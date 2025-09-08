El Parlamento de Francia tumbó este lunes (08/09/25) al cuarto Ejecutivo en nueve meses: el primer ministro François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron, perdió la moción de confianza, por lo que el actual presidente galo deberá seguir manteniendo las riendas de un país donde ningún partido político ostenta actualmente la mayoría en el Congreso.
TERRITORIO GALO
El Parlamento de Francia destituye al primer ministro: Mal augurio para Macron
François Bayrou pierde el voto de confianza en la Asamblea francesa, por lo que Emmanuel Macron deberá sobrevivir. "Le estamos dejando dos opciones al presidente, o bien es destituido o bien puede renunciar".
El primer ministro francés, François Bayrou, perdió la moción de confianza, con 364 votos en contra y 194 a favor, la cual él mismo había convocado para obtener respaldo para su presupuesto de austeridad, que incluía la eliminación de dos días festivos y recortes en el gasto público, lo que generó un amplio rechazo de las bancadas de distintos espectros políticos, así como protestas en las calles.
"De conformidad con el artículo 50 de la Constitución, el primer ministro debe presentar la dimisión de su gobierno", declaró la presidenta del Parlamento, Yaël Braun-Pivet.
El partido de Bayrou, MoDem (Mouvement Démocrate), forma parte de la coalición de gobierno con Renaissance, el oficialismo, y otros partidos afines, por lo que su destitución representa un duro revés para el gobierno de Emmanuel Macron, el cual enfrenta una crisis de legitimidad por la elevación del déficit público y la ausencia de una mayoría parlamentaria clara.
Emmanuel Macron podría ser tumbado en Francia tras la expulsión de Bayrou
La Asamblea Nacional de Francia destituyó este lunes al primer ministro François Bayrou y, en este contexto, el partido de la oposición, La Francia Insumisa, señaló que pedirá una moción contra el mandatario, Emmanuel Macron, mientras desde el Palacio del Elíseo han asegurado que el jefe de Estado nombrará a un nuevo primer ministro en "los próximos días".
JeanLuc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), dijo que Macron debe dar un paso al costado. “El camino más corto es que el responsable se vaya”, lanzó, refiriéndose al presidente como responsable principal de la crisis política.
Asimismo, anunció este lunes que 23 de septiembre presentarán una moción de destitución formal contra Emmanuel Macron, un paso más allá de la moción de censura.
Al respecto de la moción de censura, el diario francés Liberation señala que Bayrou obtuvo números incluso peores que Michel Barnier, cuando fue destituido en diciembre del año pasado después de un período récord de tres meses.
En diciembre, 331 diputados votaron contra Barnier; esta noche, 364 (33 más) se opusieron a Bayrou.
En tanto, Marine Le Pen, y su mano derecha, Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional, convocaron elecciones anticipadas y exigieron a Emmanuel Macron su renuncia.
“Jordan y yo pedimos una disolución extremadamente rápida del Parlamento”, dijo Le Pen junto a Bardella después de una hora de conversaciones con Bayrou en sus oficinas en París.
