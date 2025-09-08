El Parlamento de Francia destituye al primer ministro: Mal augurio para Macron

Emmanuel Macron podría ser tumbado en Francia tras la expulsión de Bayrou

La Asamblea Nacional de Francia destituyó este lunes al primer ministro François Bayrou y, en este contexto, el partido de la oposición, La Francia Insumisa, señaló que pedirá una moción contra el mandatario, Emmanuel Macron, mientras desde el Palacio del Elíseo han asegurado que el jefe de Estado nombrará a un nuevo primer ministro en "los próximos días".

JeanLuc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), dijo que Macron debe dar un paso al costado. “El camino más corto es que el responsable se vaya”, lanzó, refiriéndose al presidente como responsable principal de la crisis política.

Asimismo, anunció este lunes que 23 de septiembre presentarán una moción de destitución formal contra Emmanuel Macron, un paso más allá de la moción de censura.

Al respecto de la moción de censura, el diario francés Liberation señala que Bayrou obtuvo números incluso peores que Michel Barnier, cuando fue destituido en diciembre del año pasado después de un período récord de tres meses.

En diciembre, 331 diputados votaron contra Barnier; esta noche, 364 (33 más) se opusieron a Bayrou.

En tanto, Marine Le Pen, y su mano derecha, Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional, convocaron elecciones anticipadas y exigieron a Emmanuel Macron su renuncia.

“Jordan y yo pedimos una disolución extremadamente rápida del Parlamento”, dijo Le Pen junto a Bardella después de una hora de conversaciones con Bayrou en sus oficinas en París.

