, tiaras y pendientes de zafiros y esmeraldas que pertenecieron a la realeza francesa.
La banda eligió el momento exacto cuando el museo recién abría sus puertas al público. Los visitantes que estaban en otras salas no se dieron cuenta de lo que pasaba hasta que escucharon las alarmas. El operativo fue tan rápido que el personal de seguridad apenas tuvo tiempo de reaccionar.
El botín incluye piezas del Segundo Imperio francés de valor incalculable: el collar y pendientes de zafiros de las Reinas María Amalia y Hortensia, el collar y pendientes de esmeraldas de la Emperatriz María Luisa (un regalo personal de Napoleón), la diadema y broche de la Emperatriz Eugenia de Montijo, y un broche relicario de la Reina María Luisa.
El enigma de las joyas ignoradas
Lo más sorprendente del caso es que los ladrones ignoraron completamente el Diamante Regente de 140 quilates, una de las gemas más famosas y valiosas del mundo. También dejaron intactos el célebre Diamante Sancy y el Diamante Hortensia, un diamante rosa histórico. Esta selectividad desconcertó a los investigadores: ¿por qué no tocar las piezas más valiosas?
Las autoridades barajan dos hipótesis principales. La primera: se trata de un encargo específico de algún coleccionista clandestino internacional que pidió exactamente esas piezas. La segunda, más sombría: los ladrones planean fundir el oro y re-cortar las piedras preciosas para venderlas por separado y borrar cualquier rastro de su procedencia. Esta práctica es común en el mercado negro del arte y dificulta enormemente la recuperación.
La única joya recuperada hasta ahora es la Corona de la Emperatriz Eugenia, hallada rota y abandonada en una calle a pocas cuadras del museo. Los expertos creen que los ladrones la descartaron durante la huida porque era demasiado grande o reconocible. El hallazgo dio una pequeña esperanza a las autoridades, aunque el resto del botín sigue sin aparecer.
Hipótesis de injerencia extranjera
Si bien la fiscalía no descarta la posibilidad de injerencia extranjera en el robo, esa línea de investigación no es considerada la principal por ahora. Sin embargo, la sofisticación del operativo y el conocimiento detallado de la seguridad del Louvre sugieren que la banda tuvo acceso a información privilegiada. Algunos expertos en crimen organizado apuntan a redes criminales de Europa del Este especializadas en robos de arte de alto nivel.
El mundo del arte internacional contiene la respiración esperando novedades sobre las joyas que forman parte de la historia francesa y europea.
Mientras tanto, el Louvre refuerza su sistema de seguridad y evalúa cómo fue posible que un robo de esta magnitud ocurriera en el museo más protegido del mundo.
